Генштаб ЗСУ повідомив про 93 боєзіткнення: ворог найактивніший на Гуляйпільському та Покровському напрямках

Протягом поточної доби Сили оборони України продовжували стримувати наступальні плани російських загарбників та виснажувати їхній бойовий потенціал. Противник виявляв найбільшу активність на Покровському та Гуляйпільському напрямках, застосовуючи значну кількість авіації та дронів-камідзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

З початку доби ворог завдав 67 авіаційних ударів із використанням 184 керованих авіабомб. Окрім цього, окупанти застосували понад 5200 дронів-камідзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму

Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку, де ворог 27 разів намагався просунутися поблизу Покровська, Родинського, Удачного та інших населених пунктів. Також висока інтенсивність боїв спостерігалася на Гуляйпільському напрямку – зафіксовано 20 атак у районах Гуляйполя, Солодкого та Дорожнянки, у деяких локаціях бої тривають досі.

Втрати ворога та успіхи Сил оборони

Українські захисники відбили атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках. Зокрема, на Костянтинівському напрямку було зупинено дев’ять штурмів поблизу Плещіївки, Щербинівки та Софіївки. На Придніпровському напрямку спроба наступу окупантів завершилася безрезультатно.

Тільки на Покровському напрямку українські воїни ліквідували 47 та поранили 38 окупантів. Серед знищеної техніки ворога – 38 безпілотників, дві одиниці автомобільного транспорту, квадроцикл та наземний роботизований комплекс. Також було уражено артилерійську систему та п’ять укриттів із особовим складом противника.

Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян