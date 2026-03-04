$43.450.22
3 березня, 18:22
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 46426 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 38142 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 44155 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 45194 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 27151 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
3 березня, 11:55 • 24633 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
3 березня, 09:06 • 24688 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 34927 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 125379 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Енергетика України втратила 24,8 млрд доларів за 4 роки великої війни - інфографіка

Київ • УНН

 • 18 перегляди

За чотири роки повномасштабної російської агресії енергетичний сектор України зазнав збитків на 24,8 млрд доларів. Втрачено 27 ГВт генерації, з яких 15,5 ГВт через окупацію енергооб'єктів, включаючи Запорізьку АЕС.

Енергетика України втратила 24,8 млрд доларів за 4 роки великої війни - інфографіка

За 4 роки повномасштабної російської агресії енергетичний сектор України втратив 24,8 млрд доларів, що є одним з найбільших масивів руйнувань серед усіх галузей економіки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Деталі

Структура збитків, завданих росіянами, виглядає наступним чином:

  • 14,2 млрд доларів - генерація електроенергії;
    • 2,4 млрд доларів – теплогенерація;
      • 2,3 млрд доларів - система передачі;
        • 0,7 млрд доларів - система розподілу.

          Також Україна втратила 27 ГВт генерації електроенергії, з яких 15,5 ГВт - через окупацію енергооб’єктів.

          Значна частина цієї втраченої потужності пов’язана із захопленням Запорізької АЕС - найбільшої атомної станції Європи. 4 березня якраз минає чотири роки від її окупації росією

           - зазначили в Центрі.

          Нагадаємо

          Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що відновлення енергетичного сектору України, за оцінкою Світового банку, коштуватиме 90,6 млрд доларів. Кабінет міністрів пропонує державно-приватне партнерство для залучення інвестицій.

          Євген Устименко

          СуспільствоВійна в УкраїніЕкономіка
          Енергоатом
          Графіки відключень електроенергії
          Енергетика
          Опалення
          Кабінет Міністрів України
          Воєнний стан
          Війна в Україні
          Відключення світла
          Блекаут 
          Електроенергія
          Світовий банк
          Україна
          Денис Шмигаль