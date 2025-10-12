Энергетики восстановили электроснабжение в Бориспольском районе после атаки дронами – Киевская ОВА

После утреннего удара врага ударными дронами в Бориспольском районе Киевской области электроснабжение полностью восстановлено, сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, пишет УНН.

По его словам, без света оставалось около 10 тысяч абонентов, однако благодаря слаженной работе энергетиков, спасателей и коммунальщиков уже в течение дня все потребители были подключены к сети. Объекты критической инфраструктуры работают в обычном режиме.

Из-за прицельной российской атаки обесточена Донетчина - ОВА

Двое сотрудников ДТЭК, пострадавшие во время атаки, получили необходимую медицинскую помощь и уже выписаны из больницы. Дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно по месту жительства.

Спасибо каждому, кто был привлечен к ликвидации последствий вражеского удара. Работая слаженно и профессионально, как один механизм, мы можем преодолеть любую ситуацию