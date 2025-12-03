Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів

$42.330.01
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
09:59 • 10783 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
09:21 • 14805 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
3 грудня, 03:01 • 23830 перегляди
Євросоюз погодив повну заборону імпорту російського газу до кінця 2027 року - Рада ЄС
2 грудня, 23:38 • 32445 перегляди
Зустріч Трампа і путіна не планується через відсутність прогресу в переговорах
2 грудня, 22:18 • 27999 перегляди
"Компромісного варіанту плану щодо України поки немає": помічник путіна про підсумки переговорів у кремліVideo
2 грудня, 12:35 • 38221 перегляди
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп’янська, Покровська та Вовчанська
Ексклюзив
2 грудня, 11:54 • 75131 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість Photo
Ексклюзив
2 грудня, 11:33 • 49729 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
2 грудня, 10:36 • 39830 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
Популярнi новини
Пєсков повідомив, чи буде перемир'я на Новий рік3 грудня, 02:43 • 17525 перегляди
Принц Ендрю не отримає 600 тисяч доларів компенсації за виселення з Royal Lodge3 грудня, 03:42 • 20486 перегляди
Чехія зупиняє оновлення танків T-72, які планувалося передати Україні3 грудня, 05:14 • 26304 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 29160 перегляди
У Зеленського мала бути зустріч з Віткоффом та Кушнером у Брюсселі, але її скасовано - журналіст06:33 • 20090 перегляди
Публікації
В Україні запускають "Чарівний експрес": хто та як може придбати квитки на вікенд до святого Миколая11:34 • 5770 перегляди
"Невада-Самара" та махінації на держзакупівлях: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 2Photo3 грудня, 06:30 • 29342 перегляди
"3000 км Україною": стартував перший етап програми - як оформити квитки за кілометри2 грудня, 16:58 • 40173 перегляди
Ліцензії видані – контроль відсутній: чому МОЗ “закриває очі” на трагедії в Odrex2 грудня, 14:41 • 49424 перегляди
Як запобігти атаці з використанням вимагацьких програм: поради від кіберполіції2 грудня, 14:40 • 47562 перегляди
Актуальнi люди
Марк Рютте
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Роксолана Підласа
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Європа
Дніпропетровська область
УНН Lite
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 53568 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 55759 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 110947 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 84907 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 100692 перегляди
Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів

Київ • УНН

 • 1716 перегляди

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що мирний процес щодо війни рф проти України має тривати. Він назвав два способи тиску на росіян, якщо переговори затягнуться або не дадуть результатів.

Генсек НАТО розкрив дві речі для тиску на росіян у разі затягування чи безрезультатності мирних переговорів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив про важливість того, щоб мирний процес по війні рф проти України тривав, і сподівається, що це призведе до результатів. У разі ж затягування чи безрезультатності процесу, найкращий спосіб чинити тиск на росіян - це зробити дві речі, заявив Генсек НАТО перед зустріччю міністрів закордонних справ Альянсу у середу, пише УНН.

Деталі

На запитання, як підштовхнути росію до компромісу під час мирних переговорів, і чи мають ці мирні переговори взагалі сенс, тому що росія не хоче знову йти на компроміси, Рютте заявив: "Процес триває, у нас були успішні зустрічі в Женеві та Маямі між американською та українською командами, минулого вечора була зустріч у москві. Знову таки, я не збираюся коментувати кожен крок на цьому шляху".

"Важливо, щоб мирний процес тривав, сподіваюся, це призведе до результатів. А якщо це займе надто багато часу або не призведе до результатів, найкращий спосіб чинити тиск на росіян - це зробити дві речі", - висловив думку Генсек НАТО.

З його слів, "по-перше, переконатися, що росіяни розуміють, що потік зброї в Україну продовжуватиметься". "Саме це відбувається сьогодні. Завдяки США, завдяки європейцям, США відправляють своє найважливіше обладнання до України, оплачене Канадою та європейськими союзниками, але також Європа та Канада багато роблять на двосторонній основі".

"А по-друге, це забезпечення того, щоб економічні санкції були дієвими, щоб вони були ефективними. Саме це й відбувається. США та Європа працюють разом, щоб максимально вплинути на російську економіку за допомогою санкцій. Це найкращий спосіб змінити розрахунки путіна, і тим часом, звичайно, ми сподіваємося, що це закінчиться швидше, ніж пізніше, бо, як сказав президент Сполучених Штатів, ця м'ясорубка має зупинитися, і я повністю з ним згоден", - вказав Рютте.

Рютте анонсував обговорення підтримки України: союзники мають переконатися у найсильнішій її позиції, коли мирні переговори дійсно почнуться03.12.25, 10:39 • 2406 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Війна в Україні
Володимир Путін
Женева
Марк Рютте
НАТО
Канада
Сполучені Штати Америки
Україна