3 марта, 18:22
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
3 марта, 13:07
ЕС призывает Украину предоставить доступ к "Дружбе", поставляющей российскую нефть в Венгрию и Словакию - FT
Эксклюзив
3 марта, 12:11
Как действовать при высокой температуре у ребенка - советы педиатра
Эксклюзив
3 марта, 11:55
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере
3 марта, 09:06
Зеленский предупредил о риске дефицита ракет для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
3 марта, 06:18
Украина получила $1,5 млрд первого транша по новой программе от МВФ
Эксклюзив
2 марта, 16:02
Как помочь домашним питомцам при стрессе - советы ветеринараPhoto
Энергетика Украины потеряла 24,8 млрд долларов за 4 года большой войны - инфографика

Киев • УНН

 • 102 просмотра

За четыре года полномасштабной российской агрессии энергетический сектор Украины понес убытки на 24,8 млрд долларов. Потеряно 27 ГВт генерации, из которых 15,5 ГВт из-за оккупации энергообъектов, включая Запорожскую АЭС.

Энергетика Украины потеряла 24,8 млрд долларов за 4 года большой войны - инфографика

За 4 года полномасштабной российской агрессии энергетический сектор Украины потерял 24,8 млрд долларов, что является одним из крупнейших массивов разрушений среди всех отраслей экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

Структура ущерба, нанесенного россиянами, выглядит следующим образом:

  • 14,2 млрд долларов - генерация электроэнергии;
    • 2,4 млрд долларов – теплогенерация;
      • 2,3 млрд долларов - система передачи;
        • 0,7 млрд долларов - система распределения.

          Также Украина потеряла 27 ГВт генерации электроэнергии, из которых 15,5 ГВт - из-за оккупации энергообъектов.

          Значительная часть этой утраченной мощности связана с захватом Запорожской АЭС - крупнейшей атомной станции Европы. 4 марта как раз исполняется четыре года с момента ее оккупации россией

           - отметили в Центре.

          Напомним

          Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что восстановление энергетического сектора Украины, по оценке Всемирного банка, будет стоить 90,6 млрд долларов. Кабинет министров предлагает государственно-частное партнерство для привлечения инвестиций.

          Евгений Устименко

