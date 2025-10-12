$41.510.00
Энергетики восстановили электроснабжение в Бориспольском районе после атаки дронами – Киевская ОВА

Киев • УНН

 • 944 просмотра

После утренней атаки дронами в Бориспольском районе Киевской области электроснабжение полностью восстановлено. Около 10 тысяч абонентов были без света, но все потребители подключены к сети.

Энергетики восстановили электроснабжение в Бориспольском районе после атаки дронами – Киевская ОВА

После утреннего удара врага ударными дронами в Бориспольском районе Киевской области электроснабжение полностью восстановлено, сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.

Подробности

По его словам, без света оставалось около 10 тысяч абонентов, однако благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков уже в течение дня все потребители были подключены к сети. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.

Из-за прицельной российской атаки обесточена Донетчина - ОВА12.10.25, 09:16 • 3610 просмотров

Двое сотрудников ДТЭК, пострадавшие во время атаки, получили необходимую медицинскую помощь и уже выписаны из больницы. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно по месту жительства.

Спасибо каждому, кто был привлечен к ликвидации последствий вражеского удара. Работая слаженно и профессионально, как один механизм, мы можем преодолеть любую ситуацию 

– отметил Калашник.

Он также призвал жителей экономно потреблять электроэнергию и избегать одновременного включения большого количества приборов, чтобы не перегружать сети и обеспечить стабильное электроснабжение для всех.

В Минэнерго объявили о повреждении объектов энергетики трех областей в результате действий РФ12.10.25, 10:53 • 4198 просмотров

Степан Гафтко

