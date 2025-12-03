Генсек НАТО раскрыл две вещи для давления на россиян в случае затягивания или безрезультатности мирных переговоров
Киев • УНН
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что мирный процесс по войне РФ против Украины должен продолжаться. Он назвал два способа давления на россиян, если переговоры затянутся или не дадут результатов.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о важности того, чтобы мирный процесс по войне РФ против Украины продолжался, и надеется, что это приведет к результатам. В случае же затягивания или безрезультатности процесса, лучший способ оказать давление на россиян - это сделать две вещи, заявил Генсек НАТО перед встречей министров иностранных дел Альянса в среду, пишет УНН.
Детали
На вопрос, как подтолкнуть Россию к компромиссу во время мирных переговоров, и имеют ли эти мирные переговоры вообще смысл, потому что Россия не хочет снова идти на компромиссы, Рютте заявил: "Процесс продолжается, у нас были успешные встречи в Женеве и Майами между американской и украинской командами, вчера вечером была встреча в Москве. Опять же, я не собираюсь комментировать каждый шаг на этом пути".
"Важно, чтобы мирный процесс продолжался, надеюсь, это приведет к результатам. А если это займет слишком много времени или не приведет к результатам, лучший способ оказать давление на россиян - это сделать две вещи", - высказал мнение Генсек НАТО.
По его словам, "во-первых, убедиться, что россияне понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться". "Именно это происходит сегодня. Благодаря США, благодаря европейцам, США отправляют свое важнейшее оборудование в Украину, оплаченное Канадой и европейскими союзниками, но также Европа и Канада много делают на двусторонней основе".
"А во-вторых, это обеспечение того, чтобы экономические санкции были действенными, чтобы они были эффективными. Именно это и происходит. США и Европа работают вместе, чтобы максимально повлиять на российскую экономику с помощью санкций. Это лучший способ изменить расчеты Путина, и тем временем, конечно, мы надеемся, что это закончится быстрее, чем позже, потому что, как сказал президент Соединенных Штатов, эта мясорубка должна остановиться, и я полностью с ним согласен", - указал Рютте.
