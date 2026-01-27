Генштаб ЗСУ повідомив про 93 боєзіткнення: ворог найактивніший на Гуляйпільському та Покровському напрямках

$43.130.01
Намагалася "інтегруватися" до Головного управління розвідки України: у Києві викрили шпигунку кдб білорусі
Ексклюзив
16:28 • 19339 перегляди
"Starlink робить ці дрони майже невразливими для РЕБ": нова серйозна загроза від російських БПЛА та як з нею боротися
16:20 • 18059 перегляди
Стрілки "Годинника Судного дня" перевели на 4 секунди вперед, одна з причин - війна в Україні
Ексклюзив
15:20 • 29273 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
27 січня, 14:04 • 20416 перегляди
В Україну йде потепління та відлига: прогноз на 28-29 січня
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 38309 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
27 січня, 12:39 • 22134 перегляди
Атака рф на захід України 27 січня: під ударом опинився об'єкт "Нафтогазу"
27 січня, 12:15 • 17080 перегляди
Зеленський: Україна розраховує на вступ до ЄС у 2027 році
27 січня, 11:34 • 33921 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути
Ексклюзив
27 січня, 10:00 • 27673 перегляди
Новий тон Зеленського щодо Європи: від подяки до суворої критики
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 40501 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 23694 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 23460 перегляди
Вбивство 4 поліцейських на Черкащині: стрілком виявився колишній військовий15:33 • 12917 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 16984 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
15:20 • 29273 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 23592 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 38309 перегляди
Відкритий конкурс чи кулуарне рішення: чому призначення голови Державної авіаційної служби України стало питанням нацбезпеки27 січня, 11:42 • 40617 перегляди
День памʼяті. Голокост: як знищували людей і чому світ не повинен це забути27 січня, 11:34 • 33921 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Джорджа Мелоні
Александар Вучич
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Китай
Харківська область
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo18:07 • 9134 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту17:26 • 9468 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України15:38 • 17082 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 23790 перегляди
Історію модної імперії Armani екранізує лауреат "Оскара" Боббі Мореско26 січня, 17:14 • 32372 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Опалення
Дипломатка

Генштаб ЗСУ повідомив про 93 боєзіткнення: ворог найактивніший на Гуляйпільському та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 122 перегляди

Генштаб ЗСУ зафіксував 93 боєзіткнення, ворог застосував 184 КАБ та понад 5200 дронів-камікадзе. На Покровському напрямку ліквідовано 47 окупантів та знищено 38 безпілотників.

Генштаб ЗСУ повідомив про 93 боєзіткнення: ворог найактивніший на Гуляйпільському та Покровському напрямках

Протягом поточної доби Сили оборони України продовжували стримувати наступальні плани російських загарбників та виснажувати їхній бойовий потенціал. Противник виявляв найбільшу активність на Покровському та Гуляйпільському напрямках, застосовуючи значну кількість авіації та дронів-камідзе. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

З початку доби ворог завдав 67 авіаційних ударів із використанням 184 керованих авіабомб. Окрім цього, окупанти застосували понад 5200 дронів-камідзе та здійснили майже 3000 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Українські військові уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому Криму27.01.26, 15:53 • 2450 переглядiв

Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку, де ворог 27 разів намагався просунутися поблизу Покровська, Родинського, Удачного та інших населених пунктів. Також висока інтенсивність боїв спостерігалася на Гуляйпільському напрямку – зафіксовано 20 атак у районах Гуляйполя, Солодкого та Дорожнянки, у деяких локаціях бої тривають досі.

Втрати ворога та успіхи Сил оборони

Українські захисники відбили атаки на Південно-Слобожанському, Куп’янському та Лиманському напрямках. Зокрема, на Костянтинівському напрямку було зупинено дев’ять штурмів поблизу Плещіївки, Щербинівки та Софіївки. На Придніпровському напрямку спроба наступу окупантів завершилася безрезультатно.

Тільки на Покровському напрямку українські воїни ліквідували 47 та поранили 38 окупантів. Серед знищеної техніки ворога – 38 безпілотників, дві одиниці автомобільного транспорту, квадроцикл та наземний роботизований комплекс. Також було уражено артилерійську систему та п’ять укриттів із особовим складом противника. 

Міноборони рф заявило про захоплення Куп’янська-Вузлового та Новояковлівки: карти DeepState спростовують брехню росіян27.01.26, 11:41 • 31984 перегляди

Степан Гафтко

