лавров заявил, что дискуссии вокруг Гренландии угрожают дальнейшему существованию НАТО как единого блока

Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил во вторник, что дипломатический конфликт между США и Европой по поводу суверенитета Гренландии обнажил "кризисные тенденции" внутри западного общества. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Выступая на ежегодной пресс-конференции в москве, он отметил, что эти разногласия ставят под угрозу дальнейшее существование НАТО как целостного альянса.

"Раньше было сложно представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу сохранения единства НАТО", — сказал он журналистам в российской столице.

"Кризисные тенденции нарастают в самом западном обществе, — добавил Лавров. — Гренландия является ярким примером темы, которая ныне у всех на устах и вокруг которой разворачиваются такие обсуждения, что раньше трудно было представить, в частности относительно перспектив дальнейшего существования НАТО как единого западного военно-политического блока".

