Фон дер Ляйен заявила, что пора оживить положения о взаимной обороне Европы

Европейский Союз переходит к новому подходу в вопросах обороны: Европа стремится не только увеличивать расходы, но и выстроить собственные стратегические возможности и реально работающие механизмы взаимной обороны. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает УНН.

Подробности

По ее словам, ЕС должен создать "собственную базу стратегических возможностей" в ключевых направлениях, в частности в космической сфере, разведке и дальнобойных возможностях.

Мы должны создать собственную базу стратегических возможностей: в космосе, разведке, дальнобойных возможностях. Никаких табу больше не может оставаться. Пришло время оживить положение о взаимной обороне Европы - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отдельно подчеркнула, что ранее безопасность Европы не всегда воспринималась как первоочередная ответственность самого Евросоюза, однако нынешние условия, по ее оценке, изменили эту логику. Теперь ЕС должен действовать активнее и брать на себя больше обязательств.

Президент Еврокомиссии также напомнила, что взаимная оборона закреплена в договорах ЕС и не является "добровольной опцией".

Взаимная оборона - не опция для Европейского Союза. Это обязательство, закрепленное в нашем договоре, в статье 42.7. Это наше коллективное обещание поддерживать друг друга в случае агрессии. Но это обязательство имеет вес только тогда, когда подкреплено доверием и возможностями. Поэтому мы должны быть готовы действовать вместе - резюмировала фон дер Ляйен.

Она назвала нынешние процессы "европейским пробуждением" и подчеркнула, что изменения в оборонной политике ЕС только начинаются.

"Это настоящее европейское пробуждение, и это только начало", - отметила она.

При этом она указала, что в 2025 году оборонные расходы в Европе выросли почти на 80% по сравнению с довоенным периодом, и что Европейский Союз мобилизует до 800 миллиардов евро. Более того, к 2028 году инвестиции Европы в оборону, как ожидается, даже превысят объем расходов США на соответствующее оборудование в прошлом году.

Напомним

Несколько ранее лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц соответственно преуменьшили разногласия на фоне разговоров о появлении альянса Рим-Берлин. Оба лидера заявили о единстве в необходимости быстрых экономических мер.