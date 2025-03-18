Ердоган прагне зустрічі з Трампом у Білому домі наприкінці квітня - Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган працює над тим, щоб забезпечити зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Білому домі, можливо, наприкінці квітня, за словами турецьких офіційних осіб, знайомих із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Ердоган вважає зміцнення стратегічного партнерства між Анкарою та Вашингтоном критично важливим для регіональної стабільності, на тлі того, як Туреччина прагне стати посередником у питаннях від України до Сирії, заявили люди. За їх словами, роль країни як стрижня НАТО є особливо важливою, поки США переглядають свої зобов’язання перед Європою.

Офіс Ердогана відмовився від коментарів.

Зв’язки між США та Туреччиною були напруженими через купівлю Анкарою російської системи протиракетної оборони та підтримку Вашингтоном ополчення сирійських курдів, яке Туреччина розглядає як загрозу для країни, серед інших суперечок.

Під час телефонної розмови з Трампом у неділю Ердоган закликав президента США скасувати санкції, накладені під час його першого терміну на оборонну промисловість Туреччини внаслідок російської покупки. Він також попросив припинити виключення Туреччини з розробки бойових літаків F-35 і завершити продаж нових винищувачів F-16.

"Туреччина і США, як два союзники, будуть розвивати свою співпрацю в нову еру з солідарністю, - ідеться у зверненні з комунікаційного офісу Ердогана. - Регіональні та глобальні події вимагають активізації консультацій між Туреччиною та США з усіх питань".

Звернення Ердогана до США відбувається, коли він прагне тіснішої оборонної та економічної співпраці з Європейським Союзом в обмін на безпеку, на тлі того, як континент шукає способи зменшити залежність від Вашингтона. Це може включати приєднання турецьких військ до майбутньої миротворчої місії в Україні, за словами людей, обізнаних з цим питанням, на тлі того, як тривають міжнародні переговори щодо потенційної мирної угоди між москвою та Києвом.

Туреччина хоче тіснішої співпраці з ЄС в обмін на безпеку: це може включати участь у миротворчій місії в Україні - Bloomberg

За словами джерел, давні запити Туреччини на закупівлю нових винищувачів F-16 для модернізації другого за величиною авіафлоту НАТО та спільне виробництво двигунів для військових літаків займають важливе місце в порядку денному Ердогана.

Туреччина з 2021 року намагається придбати 40 нових F-16 від Lockheed Martin Corp., щоб модернізувати свій існуючий парк винищувачів. Країна сподівається з часом розробити власні реактивні літаки.

F-16 допоможуть Туреччині вийти з безвиході після того, як США заблокували її від покупки найсучаснішого винищувача Lockheed, F-35, у відповідь на рішення Туреччини придбати ракети С-400.

Якщо Трамп скасує оборонні санкції проти Туреччини, він має звернутися до Конгресу з проханням скасувати закон, який фактично відрізає провідне турецьке агентство з оборонних закупівель від фінансових установ США, військової техніки та технологій. Це дозволить Туреччині придбати літаки п’ятого покоління F-35, забезпечить можливість її військових діяти синхронно з іншими членами альянсу НАТО та зміцнить стримування на його південно-східному фланзі, вказує видання.

Іншим яблуком розбрату стало озброєння США та навчання курдських сил у Сирії. Туреччина вважала їх загрозою через їхню приналежність до сепаратистської курдської групи РПК, яка веде війну за автономію на південному сході Туреччини, пише видання.

За словами людей, Туреччина з обережним оптимізмом дивиться на те, що недавня угода про інтеграцію курдських сил, що підтримуються США, в державні інституції може послабити її побоювання з приводу безпеки, якщо РПК погодиться скласти зброю після оголошення про припинення вогню.

Курдська РПК після заклику ув'язненого лідера оголосила припинення вогню з Туреччиною