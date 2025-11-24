Эрдоган поговорил с путиным: договорились активизировать контакты по украинскому досье на разных уровнях - кремль
Киев • УНН
владимир путин и Реджеп Эрдоган обменялись мнениями по ситуации в Украине, в частности американских предложений по мирному урегулированию. Турецкий президент выразил готовность способствовать переговорному процессу, предоставляя стамбульскую площадку.
российский диктатор владимир путин поговорил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Как сообщили в кремле, лидеры обменялись мнениями относительно "ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию", а также "договорено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на разных уровнях", передает УНН.
Детали
Как указано в сообщении, путин и Эрдоган провели обмен мнениями относительно ситуации вокруг Украины, в том числе в контексте американских предложений по мирному урегулированию.
российский диктатор отметил, что эти предложения в том варианте, с которым они ознакомились, идут в русле обсуждений на российско-американской встрече на Аляске и в принципе могут быть положены в основу окончательного мирного урегулирования.
В свою очередь Эрдоган выразил намерение оказывать всяческое содействие переговорному процессу и готовность и в дальнейшем предоставлять с этой целью стамбульскую площадку.
Договорено активизировать российско-турецкие контакты по украинскому досье на разных уровнях
Напомним
Издание Axios обнародовало 28-пунктовый план президента США Дональда Трампа по миру в Украине, который предусматривает территориальные уступки, гарантии безопасности и экономические компоненты.
Reuters сообщило со ссылкой на два источника, что "Соединенные Штаты угрожали прекратить обмен разведывательными данными и поставки оружия Украине, чтобы заставить ее согласиться на рамки мирного соглашения, заключенного при посредничестве США".
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с лидерами Франции, Великобритании и Германии относительно американского мирного плана. Стороны скоординировали дальнейшие шаги и договорились о совместной работе команд.