Форум в Давосе: Россия устами Лаврова отвергла любые перспективы мирного соглашения - ISW
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время Всемирного форума в Давосе отверг условия для мира в Украине. Дипломат подтвердил приверженность России решению "коренных причин" войны.
Россия устами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова пытается оправдать перед собственным населением отказ от любых условий, которые прозвучат во время Всемирного форума в Давосе. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.
Аналитики указывают на заявление Лаврова во время форума, в котором он подтвердил приверженность России решению так называемых "коренных причин" ее войны в Украине.
Лавров и другие кремлевские чиновники неоднократно определяли эти "коренные причины" как расширение НАТО и якобы дискриминацию русского народа, русского языка и русской православной церкви (контролируемого Кремлем инструмента влияния) в Украине. Лавров также 20 января подтвердил отказ Кремля от любого мирного соглашения, которое не передает всю "Новороссию" России и не предоставляет Украине гарантии безопасности со стороны Европы
Они подчеркивают, что Лавров прямо отклонил 20-пунктовый мирный план США, Украины и Европы и перечислил требования, не соответствующие условиям первоначального 28-пунктового мирного плана, предложенного США, включая требование относительно территорий, выходящих за пределы тех, которые Россия незаконно аннексировала.
Лавров также отклонил возможное временное или постоянное прекращение огня в Украине, поскольку Украина может "потом снова напасть на Российскую Федерацию", ложно обвинив Украину в нападении на Россию в прошлом, тогда как Россия была инициатором всей военной агрессии против Украины
Там делают вывод, что высокопоставленные кремлевские чиновники, включая Путина, неоднократно демонстрировали, что Россия не будет удовлетворена мирным урегулированием, которое не соответствует бескомпромиссным условиям РФ или которое касается только Украины и не предусматривает радикальной реструктуризации НАТО.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что дипломатический конфликт между США и Европой относительно суверенитета Гренландии обнажил "кризисные тенденции" внутри западного общества. По его словам, эти разногласия "ставят под угрозу дальнейшее существование НАТО как целостного альянса".
