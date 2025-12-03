Генсек НАТО раскрыл две вещи для давления на россиян в случае затягивания или безрезультатности мирных переговоров

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о важности того, чтобы мирный процесс по войне РФ против Украины продолжался, и надеется, что это приведет к результатам. В случае же затягивания или безрезультатности процесса, лучший способ оказать давление на россиян - это сделать две вещи, заявил Генсек НАТО перед встречей министров иностранных дел Альянса в среду, пишет УНН.

Детали

На вопрос, как подтолкнуть Россию к компромиссу во время мирных переговоров, и имеют ли эти мирные переговоры вообще смысл, потому что Россия не хочет снова идти на компромиссы, Рютте заявил: "Процесс продолжается, у нас были успешные встречи в Женеве и Майами между американской и украинской командами, вчера вечером была встреча в Москве. Опять же, я не собираюсь комментировать каждый шаг на этом пути".

"Важно, чтобы мирный процесс продолжался, надеюсь, это приведет к результатам. А если это займет слишком много времени или не приведет к результатам, лучший способ оказать давление на россиян - это сделать две вещи", - высказал мнение Генсек НАТО.

По его словам, "во-первых, убедиться, что россияне понимают, что поток оружия в Украину будет продолжаться". "Именно это происходит сегодня. Благодаря США, благодаря европейцам, США отправляют свое важнейшее оборудование в Украину, оплаченное Канадой и европейскими союзниками, но также Европа и Канада много делают на двусторонней основе".

"А во-вторых, это обеспечение того, чтобы экономические санкции были действенными, чтобы они были эффективными. Именно это и происходит. США и Европа работают вместе, чтобы максимально повлиять на российскую экономику с помощью санкций. Это лучший способ изменить расчеты Путина, и тем временем, конечно, мы надеемся, что это закончится быстрее, чем позже, потому что, как сказал президент Соединенных Штатов, эта мясорубка должна остановиться, и я полностью с ним согласен", - указал Рютте.

