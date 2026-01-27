$43.130.01
17:43 • 11738 просмотра
Пыталась "интегрироваться" в Главное управление разведки Украины: в Киеве разоблачили шпионку кгб беларуси
Эксклюзив
16:28 • 19291 просмотра
"Starlink делает эти дроны почти неуязвимыми для РЭБ": новая серьезная угроза от российских БПЛА и как с ней бороться
16:20 • 18027 просмотра
Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды вперед, одна из причин - война в Украине
Эксклюзив
15:20 • 29221 просмотра
Историческое соглашение ЕС с Индией: что оно означает и каковы последствия для Украины
27 января, 14:04 • 20388 просмотра
В Украину идет потепление и оттепель: прогноз на 28-29 января
Эксклюзив
27 января, 13:14 • 38267 просмотра
Киев на грани ресурсов: что будет с теплом, светом и водой до конца зимы
27 января, 12:39 • 22116 просмотра
Атака РФ на запад Украины 27 января: под ударом оказался объект "Нафтогаза"
27 января, 12:15 • 17070 просмотра
Зеленский: Украина рассчитывает на вступление в ЕС в 2027 году
27 января, 11:34 • 33893 просмотра
День памяти. Холокост: как уничтожали людей и почему мир не должен это забыть
Эксклюзив
27 января, 10:00 • 27667 просмотра
Новый тон Зеленского в отношении Европы: от благодарности до суровой критики
Генштаб ВСУ сообщил о 93 боестолкновениях: враг наиболее активен на Гуляйпольском и Покровском направлениях

Киев • УНН

Киев • УНН

 • 104 просмотра

Генштаб ВСУ зафиксировал 93 боестолкновения, враг применил 184 КАБ и более 5200 дронов-камикадзе. На Покровском направлении ликвидировано 47 оккупантов и уничтожено 38 беспилотников.

Генштаб ВСУ сообщил о 93 боестолкновениях: враг наиболее активен на Гуляйпольском и Покровском направлениях

В течение текущих суток Силы обороны Украины продолжали сдерживать наступательные планы российских захватчиков и истощать их боевой потенциал. Противник проявлял наибольшую активность на Покровском и Гуляйпольском направлениях, применяя значительное количество авиации и дронов-камикадзе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Подробности

С начала суток враг нанес 67 авиационных ударов с использованием 184 управляемых авиабомб. Кроме этого, оккупанты применили более 5200 дронов-камикадзе и совершили почти 3000 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Наибольшее количество атак зафиксировано на Покровском направлении, где враг 27 раз пытался продвинуться вблизи Покровска, Родинского, Удачного и других населенных пунктов. Также высокая интенсивность боев наблюдалась на Гуляйпольском направлении – зафиксировано 20 атак в районах Гуляйполя, Сладкого и Дорожнянки, в некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

Потери врага и успехи Сил обороны

Украинские защитники отбили атаки на Южно-Слобожанском, Купянском и Лиманском направлениях. В частности, на Константиновском направлении было остановлено девять штурмов вблизи Плещеевки, Щербиновки и Софиевки. На Приднепровском направлении попытка наступления оккупантов завершилась безрезультатно.

Только на Покровском направлении украинские воины ликвидировали 47 и ранили 38 оккупантов. Среди уничтоженной техники врага – 38 беспилотников, две единицы автомобильного транспорта, квадроцикл и наземный роботизированный комплекс. Также была поражена артиллерийская система и пять укрытий с личным составом противника. 

Степан Гафтко

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Покровск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Гуляйполе
Украина