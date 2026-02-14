Фон дер Ляйен заявила, что пора оживить положения о взаимной обороне Европы

$42.990.00
51.030.00
ukenru
11:01 • 796 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
09:35 • 3886 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
08:57 • 6782 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
06:42 • 10120 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Эксклюзив
13 февраля, 16:25 • 22575 просмотра
"Нужно подавать протест" - Борзов о деле Гераскевича и российском флаге на Играх
Эксклюзив
13 февраля, 14:32 • 39992 просмотра
"Влад прекрасно держался и блестяще приводил свои контраргументы": адвокат Гераскевича рассказал о перспективах иска против МОК
13 февраля, 13:41 • 35187 просмотра
Украина ожидает окончательного одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели
13 февраля, 12:31 • 35219 просмотра
Украинская делегация готовится к переговорам в Женеве 17-18 февраля, состав переговорщиков определен - Умеров
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63112 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 88837 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
2.8м/с
88%
736мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский: Украина не проиграет, администрация Трампа поняла этот сигнал14 февраля, 01:57 • 8204 просмотра
Мужчина умер во время задержания полицией в Киеве: правоохранители дали разъяснения14 февраля, 02:33 • 4756 просмотра
Я моложе путина, это важно, у него не очень много времени - Зеленский14 февраля, 03:08 • 6410 просмотра
Писториус: война России против Украины не имеет ничего общего с военным конфликтом14 февраля, 04:17 • 5816 просмотра
Более тысячи солдат и 914 БПЛА: в Генштабе рассказали о потерях врага за сутки05:44 • 4126 просмотра
публикации
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 63114 просмотра
Почему Дональд Трамп не давит на россию: политолог назвал причины
Эксклюзив
13 февраля, 10:00 • 88844 просмотра
Масленица: история праздника и традиционные блюда13 февраля, 07:25 • 59621 просмотра
Эксперт объяснил, почему льготы для авиаотрасли - это инвестиция, а не потери бюджета12 февраля, 11:15 • 77909 просмотра
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат11 февраля, 13:50 • 119039 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Ван И (политик)
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto08:54 • 1736 просмотра
Актриса Анна Саливанчук раскрыла свой вес и секреты идеальной фигуры13 февраля, 18:43 • 10857 просмотра
Орландо Блум засветился с молодой моделью на Super Bowl 2026 – парочка держалась за рукиPhoto13 февраля, 18:03 • 14354 просмотра
Топ-5 детективов с напряженным сюжетом и неожиданной развязкойVideo13 февраля, 09:44 • 36724 просмотра
Наталья Могилевская раскрыла секрет похудения на 25 кг и назвала свой рационPhoto12 февраля, 14:29 • 36413 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Отопление
9К720 Искандер

Фон дер Ляйен заявила, что пора оживить положения о взаимной обороне Европы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Европейский Союз меняет подход к обороне, стремясь не только увеличить расходы, но и создать собственные стратегические возможности. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о "европейском пробуждении" в вопросах безопасности.

Фон дер Ляйен заявила, что пора оживить положения о взаимной обороне Европы

Европейский Союз переходит к новому подходу в вопросах обороны: Европа стремится не только увеличивать расходы, но и выстроить собственные стратегические возможности и реально работающие механизмы взаимной обороны. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля, передает УНН.

Подробности

По ее словам, ЕС должен создать "собственную базу стратегических возможностей" в ключевых направлениях, в частности в космической сфере, разведке и дальнобойных возможностях.

Мы должны создать собственную базу стратегических возможностей: в космосе, разведке, дальнобойных возможностях. Никаких табу больше не может оставаться. Пришло время оживить положение о взаимной обороне Европы

- подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отдельно подчеркнула, что ранее безопасность Европы не всегда воспринималась как первоочередная ответственность самого Евросоюза, однако нынешние условия, по ее оценке, изменили эту логику. Теперь ЕС должен действовать активнее и брать на себя больше обязательств.

Президент Еврокомиссии также напомнила, что взаимная оборона закреплена в договорах ЕС и не является "добровольной опцией".

Взаимная оборона - не опция для Европейского Союза. Это обязательство, закрепленное в нашем договоре, в статье 42.7. Это наше коллективное обещание поддерживать друг друга в случае агрессии. Но это обязательство имеет вес только тогда, когда подкреплено доверием и возможностями. Поэтому мы должны быть готовы действовать вместе

- резюмировала фон дер Ляйен.

Она назвала нынешние процессы "европейским пробуждением" и подчеркнула, что изменения в оборонной политике ЕС только начинаются.

"Это настоящее европейское пробуждение, и это только начало", - отметила она.

При этом она указала, что в 2025 году оборонные расходы в Европе выросли почти на 80% по сравнению с довоенным периодом, и что Европейский Союз мобилизует до 800 миллиардов евро. Более того, к 2028 году инвестиции Европы в оборону, как ожидается, даже превысят объем расходов США на соответствующее оборудование в прошлом году.

Напомним

Несколько ранее лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц соответственно преуменьшили разногласия на фоне разговоров о появлении альянса Рим-Берлин. Оба лидера заявили о единстве в необходимости быстрых экономических мер.

Александра Василенко

ПолитикаНовости Мира
Техника
Война в Украине
Европейская комиссия
Рим
Фридрих Мерц
Европейский Союз
Эмманюэль Макрон
Европа
Соединённые Штаты
Урсула фон дер Ляйен
Берлин