Джерела у Генштабі про атаку дронів рф: однозначно мета була, щоб вони долетіли до Польщі

$41.310.10
48.270.03
ukenru
14:30 • 5740 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 10687 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
11:55 • 20533 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 20483 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 19315 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 30352 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19078 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17082 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 40064 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40650 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
35%
756мм
Популярнi новини
"Це не помилка": реакція Польщі на слова Трампа щодо інциденту з російськими дронами12 вересня, 08:41 • 3990 перегляди
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 7824 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo11:31 • 19321 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12:14 • 5834 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 10772 перегляди
Публікації
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 800 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 5740 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 3062 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 10687 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
11:55 • 20533 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Дональд Туск
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Франція
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 10687 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 33156 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 80223 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 42547 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 48418 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Fox News
The New York Times
Financial Times
Іскандер (ОТРК)

Джерела у Генштабі про атаку дронів рф: однозначно мета була, щоб вони долетіли до Польщі

Київ • УНН

 • 86 перегляди

Дві групи російських дронів атакували Польщу в ніч на 10 вересня, одна з них рухалася через білорусь. рф використовувала польські та литовські SIM-картки для своїх БПЛА.

Джерела у Генштабі про атаку дронів рф: однозначно мета була, щоб вони долетіли до Польщі

У ніч проти 10 вересня в повітряному нападі брали участь дві групи російських дронів. Перша рухалася зі сходу на захід прямо не маневруючи, друга через білорусь також у напрямку Польщі. Тому це однозначно було спрямовано на те, щоб шахеди долетіли до Польщі. Про це повідомило джерело в Генштабі, коментуючи дронову атаку рф на Польщу, передає УНН.

Щодо Польщі. Ми маємо інформацію, як це все відбувається. У нас є програмні продукти, які дозволяють бачити як летіли, куди летіли. Тому ми не вбачаємо там (у перетині ударними БПЛА кордону Польщі) впливу засобів радіоелектронної боротьби. Тому що "Шахеди", "Гербери" та інші БПЛА мають свої маленькі технічні нюанси. Там були дві групи (які летіли – ред.). Перша рухалась зі сходу на захід прямо, не маневруючи, друга група рухалась через білорусь також у тому напрямку. Тому я вважаю, що це однозначно було спрямовано на те, щоб ці шахеди долетіли до Польщі 

- розповів фаховий співрозмовник.

Також співрозмовник прокоментував інформацію про те, що росія використовувала польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА.

Щодо карток. Так, це правда. Дійсно, виявляються такі картки. Дійсно, росіяни їх використовують 

- сказав посадовець у Генштабі.

Польща під ударом російських дронів: Шмигаль передав Сікорському останні дані щодо ворожої атаки12.09.25, 16:24 • 2430 переглядiв

Контекст

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніНовини Світу
Білорусь
НАТО
Шахед-136
Дональд Туск
Польща