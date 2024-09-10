Скільки коштує утримання АРМА та чи вартує це таких витрат з бюджету

Агентство з розшуку і менеджменту активів (АРМА) все частіше опиняється в центрі критики через свою неефективність. Тривожну тенденцію підсилює й те, що витрати на утримання цієї структури значно перевищують ті доходи, які вона приносить у державний бюджет, пише УНН.

Деталі

Вже понад сім років в Україні існує окремий орган, який повинен займатися розшуком і менеджментом активів – АРМА. Однак, за офіційними даними, економічний ефект від діяльності цієї структури лише у 2023 році перевищив розмір витрат держави на його утримання. Так, видатки з держбюджету для забезпечення діяльності АРМА у 2023 році склали – 171,1 млн грн, а надходження загалом склали – 191, 1 млн грн. Це означає, що держава шість років утримувала орган, який взагалі не приносив дохід у бюджет.

Якщо ж порахувати витрати на утримання АРМА за всі роки існування, то загальний бюджет складає понад мільярд гривень. А дохід за весь цей час – лише близько 300 млн грн.

Причини цього дисбалансу можуть бути різними: від неефективного менеджменту активів до погано продуманих операційних процесів. Багато активів, які потрапляють до управління АРМА, просто простоюють або ж знецінюються.

На тлі цієї ситуації постає логічне питання: чи доцільно утримувати окремий орган, коли його функції можуть бути передані іншій державній установі? Однією з можливих альтернатив є перетворення АРМА на департамент Фонду державного майна. Фонд має досвід у роботі з активами, а також має механізми для забезпечення їх ефективного управління та продажу. Це б дозволило знизити витрати на утримання окремого органу і покращити ефективність управління арештованими активами.

Тож, з огляду на фінансові дисбаланси АРМА, час поставити питання про його доцільність. Чи варто надалі витрачати кошти на орган, який приносить мізерні доходи у порівнянні з витратами?

Додамо

Ще не стих скандал про те, що АРМА за два роки так і не змогло продати яхту Royal Romance, що належала підозрюваному у держзраді екснардепу віктору медведчуку.

Дослідивши тему, вдалося з’ясувати, що основна затримка з продажем яхти екснардепа-зрадника виникла через те, що очільниця АРМА Олена Дума майже пів року готувала зміни до законодавства для реалізації закордонних активів. Водночас станом на момент її призначення в АРМА Офіс Генпрокурора спільно з МЗС вже підготували проєкт змін, однак Дума його категорично відкинула.

У зв’язку з цим, АРМА лише 20 березня 2024 року розпочало конкурс з відбору реалізатора, який мав здійснювати продаж яхти, а через місяць таки обрала переможця. Варто зауважити, що обрання переможця відбулося за місяць до завершення максимального строку арешту цього активу, що зробило його продаж фактично неможливим.

Екснардеп Ігор Мосійчук вважає, що голова АРМА Олена Дума діяла в інтересах медведчука, затягуючи продаж його яхти. Він закликає розслідувати, чи було це умисно, чи через некомпетентність.