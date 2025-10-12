Енергетики відновили електропостачання у Бориспільському районі після атаки дронами – Київська ОВА
Київ • УНН
Після ранкової атаки дронами у Бориспільському районі Київської області електропостачання повністю відновлено. Близько 10 тисяч абонентів були без світла, але всі споживачі підключені до мережі.
Після ранкового удару ворога ударними дронами у Бориспільському районі Київської області електропостачання повністю відновлено, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.
Деталі
За його словами, без світла залишалося близько 10 тисяч абонентів, проте завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників та комунальників уже протягом дня всі споживачі були підключені до мережі. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.
Двоє співробітників ДТЕК, які постраждали під час атаки, отримали необхідну медичну допомогу та вже виписані з лікарні. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно за місцем проживання.
Дякую кожному, хто був залучений до ліквідації наслідків ворожого удару. Працюючи злагоджено та професійно, як один механізм, ми можемо подолати будь-яку ситуацію
Він також закликав мешканців економно споживати електроенергію та уникати одночасного ввімкнення великої кількості приладів, щоб не перевантажувати мережі та забезпечити стабільне електропостачання для всіх.
