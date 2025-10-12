Енергетики відновили електропостачання у Бориспільському районі після атаки дронами – Київська ОВА

Після ранкового удару ворога ударними дронами у Бориспільському районі Київської області електропостачання повністю відновлено, повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник, пише УНН.

За його словами, без світла залишалося близько 10 тисяч абонентів, проте завдяки злагодженій роботі енергетиків, рятувальників та комунальників уже протягом дня всі споживачі були підключені до мережі. Об’єкти критичної інфраструктури працюють у звичному режимі.

Через прицільну російську атаку, знеструмлено Донеччину - ОВА

Двоє співробітників ДТЕК, які постраждали під час атаки, отримали необхідну медичну допомогу та вже виписані з лікарні. Подальше лікування вони проходитимуть амбулаторно за місцем проживання.

Дякую кожному, хто був залучений до ліквідації наслідків ворожого удару. Працюючи злагоджено та професійно, як один механізм, ми можемо подолати будь-яку ситуацію