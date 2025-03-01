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Курдська РПК після заклику ув'язненого лідера оголосила припинення вогню з Туреччиною

Київ • УНН

 • 29547 перегляди

Робітнича партія Курдистану оголосила про припинення вогню з Туреччиною після заклику Абдулли Оджалана скласти зброю. РПК готова до саморозпуску за умови створення відповідної правової бази та звільнення свого лідера.

Курдська РПК після заклику ув'язненого лідера оголосила припинення вогню з Туреччиною

Курдське угруповання "Робітнича партія Курдистану" (РПК, PKK) оголосила про припинення вогню з Туреччиною після того, як її ув'язнений лідер Абдулла Оджалан закликав рух скласти зброю та саморозпуститися, пише УНН з посиланням на Daily Sabbah.

Деталі

У своїй заяві "керівні" кадри РПК у Канділі заявили, що група підкорятиметься заклику її ув'язненого лідера Оджалана.

Згідно із заявою, режим припинення вогню оголошується негайно.

"Ми повністю підтримуємо зміст заклику Оджалана та підтверджуємо нашу відданість дотриманню та реалізації його вимог з нашого боку. Однак ми наголошуємо, що для успіху також має бути відповідна правова та демократична політична база", - ідеться у заяві.

"Жодні з наших сил не будуть брати участь у збройних діях, якщо не буде атакована", - додається в заяві.

РПК також заявила, що готова скликати з'їзд партії за вказівками Оджалана, і вимагала "безпечного середовища" та присутності Оджалана, який відбуває довічне ув'язнення, щоб той особисто очолив з'їзд, "щоб гарантувати його успіх".

"Абдулла Оджалан має отримати умови для життя та роботи у фізичній свободі, з необмеженим доступом зустрічатися з ким забажає, включаючи своїх колег. Ми сподіваємося, що відповідні державні установи виконають ці вимоги", - додається в заяві РПК.

Доповнення

Ув'язнений ватажок РПК Оджалан у четвер закликав до розпуску всіх груп, підпорядкованих РПК, закликаючи припинити її кампанію, яка тривала понад 40 років.

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Анкара перейшла до стадії очікування в межах ініціативи "Туреччина, вільна від тероризму" після того, як ув’язнений лідер РПК закликав її розпустити, заявивши, що вона повинна або прислухатися до закликів до роззброєння, або зіткнутися з повним знищенням.

Угруповання, як зазначає BBC, вело повстання з 1984 року з метою створити батьківщину для курдів, які становлять близько 20% з 85 мільйонів населення Туреччини. Воно заборонене в Туреччині, ЄС, Великій Британії та США.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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