Фон дер Ляєн заявила, що час оживити положення про взаємну оборону Європи

$42.990.00
51.030.00
ukenru
11:01 • 936 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
09:35 • 4062 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
08:57 • 6918 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
06:42 • 10183 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Ексклюзив
13 лютого, 16:25 • 22618 перегляди
"Потрібно подавати протест" - Борзов про справу Гераскевича і російський прапор на Іграх
Ексклюзив
13 лютого, 14:32 • 40030 перегляди
"Влад чудово тримався та блискуче наводив свої контраргументи": адвокат Гераскевича розповів про перспективи позову проти МОК
13 лютого, 13:41 • 35214 перегляди
Україна очікує остаточного схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями
13 лютого, 12:31 • 35237 перегляди
Українська делегація готується до переговорів у Женеві 17-18 лютого, склад перемовників визначено - Умєров
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 63158 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 88997 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
88%
736мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський: Україна не програє, адміністрація Трампа зрозуміла цей сигнал14 лютого, 01:57 • 8292 перегляди
Чоловік помер під час затримання поліцією в Києві: правоохоронці дали роз'яснення14 лютого, 02:33 • 4830 перегляди
Я молодший за путіна, це важливо, у нього не дуже багато часу - Зеленський14 лютого, 03:08 • 6500 перегляди
Пісторіус: війна росії проти України не має нічого спільного з військовим конфліктом14 лютого, 04:17 • 5906 перегляди
Понад тисяча солдатів та 914 БпЛА: у Генштабі розповіли про втрати ворога за добу05:44 • 4204 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 63154 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 88986 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 59649 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 77935 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 119059 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Дональд Трамп
Ван Ї (політик)
Блогери
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Канада
Китай
Реклама
УНН Lite
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto08:54 • 1766 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 10864 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 14362 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 36732 перегляди
Наталія Могилевська розкрила секрет схуднення на 25 кг і назвала свій раціонPhoto12 лютого, 14:29 • 36423 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The Guardian
Опалення
Іскандер (ОТРК)

Фон дер Ляєн заявила, що час оживити положення про взаємну оборону Європи

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Європейський Союз змінює підхід до оборони, прагнучи не лише збільшити витрати, а й створити власні стратегічні спроможності. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила про "європейське пробудження" у питаннях безпеки.

Фон дер Ляєн заявила, що час оживити положення про взаємну оборону Європи

Європейський Союз переходить до нового підходу в питаннях оборони: Європа прагне не лише збільшувати витрати, а й вибудувати власні стратегічні спроможності та реально працюючі механізми взаємної оборони. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки 14 лютого, передає УНН.

Деталі

За її словами, ЄС має створити "власну базу стратегічних спроможностей" у ключових напрямах, зокрема у космічній сфері, розвідці та далекобійних можливостях.

Ми повинні створити власну базу стратегічних спроможностей: у космосі, розвідці, далекобійних можливостях. Жодних табу більше не може залишатися. Настав час оживити положення про взаємну оборону Європи

- наголосила фон дер Ляєн.

Вона окремо підкреслила, що раніше безпеку Європи не завжди сприймали як першочергову відповідальність самого Євросоюзу, однак нинішні умови, за її оцінкою, змінили цю логіку. Тепер ЄС має діяти активніше й брати на себе більше зобов’язань.

Президентка Єврокомісії також нагадала, що взаємна оборона закріплена у договорах ЄС і не є "добровільною опцією".

Взаємна оборона - не опція для Європейського Союзу. Це зобов’язання, закріплене в нашому договорі, у статті 42.7. Це наша колективна обіцянка підтримувати одне одного у випадку агресії. Але це зобов’язання має вагу лише тоді, коли підкріплене довірою та спроможностями. Тому ми повинні бути готовими діяти разом

- резюмувала фон дер Ляєн.

Вона назвала нинішні процеси "європейським пробудженням" і підкреслила, що зміни в оборонній політиці ЄС лише починаються.

"Це справжнє європейське пробудження, і це лише початок", - зазначила вона.

При цьому вона вказала, що у 2025 році оборонні витрати в Європі зросли майже на 80% порівняно з довоєнним періодом, і що Європейський Союз мобілізує до 800 мільярдів євро. Ба, більше, до 2028 року інвестиції Європи в оборону, як очікується, навіть перевищать обсяг витрат США на відповідне обладнання минулого року.

Нагадаємо

Дещо раніше лідери Франції та Німеччини Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц відповідно применшили розбіжності на тлі розмов про появу альянсу Рим-Берлін. Обидва лідери заявили про єдність у необхідності швидких економічних заходів.

Олександра Василенко

ПолітикаСвіт
Техніка
Війна в Україні
Європейська комісія
Рим
Фрідріх Мерц
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Європа
Сполучені Штати Америки
Урсула фон дер Ляєн
Берлін