Энергетика Украины потеряла 24,8 млрд долларов за 4 года большой войны - инфографика

За 4 года полномасштабной российской агрессии энергетический сектор Украины потерял 24,8 млрд долларов, что является одним из крупнейших массивов разрушений среди всех отраслей экономики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Детали

Структура ущерба, нанесенного россиянами, выглядит следующим образом:

14,2 млрд долларов - генерация электроэнергии;

2,4 млрд долларов – теплогенерация;

2,3 млрд долларов - система передачи;

0,7 млрд долларов - система распределения.

Также Украина потеряла 27 ГВт генерации электроэнергии, из которых 15,5 ГВт - из-за оккупации энергообъектов.

Значительная часть этой утраченной мощности связана с захватом Запорожской АЭС - крупнейшей атомной станции Европы. 4 марта как раз исполняется четыре года с момента ее оккупации россией - отметили в Центре.

Напомним

Министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что восстановление энергетического сектора Украины, по оценке Всемирного банка, будет стоить 90,6 млрд долларов. Кабинет министров предлагает государственно-частное партнерство для привлечения инвестиций.