Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про важливість того, щоб мирний процес по війні рф проти України тривав, і сподівається, що це призведе до результатів. У разі ж затягування чи безрезультатності процесу, найкращий спосіб чинити тиск на росіян - це зробити дві речі, заявив Генсек НАТО перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу у середу, пише УНН.

Деталі

На запитання, як підштовхнути росію до компромісу під час мирних переговорів, і чи мають ці мирні переговори взагалі сенс, тому що росія не хоче знову йти на компроміси, Рютте заявив: "Процес триває, у нас були успішні зустрічі в Женеві та Маямі між американською та українською командами, минулого вечора була зустріч у москві. Знову таки, я не збираюся коментувати кожен крок на цьому шляху".

"Важливо, щоб мирний процес тривав, сподіваюся, це призведе до результатів. А якщо це займе надто багато часу або не призведе до результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян - це зробити дві речі", - висловив думку Генсек НАТО.

З його слів, "по-перше, переконатися, що росіяни розуміють, що потік зброї в Україну продовжуватиметься". "Саме це відбувається сьогодні. Завдяки США, завдяки європейцям, США відправляють своє найважливіше обладнання до України, оплачене Канадою та європейськими союзниками, але також Європа та Канада багато роблять на двосторонній основі".

"А по-друге, це забезпечення того, щоб економічні санкції були дієвими, щоб вони були ефективними. Саме це й відбувається. США та Європа працюють разом, щоб максимально вплинути на російську економіку за допомогою санкцій. Це найкращий спосіб змінити розрахунки путіна, і тим часом, звичайно, ми сподіваємося, що це закінчиться швидше, ніж пізніше, бо, як сказав президент Сполучених Штатів, ця м'ясорубка має зупинитися, і я повністю з ним згоден", - вказав Рютте.

