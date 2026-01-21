Форум у Давосі: росія вустами лаврова відкинула будь-які переспекиви мирної угоди - ISW

росія вустами міністра закордонних справ рф сергія лаврова намагається виправдати перед власним населенням відмову від будь-яких умов, які пролунають під час Всесвітнього форуму в Давосі. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву лаврова під час форуму, в якій він підтвердив відданість росії вирішенню так званих "корінних причин" її війни в Україні.

лавров та інші кремлівські чиновники неодноразово визначали ці "корінні причини" як розширення НАТО та нібито дискримінацію російського народу, російської мови та російської православної церкви (контрольованого кремлем інструменту впливу) в Україні. лавров також 20 січня підтвердив відмову кремля від будь-якої мирної угоди, яка не передає всю "Новоросію" росії та надає Україні гарантії безпеки з боку Європи - вказують автори.

лавров вимагає гарантій безпеки для всіх сторін у війні в Україні

Вони підкреслюють, що лавров прямо відхилив 20-пунктовий мирний план США, України та Європи та перерахував вимоги, що не відповідають умовам початкового 28-пунктового мирного плану, запропонованого США, включаючи вимогу щодо територій, що виходять за межі тих, які росія незаконно анексувала.

лавров також відхилив можливе тимчасове або постійне припинення вогню в Україні, оскільки Україна може "потім знову напасти на російську федерацію", хибно звинувативши Україну в нападі на росію в минулому, тоді як росія була ініціатором усієї військової агресії проти України - зазначають в ISW.

Там роблять висновок, що високопоставлені кремлівські чиновники, включаючи путіна, неодноразово демонстрували, що росія не буде задоволена мирним врегулюванням, яке не відповідає безкомпромісним умовам рф або яке стосується лише України та не передбачає радикальної реструктуризації НАТО.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що дипломатичний конфлікт між США та Європою щодо суверенітету Гренландії оголив "кризові тенденції" всередині західного суспільства. За його словами, ці розбіжності "ставлять під загрозу подальше існування НАТО як цілісного альянсу".

