Туреччина хоче тіснішої співпраці з ЄС в обмін на безпеку: це може включати участь у миротворчій місії в Україні - Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прагне до більш тісної оборонної та економічної співпраці з ЄС в обмін на безпеку, що може включати потенційне приєднання турецьких військ до майбутньої миротворчої місії в Україні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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"Президент Туреччини хоче тіснішої оборонної та економічної співпраці з ЄС в обмін на безпеку, на тлі того, континент шукає способи зменшити залежність від Вашингтона. За словами людей, обізнаних з цим питанням, це може включати приєднання турецьких військ до майбутньої миротворчої місії в Україні", - пише видання.

"Анкара оцінює небойову місію для допомоги в моніторингу лінії зіткнення з росією на сході України залежно від згоди москви", повідомили джерела, знайомі з думкою. Вони говорили на умовах анонімності.

Проте, як зауважується, географія Туреччини створює стільки ж ризиків, скільки можливостей. Туреччина бореться з новою загрозою з боку "Ісламської держави" в регіоні, цього місяця створивши механізм спільної операції з Сирією, Ліваном, Йорданією та Іраком. Також Туреччина бореться за вплив у Сирії після Асада. Ситуація з безпекою там погіршилася. Цього тижня Ердоган висловив занепокоєння "провокаціями, спрямованими на розпалювання релігійного насильства".

"Дійсно, існує занепокоєння, що глибока участь в українській миротворчій місії може перенапружити її армію", - вказує видання. Туреччина, як зазначається, має тисячі військових, розгорнутих у північній Сирії та Іраку, і більше дислокованих у Косово, Сомалі, північному Кіпрі, Катарі та Азербайджані.

Туреччина відкрита щодо розміщення миротворців в Україні - Bloomberg