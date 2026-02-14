Фон дер Ляєн заявила, що час оживити положення про взаємну оборону Європи

Європейський Союз переходить до нового підходу в питаннях оборони: Європа прагне не лише збільшувати витрати, а й вибудувати власні стратегічні спроможності та реально працюючі механізми взаємної оборони. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого, передає УНН.

За її словами, ЄС має створити "власну базу стратегічних спроможностей" у ключових напрямах, зокрема у космічній сфері, розвідці та далекобійних можливостях.

Ми повинні створити власну базу стратегічних спроможностей: у космосі, розвідці, далекобійних можливостях. Жодних табу більше не може залишатися. Настав час оживити положення про взаємну оборону Європи - наголосила фон дер Ляєн.

Вона окремо підкреслила, що раніше безпеку Європи не завжди сприймали як першочергову відповідальність самого Євросоюзу, однак нинішні умови, за її оцінкою, змінили цю логіку. Тепер ЄС має діяти активніше й брати на себе більше зобов’язань.

Президентка Єврокомісії також нагадала, що взаємна оборона закріплена у договорах ЄС і не є "добровільною опцією".

Взаємна оборона - не опція для Європейського Союзу. Це зобов’язання, закріплене в нашому договорі, у статті 42.7. Це наша колективна обіцянка підтримувати одне одного у випадку агресії. Але це зобов’язання має вагу лише тоді, коли підкріплене довірою та спроможностями. Тому ми повинні бути готовими діяти разом - резюмувала фон дер Ляєн.

Вона назвала нинішні процеси "європейським пробудженням" і підкреслила, що зміни в оборонній політиці ЄС лише починаються.

"Це справжнє європейське пробудження, і це лише початок", - зазначила вона.

При цьому вона вказала, що у 2025 році оборонні витрати в Європі зросли майже на 80% порівняно з довоєнним періодом, і що Європейський Союз мобілізує до 800 мільярдів євро. Ба, більше, до 2028 року інвестиції Європи в оборону, як очікується, навіть перевищать обсяг витрат США на відповідне обладнання минулого року.

Нагадаємо

Дещо раніше лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц відповідно применшили розбіжності на тлі розмов про появу альянсу Рим-Берлін. Обидва лідери заявили про єдність у необхідності швидких економічних заходів.