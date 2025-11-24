$42.270.11
Нічний арешт замість цілодобового: апеляційний суд пом'якшив запобіжний захід лікарці Odrex у справі про смерть Аднана Ківана
10:50 • 10357 перегляди
Трамп про можливий прогрес у мирних переговорах: "Не вірте, поки не побачите, але щось хороше може відбуватися"
10:32 • 8806 перегляди
Українські облігації підскочили в ціні на тлі мирних переговорів - Bloomberg
09:58 • 8612 перегляди
Інформація росіян про появу військових КНДР на Запорізькому напрямку не має підтвердження - ЦПД
08:41 • 7708 перегляди
рф атакувала енергетику у 4 областях, найскладніше - на Дніпропетровщині, графіки тривають - Міненерго
Ексклюзив
07:12 • 31890 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
24 листопада, 06:19 • 22665 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
24 листопада, 06:00 • 23382 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 28581 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 32706 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Ердоган поговорив із путіним: домовились активізувати контакти щодо українського досьє на різних рівнях - кремль

Київ • УНН

 • 118 перегляди

володимир путін та Реджеп Ердоган обмінялися думками щодо ситуації в Україні, зокрема американських пропозицій щодо мирного врегулювання. Турецький президент висловив готовність сприяти переговорному процесу, надаючи стамбульський майданчик.

Ердоган поговорив із путіним: домовились активізувати контакти щодо українського досьє на різних рівнях - кремль

російський диктатор володимир путін поговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як повідомили у кремлі, лідери обмінялись думками щодо "ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання", а також "домовлено активізувати російсько-турецькі контакти щодо українського досьє на різних рівнях", передає УНН.

Деталі

Як зазначено у повідомленні, путін та Ердоган провели обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання.

російський диктатор зазначив, що ці пропозиції у тому варіанті, з яким вони ознайомилися, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці і в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання.

У свою чергу Ердоган висловив намір надавати всіляке сприяння переговорному процесу та готовність і надалі надавати з цією метою стамбульський майданчик.

Домовлено активізувати російсько-турецькі контакти щодо українського досьє на різних рівнях 

- повідомили у кремлі.

Нагадаємо

Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.

Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Reuters
Дональд Трамп
Франція
Велика Британія
Німеччина
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна