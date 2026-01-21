$43.180.08
20 січня, 20:12
У Давосі відбулися "конструктивні" переговори представників США та рф щодо завершення війни в Україні
20 січня, 19:42 • 27978 перегляди
Європейські лідери у Давосі виступили єдиним фронтом проти амбіцій Трампа щодо Гренландії
20 січня, 18:44 • 25071 перегляди
Зеленський розкритикував роботу Повітряних сил після атаки БпЛА на Київщину
20 січня, 15:45 • 39552 перегляди
Від збільшення оборонних бюджетів та зведення бетонних укріплень до конфіскації надувних човнів: як Європа готується до можливої війни з росією
Ексклюзив
20 січня, 13:37 • 28835 перегляди
Урожай, фронт і настрій населення: що формує курс гривні у 2026 році та яким він буде
20 січня, 13:28 • 40768 перегляди
Рік Трампа: тріумфи, провали, хаос та "швидкі угоди", що розбилися об реальність
20 січня, 11:08 • 24035 перегляди
Поки що я на місці: Зеленський заявив, що наразі не збирається на форум у Давосі
20 січня, 11:00 • 28871 перегляди
МАГАТЕ: сьогодні на тлі атаки рф постраждали українські електропідстанції, життєво важливі для ядерної безпеки
20 січня, 09:39 • 26316 перегляди
рф змінила тактику при атаці на енергетику: Зеленський доручив повідомити США й інших партнерів і очікує звіт уряду про терміни відновлення
Ексклюзив
20 січня, 09:21 • 26510 перегляди
Правоохоронці не проводили обшуки у міського голови Дніпра Філатова
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Міністр закордонних справ рф сергій лавров під час Всесвітнього форуму в Давосі відкинув умови для миру в Україні, Дипломат підтвердив відданість росії вирішенню "корінних причин" війни.

Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW

росія вустами міністра закордонних справ рф сергія лаврова намагається виправдати перед власним населенням відмову від будь-яких умов, які пролунають під час Всесвітнього форуму в Давосі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву лаврова під час форуму, в якій він підтвердив відданість росії вирішенню так званих "корінних причин" її війни в Україні.

лавров та інші кремлівські чиновники неодноразово визначали ці "корінні причини" як розширення НАТО та нібито дискримінацію російського народу, російської мови та російської православної церкви (контрольованого кремлем інструменту впливу) в Україні. лавров також 20 січня підтвердив відмову кремля від будь-якої мирної угоди, яка не передає всю "Новоросію" росії та надає Україні гарантії безпеки з боку Європи

- вказують автори.

лавров вимагає гарантій безпеки для всіх сторін у війні в Україні

Вони підкреслюють, що лавров прямо відхилив 20-пунктовий мирний план США, України та Європи та перерахував вимоги, що не відповідають умовам початкового 28-пунктового мирного плану, запропонованого США, включаючи вимогу щодо територій, що виходять за межі тих, які росія незаконно анексувала.

лавров також відхилив можливе тимчасове або постійне припинення вогню в Україні, оскільки Україна може "потім знову напасти на російську федерацію", хибно звинувативши Україну в нападі на росію в минулому, тоді як росія була ініціатором усієї військової агресії проти України

- зазначають в ISW.

Там роблять висновок, що високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи путіна, неодноразово демонстрували, що росія не буде задоволена мирним врегулюванням, яке не відповідає безкомпромісним умовам рф або яке стосується лише України та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що дипломатичний конфлікт між США та Європою щодо суверенітету Гренландії оголив "кризові тенденції" всередині західного суспільства. За його словами, ці розбіжності "ставлять під загрозу подальше існування НАТО як цілісного альянсу".

лавров розкрив розширені цілі росії в Україні, виходячи за межі обговорюваного мирного плану - ISW

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Ґренландія
Інститут вивчення війни
НАТО
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна