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Эрдоган стремится к встрече с Трампом в Белом доме в конце апреля - Bloomberg

Киев • УНН

 • 11369 просмотра

Президент Турции работает над организацией встречи с Трампом в Вашингтоне для укрепления стратегического партнерства. Эрдоган призвал отменить санкции и возобновить сотрудничество по F-35 и F-16.

Эрдоган стремится к встрече с Трампом в Белом доме в конце апреля - Bloomberg

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган работает над тем, чтобы обеспечить встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, возможно, в конце апреля, по словам турецких официальных лиц, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Эрдоган считает укрепление стратегического партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности, на фоне того, как Турция стремится стать посредником в вопросах от Украины до Сирии, заявили люди. По их словам, роль страны как стержня НАТО особенно важна, пока США пересматривают свои обязательства перед Европой.

Офис Эрдогана отказался от комментариев.

Связи между США и Турцией были напряженными из-за покупки Анкарой российской системы противоракетной обороны и поддержки Вашингтоном ополчения сирийских курдов, которое Турция рассматривает как угрозу для страны, среди других споров.

Во время телефонного разговора с Трампом в воскресенье Эрдоган призвал президента США отменить санкции, наложенные во время его первого срока на оборонную промышленность Турции в результате российской покупки. Он также попросил прекратить исключение Турции из разработки боевых самолетов F-35 и завершить продажу новых истребителей F-16.

"Турция и США, как два союзника, будут развивать свое сотрудничество в новую эру с солидарностью, - говорится в обращении из коммуникационного офиса Эрдогана. - Региональные и глобальные события требуют активизации консультаций между Турцией и США по всем вопросам".

Обращение Эрдогана к США происходит, когда он стремится к более тесному оборонному и экономическому сотрудничеству с Европейским Союзом в обмен на безопасность, на фоне того, как континент ищет способы уменьшить зависимость от Вашингтона. Это может включать присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии в Украине, по словам людей, осведомленных с этим вопросом, на фоне того, как продолжаются международные переговоры относительно потенциального мирного соглашения между москвой и Киевом.

Турция хочет более тесного сотрудничества с ЕС в обмен на безопасность: это может включать участие в миротворческой миссии в Украине - Bloomberg13.03.25, 16:12 • 20949 просмотров

По словам источников, давние запросы Турции на закупку новых истребителей F-16 для модернизации второго по величине авиафлота НАТО и совместное производство двигателей для военных самолетов занимают важное место в повестке дня Эрдогана.

Турция с 2021 года пытается приобрести 40 новых F-16 от Lockheed Martin Corp., чтобы модернизировать свой существующий парк истребителей. Страна надеется со временем разработать собственные реактивные самолеты.

F-16 помогут Турции выйти из тупика после того, как США заблокировали ее от покупки самого современного истребителя Lockheed, F-35, в ответ на решение Турции приобрести ракеты С-400.

Если Трамп отменит оборонные санкции против Турции, он должен обратиться в Конгресс с просьбой отменить закон, который фактически отрезает ведущее турецкое агентство по оборонным закупкам от финансовых учреждений США, военной техники и технологий. Это позволит Турции приобрести самолеты пятого поколения F-35, обеспечит возможность ее военных действовать синхронно с другими членами альянса НАТО и укрепит сдерживание на его юго-восточном фланге, указывает издание.

Другим яблоком раздора стало вооружение США и обучение курдских сил в Сирии. Турция считала их угрозой из-за их принадлежности к сепаратистской курдской группе РПК, которая ведет войну за автономию на юго-востоке Турции, пишет издание.

По словам людей, Турция с осторожным оптимизмом смотрит на то, что недавнее соглашение об интеграции курдских сил, поддерживаемых США, в государственные институты может ослабить ее опасения по поводу безопасности, если РПК согласится сложить оружие после объявления о прекращении огня.

Курдская РПК после призыва заключенного лидера объявила прекращение огня с Турцией01.03.25, 14:18 • 29546 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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