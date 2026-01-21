Форум в Давосе: Россия устами Лаврова отвергла любые перспективы мирного соглашения - ISW

Россия устами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пытается оправдать перед собственным населением отказ от любых условий, которые прозвучат во время Всемирного форума в Давосе. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление Лаврова во время форума, в котором он подтвердил приверженность России решению так называемых "коренных причин" ее войны в Украине.

Лавров и другие кремлевские чиновники неоднократно определяли эти "коренные причины" как расширение НАТО и якобы дискриминацию русского народа, русского языка и русской православной церкви (контролируемого Кремлем инструмента влияния) в Украине. Лавров также 20 января подтвердил отказ Кремля от любого мирного соглашения, которое не передает всю "Новороссию" России и не предоставляет Украине гарантии безопасности со стороны Европы - указывают авторы.

Лавров требует гарантий безопасности для всех сторон в войне в Украине

Они подчеркивают, что Лавров прямо отклонил 20-пунктовый мирный план США, Украины и Европы и перечислил требования, не соответствующие условиям первоначального 28-пунктового мирного плана, предложенного США, включая требование относительно территорий, выходящих за пределы тех, которые Россия незаконно аннексировала.

Лавров также отклонил возможное временное или постоянное прекращение огня в Украине, поскольку Украина может "потом снова напасть на Российскую Федерацию", ложно обвинив Украину в нападении на Россию в прошлом, тогда как Россия была инициатором всей военной агрессии против Украины - отмечают в ISW.

Там делают вывод, что высокопоставленные кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно демонстрировали, что Россия не будет удовлетворена мирным урегулированием, которое не соответствует бескомпромиссным условиям РФ или которое касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.

Напомним

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломатический конфликт между США и Европой относительно суверенитета Гренландии обнажил "кризисные тенденции" внутри западного общества. По его словам, эти разногласия "ставят под угрозу дальнейшее существование НАТО как целостного альянса".

лавров раскрыл расширенные цели россии в Украине, выходящие за рамки обсуждаемого мирного плана - ISW