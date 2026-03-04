Енергетика України втратила 24,8 млрд доларів за 4 роки великої війни - інфографіка
За чотири роки повномасштабної російської агресії енергетичний сектор України зазнав збитків на 24,8 млрд доларів. Втрачено 27 ГВт генерації, з яких 15,5 ГВт через окупацію енергооб'єктів, включаючи Запорізьку АЕС.
За 4 роки повномасштабної російської агресії енергетичний сектор України втратив 24,8 млрд доларів, що є одним з найбільших масивів руйнувань серед усіх галузей економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Структура збитків, завданих росіянами, виглядає наступним чином:
- 14,2 млрд доларів - генерація електроенергії;
- 2,4 млрд доларів – теплогенерація;
- 2,3 млрд доларів - система передачі;
- 0,7 млрд доларів - система розподілу.
Також Україна втратила 27 ГВт генерації електроенергії, з яких 15,5 ГВт - через окупацію енергооб’єктів.
Значна частина цієї втраченої потужності пов’язана із захопленням Запорізької АЕС - найбільшої атомної станції Європи. 4 березня якраз минає чотири роки від її окупації росією
Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що відновлення енергетичного сектору України, за оцінкою Світового банку, коштуватиме 90,6 млрд доларів. Кабінет міністрів пропонує державно-приватне партнерство для залучення інвестицій.