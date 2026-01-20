лавров заявив, що дискусії навколо Гренландії загрожують подальшому існуванню НАТО як єдиного блоку
Київ • УНН
Міністр закордонних справ росії сергій лавров заявив, що дипломатичний конфлікт між США та Європою щодо суверенітету Гренландії оголив "кризові тенденції" всередині західного суспільства. Ці розбіжності ставлять під загрозу подальше існування НАТО як цілісного альянсу.
Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що дипломатичний конфлікт між США та Європою щодо суверенітету Гренландії оголив "кризові тенденції" всередині західного суспільства. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Виступаючи на щорічній пресконференції в москві, він зазначив, що ці розбіжності ставлять під загрозу подальше існування НАТО як цілісного альянсу.
"Раніше було складно уявити, що дискусії навколо Гренландії призведуть до питання збереження єдності НАТО", — сказав він журналістам у російській столиці.
"Кризові тенденції наростають у самому західному суспільстві, — додав Лавров. — Гренландія є яскравим прикладом теми, яка нині у всіх на вустах і довкола якої розгортаються такі обговорення, що раніше важко було уявити, зокрема щодо перспектив подальшого існування НАТО як єдиного західного військово-політичного блоку".
Лідери ЄС у четвер проведуть екстрений саміт щодо Гренландії19.01.26, 20:59 • 3116 переглядiв