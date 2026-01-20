лавров заявил, что дискуссии вокруг Гренландии угрожают дальнейшему существованию НАТО как единого блока
Киев • УНН
Министр иностранных дел россии сергей лавров заявил, что дипломатический конфликт между США и Европой по поводу суверенитета Гренландии обнажил "кризисные тенденции" внутри западного общества. Эти разногласия ставят под угрозу дальнейшее существование НАТО как целостного альянса.
Детали
Выступая на ежегодной пресс-конференции в москве, он отметил, что эти разногласия ставят под угрозу дальнейшее существование НАТО как целостного альянса.
"Раньше было сложно представить, что дискуссии вокруг Гренландии приведут к вопросу сохранения единства НАТО", — сказал он журналистам в российской столице.
"Кризисные тенденции нарастают в самом западном обществе, — добавил Лавров. — Гренландия является ярким примером темы, которая ныне у всех на устах и вокруг которой разворачиваются такие обсуждения, что раньше трудно было представить, в частности относительно перспектив дальнейшего существования НАТО как единого западного военно-политического блока".
