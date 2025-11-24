Ердоган поговорив із путіним: домовились активізувати контакти щодо українського досьє на різних рівнях - кремль
Київ • УНН
володимир путін та Реджеп Ердоган обмінялися думками щодо ситуації в Україні, зокрема американських пропозицій щодо мирного врегулювання. Турецький президент висловив готовність сприяти переговорному процесу, надаючи стамбульський майданчик.
російський диктатор володимир путін поговорив із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. Як повідомили у кремлі, лідери обмінялись думками щодо "ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання", а також "домовлено активізувати російсько-турецькі контакти щодо українського досьє на різних рівнях", передає УНН.
Деталі
Як зазначено у повідомленні, путін та Ердоган провели обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання.
російський диктатор зазначив, що ці пропозиції у тому варіанті, з яким вони ознайомилися, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі на Алясці і в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання.
У свою чергу Ердоган висловив намір надавати всіляке сприяння переговорному процесу та готовність і надалі надавати з цією метою стамбульський майданчик.
Домовлено активізувати російсько-турецькі контакти щодо українського досьє на різних рівнях
Нагадаємо
Видання Axios оприлюднило 28-пунктовий план президента США Дональда Трампа щодо миру в Україні, який передбачає територіальні поступки, гарантії безпеки та економічні компоненти.
Reuters повідомило з посиланням на два джерела, що "Сполучені Штати погрожували припинити обмін розвідувальними даними та постачання зброї Україні, щоб змусити її погодитися на рамки мирної угоди, укладеної за посередництва США".
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з лідерами Франції, Британії та Німеччини щодо американського мирного плану. Сторони скоординували подальші кроки та домовилися про спільну роботу команд.