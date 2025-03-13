Турция хочет более тесного сотрудничества с ЕС в обмен на безопасность: это может включать участие в миротворческой миссии в Украине - Bloomberg

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17196 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32577 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66904 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216541 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124340 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393053 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311906 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214021 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244360 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255203 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
64%
Популярные новости

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133899 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16130 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12805 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15600 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 13089 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133915 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216542 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393054 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255132 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311906 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3918 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15614 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46965 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72416 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57476 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Турция хочет более тесного сотрудничества с ЕС в обмен на безопасность: это может включать участие в миротворческой миссии в Украине - Bloomberg

Киев • УНН

 • 20949 просмотра

Эрдоган стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в обороне и экономике в обмен на безопасность, что может включать участие турецких войск в миротворческой миссии в Украине. Анкара оценивает небоевую миссию.

Турция хочет более тесного сотрудничества с ЕС в обмен на безопасность: это может включать участие в миротворческой миссии в Украине - Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к более тесному оборонному и экономическому сотрудничеству с ЕС в обмен на безопасность, что может включать потенциальное присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии в Украине, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Президент Турции "хочет более тесного оборонного и экономического сотрудничества с ЕС в обмен на безопасность, на фоне того, континент ищет способы уменьшить зависимость от Вашингтона. По словам людей, осведомленных с этим вопросом, это может включать присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии в Украине", пишет издание.

"Анкара оценивает небоевую миссию для помощи в мониторинге линии столкновения с россией на востоке Украины в зависимости от согласия москвы", сообщили источники, знакомые с мнением. Они говорили на условиях анонимности.

Однако, как отмечается, география Турции создает столько же рисков, сколько возможностей. Турция борется с новой угрозой со стороны "Исламского государства" в регионе, в этом месяце создав механизм совместной операции с Сирией, Ливаном, Иорданией и Ираком. Также Турция борется за влияние в Сирии после Асада. Ситуация с безопасностью там ухудшилась. На этой неделе Эрдоган выразил обеспокоенность "провокациями, направленными на разжигание религиозного насилия".

"Действительно, существует беспокойство, что глубокое участие в украинской миротворческой миссии может перенапрячь ее армию", - указывает издание. Турция, как отмечается, имеет тысячи военных, развернутых в северной Сирии и Ираке, и больше дислоцированных в Косово, Сомали, северном Кипре, Катаре и Азербайджане.

Турция открыта относительно размещения миротворцев в Украине - Bloomberg27.02.25, 16:20 • 29301 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Ирак
Ливан
Jordan
Европейский Союз
Сирия
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,052.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.20