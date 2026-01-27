Генштаб ВСУ сообщил о 93 боестолкновениях: враг наиболее активен на Гуляйпольском и Покровском направлениях

В течение текущих суток Силы обороны Украины продолжали сдерживать наступательные планы российских захватчиков и истощать их боевой потенциал. Противник проявлял наибольшую активность на Покровском и Гуляйпольском направлениях, применяя значительное количество авиации и дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

С начала суток враг нанес 67 авиационных ударов с использованием 184 управляемых авиабомб. Кроме этого, оккупанты применили более 5200 дронов-камикадзе и совершили почти 3000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг 27 раз пытался продвинуться вблизи Покровска, Родинского, Удачного и других населенных пунктов. Также высокая интенсивность боев наблюдалась на Гуляйпольском направлении – зафиксировано 20 атак в районах Гуляйполя, Сладкого и Дорожнянки, в некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Потери врага и успехи Сил обороны

Украинские защитники отбили атаки на Южно-Слобожанском, Купянском и Лиманском направлениях. В частности, на Константиновском направлении было остановлено девять штурмов вблизи Плещеевки, Щербиновки и Софиевки. На Приднепровском направлении попытка наступления оккупантов завершилась безрезультатно.

Только на Покровском направлении украинские воины ликвидировали 47 и ранили 38 оккупантов. Среди уничтоженной техники врага – 38 беспилотников, две единицы автомобильного транспорта, квадроцикл и наземный роботизированный комплекс. Также была поражена артиллерийская система и пять укрытий с личным составом противника.

