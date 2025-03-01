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Курдская РПК после призыва заключенного лидера объявила прекращение огня с Турцией

Киев • УНН

 • 29546 просмотра

Рабочая партия Курдистана объявила о прекращении огня с Турцией после призыва Абдуллы Оджалана сложить оружие. РПК готова к самороспуску при условии создания соответствующей правовой базы и освобождения своего лидера.

Курдская РПК после призыва заключенного лидера объявила прекращение огня с Турцией

Курдская группировка "Рабочая партия Курдистана" (РПК, PKK) объявила о прекращении огня с Турцией после того, как ее заключенный лидер Абдулла Оджалан призвал движение сложить оружие и самораспуститься, пишет УНН со ссылкой на Daily Sabbah.

Детали

В своём заявлении "руководящие" кадры РПК в Кандиле заявили, что группа будет подчиняться призыву её заключённого лидера Оджалана.

Согласно заявлению, режим прекращения огня объявляется немедленно.

"Мы полностью поддерживаем содержание призыва Оджалана и подтверждаем нашу приверженность соблюдению и реализации его требований с нашей стороны. Однако мы подчеркиваем, что для успеха также должна быть соответствующая правовая и демократическая политическая база", - говорится в заявлении.

"Никакие из наших сил не будут участвовать в вооруженных действиях, если не будет атакована", - добавляется в заявлении.

РПК также заявила, что готова созвать съезд партии по указаниям Оджалана, и потребовала "безопасной среды" и присутствия Оджалана, который отбывает пожизненное заключение, чтобы тот лично возглавил съезд, "чтобы гарантировать его успех".

"Абдулла Оджалан должен получить условия для жизни и работы в физической свободе, с неограниченным доступом встречаться с кем пожелает, включая своих коллег. Мы надеемся, что соответствующие государственные учреждения выполнят эти требования", - добавляется в заявлении РПК.

Дополнение

Заключённый главарь РПК Оджалан в четверг призвал к роспуску всех групп, подчинённых РПК, призывая прекратить её кампанию, которая длилась более 40 лет.

Курды в Сирии сомневаются в будущей поддержке США13.12.24, 11:30 • 14031 просмотр

Анкара перешла к стадии ожидания в рамках инициативы "Турция, свободная от терроризма" после того, как заключенный лидер РПК призвал ее распустить, заявив, что она должна либо прислушаться к призывам к разоружению, либо столкнуться с полным уничтожением.

Группировка, как отмечает BBC, вела восстание с 1984 года с целью создать родину для курдов, которые составляют около 20% из 85 миллионов населения Турции. Она запрещена в Турции, ЕС, Великобритании и США.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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