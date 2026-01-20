лавров заявив, що дискусії навколо Гренландії загрожують подальшому існуванню НАТО як єдиного блоку

Міністр закордонних справ росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що дипломатичний конфлікт між США та Європою щодо суверенітету Гренландії оголив "кризові тенденції" всередині західного суспільства. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на щорічній пресконференції в москві, він зазначив, що ці розбіжності ставлять під загрозу подальше існування НАТО як цілісного альянсу.

"Раніше було складно уявити, що дискусії навколо Гренландії призведуть до питання збереження єдності НАТО", — сказав він журналістам у російській столиці.

"Кризові тенденції наростають у самому західному суспільстві, — додав Лавров. — Гренландія є яскравим прикладом теми, яка нині у всіх на вустах і довкола якої розгортаються такі обговорення, що раніше важко було уявити, зокрема щодо перспектив подальшого існування НАТО як єдиного західного військово-політичного блоку".

