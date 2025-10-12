Енергетики відновили електропостачання у Бориспільському районі після атаки дронами – Київська ОВА

$41.510.00
17:52 • 2078 перегляди
Україна обрала представницю на Дитяче Євробачення-2025: хто поїде до ГрузіїPhoto
16:23 • 6458 перегляди
"Якщо росія не сяде за стіл переговорів – вона заплатить за це" – Макрон після розмови з Зеленським Video
Ексклюзив
14:28 • 16691 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
12 жовтня, 12:27 • 15295 перегляди
Українські військові звільнили від окупантів Малі Щербаки у Запорізькій областіVideo
11 жовтня, 16:00 • 70814 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драмиVideo
11 жовтня, 14:06 • 95949 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 13:21 • 51398 перегляди
Є хороші варіанти, сильні ідеї: Зеленський обговорив з Трампом посилення української ППО
11 жовтня, 12:56 • 52399 перегляди
Загибель блогера Ганіча у Києві: що відомо про нього, та кому він написав перед смертю
11 жовтня, 12:10 • 41041 перегляди
Дрони СБУ уразили НПЗ “Башнафта”, який за 1400 кілометрів від України - джерело
11 жовтня, 08:54 • 30434 перегляди
У Києві в авто знайшли відомого блогера з простреленою головою: поліція розпочала кримінальне провадження
Представник МЗС Естонії пророкує новий саботаж з боку рф та закликає Європу до "згуртування" у відносинах з КНР
12 жовтня, 08:36 • 8058 перегляди
Педофіл та колишній фронтмен Lostprophets Ієн Воткінс загинув у в'язниці після нападу
12 жовтня, 08:59 • 12248 перегляди
Чоловік отримав опіки очей та шкіри: у Києві біля синагоги стався антисемітський напад, поліція встановлює обставини
12 жовтня, 09:31 • 7128 перегляди
У кремлі вважають, що мирний процес "блокують", тоді як рф начебто "готова до переговорів"
12 жовтня, 09:54 • 5094 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті
12 жовтня, 11:24 • 15475 перегляди
Тиждень великих змін: астропрогноз на 13–19 жовтня
Ексклюзив
14:28 • 16692 перегляди
Добірка фільмів для довгих жовтневих вечорів: від романтики до драми
11 жовтня, 16:00 • 70815 перегляди
На кордонах з ЄС запроваджується система перевірки EES: що потрібно знати українцям
11 жовтня, 14:06 • 95950 перегляди
Фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025: хто представлятиме Україну і де подивитись
11 жовтня, 08:00 • 42929 перегляди
В Україні зростає попит на зарядні станції: як змінювались ціни з початку війни, та чи спостерігається підвищення вартості
10 жовтня, 15:17 • 78395 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Джо Байден
Alyona alyona
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Ізраїль
Сектор Газа
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті
12 жовтня, 11:24 • 15494 перегляди
Бредлі Купер зіграє головну роль у приквелі "Одинадцяти друзів Оушена" разом з Марго Роббі
10 жовтня, 11:09 • 47062 перегляди
Меган Маркл у чорному костюмі вразила рідкісною появою на червоній доріжці з принцом Гаррі
10 жовтня, 10:04 • 51285 перегляди
84-річна мільярдерка Марта Стюарт вразила мережу новим образом та дала відповідь хейтерам
10 жовтня, 09:18 • 53067 перегляди
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептів
9 жовтня, 12:21 • 118925 перегляди
Північний потік
Facebook
Financial Times
ATACMS
Bild

Енергетики відновили електропостачання у Бориспільському районі після атаки дронами – Київська ОВА

Київ • УНН

 • 1042 перегляди

Після ранкової атаки дронами у Бориспільському районі Київської області електропостачання повністю відновлено. Близько 10 тисяч абонентів були без світла, але всі споживачі підключені до мережі.

Енергетики відновили електропостачання у Бориспільському районі після атаки дронами – Київська ОВА

Після ранкового удару ворога ударними дронами у Бориспільському районі Київської області електропостачання повністю відновлено, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.

Деталі

За його словами, без світла залишалося близько 10 тисяч абонентів, проте завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників та комунальників уже протягом дня всі споживачі були підключені до мережі. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

Через прицільну російську атаку, знеструмлено Донеччину - ОВА12.10.25, 09:16 • 3614 переглядiв

Двоє співробітників ДТЕК, які постраждали під час атаки, отримали необхідну медичну допомогу та вже виписані з лікарні. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно за місцем проживання.

Дякую кожному, хто був залучений до ліквідації наслідків ворожого удару. Працюючи злагоджено та професійно, як один механізм, ми можемо подолати будь-яку ситуацію 

– зазначив Калашник.

Він також закликав мешканців економно споживати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення великої кількості приладів, щоб не перевантажувати мережі та забезпечити стабільне електропостачання для всіх.

У Міненерго оголосили про пошкодження об'єктів енергетики трьох областей 12.10.25, 10:53 • 4204 перегляди

Степан Гафтко

СуспільствоКиївська область
Блекаут 
Електроенергія
Донецька область
Київська область
ДТЕК