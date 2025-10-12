Энергетики восстановили электроснабжение в Бориспольском районе после атаки дронами – Киевская ОВА
Киев • УНН
После утренней атаки дронами в Бориспольском районе Киевской области электроснабжение полностью восстановлено. Около 10 тысяч абонентов были без света, но все потребители подключены к сети.
После утреннего удара врага ударными дронами в Бориспольском районе Киевской области электроснабжение полностью восстановлено, сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.
Подробности
По его словам, без света оставалось около 10 тысяч абонентов, однако благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков уже в течение дня все потребители были подключены к сети. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.
Двое сотрудников ДТЭК, пострадавшие во время атаки, получили необходимую медицинскую помощь и уже выписаны из больницы. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно по месту жительства.
Спасибо каждому, кто был привлечен к ликвидации последствий вражеского удара. Работая слаженно и профессионально, как один механизм, мы можем преодолеть любую ситуацию
Он также призвал жителей экономно потреблять электроэнергию и избегать одновременного включения большого количества приборов, чтобы не перегружать сети и обеспечить стабильное электроснабжение для всех.
