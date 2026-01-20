$43.180.08
11:08 • 4096 просмотра
Пока я на месте: Зеленский заявил, что в настоящее время не собирается на форум в Давосе
11:00 • 13737 просмотра
МАГАТЭ: сегодня на фоне атаки рф пострадали украинские электроподстанции, жизненно важные для ядерной безопасности
09:39 • 15106 просмотра
рф изменила тактику при атаке на энергетику: Зеленский поручил сообщить США и другим партнерам и ожидает отчет правительства о сроках восстановления
Эксклюзив
09:21 • 17599 просмотра
Правоохранители не проводили обыски у городского головы Днепра Филатова
08:19 • 18051 просмотра
рф атаковала Украину "Цирконом", обезврежено 27 из 34 ракет и 315 из 339 дронов
07:41 • 16250 просмотра
Белый дом пока не запланировал встречу Трампа с Зеленским в Давосе - Politico
19 января, 18:36 • 35277 просмотра
Силы обороны Украины поразили склад БПЛА в Луганской области и нефтяные объекты на территории РФ - Генштаб
19 января, 17:12 • 66174 просмотра
Трамп призывает Европу сосредоточиться на войне россии против Украины, а не на Гренландии
Эксклюзив
19 января, 16:20 • 51618 просмотра
"Шахеды" как оружие террора: как работает украинская ПВО и возможно ли закрыть города на 100%
Эксклюзив
19 января, 15:17 • 50284 просмотра
Цена энергетической страховки: во что Украине обходится импорт электроэнергии из Европы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

лавров заявил, что дискуссии вокруг Гренландии угрожают дальнейшему существованию НАТО как единого блока

Киев • УНН

 • 776 просмотра

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что дипломатический конфликт между США и Европой по поводу суверенитета Гренландии обнажил "кризисные тенденции" внутри западного общества. Эти разногласия ставят под угрозу дальнейшее существование НАТО как целостного альянса.

лавров заявил, что дискуссии вокруг Гренландии угрожают дальнейшему существованию НАТО как единого блока

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил во вторник, что дипломатический конфликт между США и Европой по поводу суверенитета Гренландии обнажил "кризисные тенденции" внутри западного общества. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Выступая на ежегодной пресс-конференции в москве, он отметил, что эти разногласия ставят под угрозу дальнейшее существование НАТО как целостного альянса.

"Раньше было сложно представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу сохранения единства НАТО", — сказал он журналистам в российской столице.

"Кризисные тенденции нарастают в самом западном обществе, — добавил Лавров. — Гренландия является ярким примером темы, которая ныне у всех на устах и вокруг которой разворачиваются такие обсуждения, что раньше трудно было представить, в частности относительно перспектив дальнейшего существования НАТО как единого западного военно-политического блока".

Лидеры ЕС в четверг проведут экстренный саммит по Гренландии19.01.26, 20:59 • 3122 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Лавров Сергей Викторович
Гренландия
НАТО
Европа