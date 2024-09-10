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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сколько стоит содержание АРМА и стоит ли это таких расходов из бюджета

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 08:43  •  2426 просмотра

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АРМА за 7 лет существования потратила более миллиарда гривен, принеся лишь 300 млн дохода. Эксперты ставят под сомнение эффективность агентства и предлагают альтернативы его функционированию.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) все чаще оказывается в центре критики из-за своей неэффективности. Тревожную тенденцию усиливает и то, что расходы на содержание этой структуры значительно превышают те доходы, которые она приносит в государственный бюджет, пишет УНН.

Детали

Уже более семи лет в Украине существует отдельный орган, который должен заниматься розыском и менеджментом активов - АРМА. Однако, по официальным данным, экономический эффект от деятельности этой структуры только в 2023 году превысил размер расходов государства на его содержание. Так, расходы из госбюджета для обеспечения деятельности АРМА в 2023 году составили - 171,1 млн грн, а поступления в целом составили - 191, 1 млн грн. Это означает, что государство шесть лет содержало орган, который вообще не приносил доход в бюджет.

Если же посчитать расходы на содержание АРМА за все годы существования, то общий бюджет составляет более миллиарда гривен. А доход за все это время - всего около 300 млн грн.

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Причины этого дисбаланса могут быть разными: от неэффективного менеджмента активов до плохо продуманных операционных процессов. Многие активы, которые попадают в управление АРМА, просто простаивают или же обесцениваются

На фоне этой ситуации возникает логичный вопрос: целесообразно ли содержать отдельный орган, когда его функции могут быть переданы другому государственному учреждению? Одной из возможных альтернатив является преобразование АРМА в департамент Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Фонд имеет опыт в работе с активами, а также имеет механизмы для обеспечения их эффективного управления и продажи. Это бы позволило снизить расходы на содержание отдельного органа и улучшить эффективность управления арестованными активами.

Поэтому, учитывая финансовые дисбалансы АРМА, пора поставить вопрос о его целесообразности. Стоит ли в дальнейшем тратить средства на орган, который приносит мизерные доходы по сравнению с расходами? 

Добавим

Еще не утих скандал о том, что АРМА за два года так и не смогло продать яхту Royal Romance, принадлежавшую подозреваемому в госизмене экс-нардепу виктору медведчуку.

Исследовав тему, удалось выяснить, что основная задержка с продажей яхты экс-нардепа-предателя возникла из-за того, что глава АРМА Елена Дума почти полгода готовила изменения в законодательство для реализации зарубежных активов. В то же время по состоянию на момент ее назначения в АРМА Офис Генпрокурора совместно с МИД уже подготовили проект изменений, однако Дума его категорически отвергла.

В связи с этим, АРМА только 20 марта 2024 года начало конкурс по отбору реализатора, который должен был осуществлять продажу яхты, а через месяц таки выбрало победителя. Стоит заметить, что избрание победителя состоялось за месяц до завершения максимального срока ареста этого актива, что сделало его продажу фактически невозможной.

Экс-нардеп Игорь Мосийчук считает, что глава АРМА Елена Дума действовала в интересах медведчука, затягивая продажу его яхты. Он призывает расследовать, было ли это умышленно или из-за некомпетентности.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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