Турция хочет более тесного сотрудничества с ЕС в обмен на безопасность: это может включать участие в миротворческой миссии в Украине - Bloomberg
Киев • УНН
Эрдоган стремится к более тесному сотрудничеству с ЕС в обороне и экономике в обмен на безопасность, что может включать участие турецких войск в миротворческой миссии в Украине. Анкара оценивает небоевую миссию.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремится к более тесному оборонному и экономическому сотрудничеству с ЕС в обмен на безопасность, что может включать потенциальное присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии в Украине, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
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Президент Турции "хочет более тесного оборонного и экономического сотрудничества с ЕС в обмен на безопасность, на фоне того, континент ищет способы уменьшить зависимость от Вашингтона. По словам людей, осведомленных с этим вопросом, это может включать присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии в Украине", пишет издание.
"Анкара оценивает небоевую миссию для помощи в мониторинге линии столкновения с россией на востоке Украины в зависимости от согласия москвы", сообщили источники, знакомые с мнением. Они говорили на условиях анонимности.
Однако, как отмечается, география Турции создает столько же рисков, сколько возможностей. Турция борется с новой угрозой со стороны "Исламского государства" в регионе, в этом месяце создав механизм совместной операции с Сирией, Ливаном, Иорданией и Ираком. Также Турция борется за влияние в Сирии после Асада. Ситуация с безопасностью там ухудшилась. На этой неделе Эрдоган выразил обеспокоенность "провокациями, направленными на разжигание религиозного насилия".
"Действительно, существует беспокойство, что глубокое участие в украинской миротворческой миссии может перенапрячь ее армию", - указывает издание. Турция, как отмечается, имеет тысячи военных, развернутых в северной Сирии и Ираке, и больше дислоцированных в Косово, Сомали, северном Кипре, Катаре и Азербайджане.
Турция открыта относительно размещения миротворцев в Украине - Bloomberg27.02.25, 16:20 • 29301 просмотр