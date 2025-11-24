$42.270.11
Эксклюзив
13:20 • 2808 просмотра
Авиация на грани: без налоговых льгот Украина рискует потерять стратегическую отрасль
13:04 • 4788 просмотра
"Царил абсолютный хаос": WP узнала об уровне вовлеченности Трампа на фоне переговоров по мирному плану
12:38 • 5444 просмотра
На переговорах ЕС согласились с необходимостью доработки мирного плана на фоне "неприемлемости" некоторых предложений - Туск
12:29 • 5470 просмотра
«Мир в Украине не наступит за одну ночь» – немецкий канцлер призвал Европу сохранить единство в подходе к мирному плану
11:50 • 5146 просмотра
Завтра состоится встреча Коалиции желающих - СМИ
11:25 • 8394 просмотра
Ночной арест вместо круглосуточного: апелляционный суд смягчил меру пресечения врачу Odrex по делу о смерти Аднана Кивана
10:32 • 10652 просмотра
Украинские облигации подскочили в цене на фоне мирных переговоров - Bloomberg
09:58 • 10249 просмотра
Информация россиян о появлении военных КНДР на Запорожском направлении не имеет подтверждения - ЦПД
08:41 • 8734 просмотра
рф атаковала энергетику в 4 областях, сложнее всего - в Днепропетровской, графики продолжаются - Минэнерго
Эксклюзив
24 ноября, 07:12 • 34100 просмотра
Некоторые страны ЕС ограничивают помощь украинским беженцам: что говорят в ООН
Эрдоган поговорил с путиным: договорились активизировать контакты по украинскому досье на разных уровнях - кремль

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

владимир путин и Реджеп Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Украине, в частности американских предложений по мирному урегулированию. Турецкий президент выразил готовность способствовать переговорному процессу, предоставляя стамбульскую площадку.

Эрдоган поговорил с путиным: договорились активизировать контакты по украинскому досье на разных уровнях - кремль

российский диктатор владимир путин поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в кремле, лидеры обменялись мнениями относительно "ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", а также "договорено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на разных уровнях", передает УНН.

Детали

Как указано в сообщении, путин и Эрдоган провели обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию.

российский диктатор отметил, что эти предложения в том варианте, с которым они ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования.

В свою очередь Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и в дальнейшем предоставлять с этой целью стамбульскую площадку.

Договорено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на разных уровнях

- сообщили в кремле.

Напомним

Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.

Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Reuters
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Германия
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина