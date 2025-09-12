Джерела у Генштабі про атаку дронів рф: однозначно мета була, щоб вони долетіли до Польщі

У ніч проти 10 вересня в повітряному нападі брали участь дві групи російських дронів. Перша рухалася зі сходу на захід прямо не маневруючи, друга через білорусь також у напрямку Польщі. Тому це однозначно було спрямовано на те, щоб шахеди долетіли до Польщі. Про це повідомило джерело в Генштабі, коментуючи дронову атаку рф на Польщу, передає УНН.

Щодо Польщі. Ми маємо інформацію, як це все відбувається. У нас є програмні продукти, які дозволяють бачити як летіли, куди летіли. Тому ми не вбачаємо там (у перетині ударними БПЛА кордону Польщі) впливу засобів радіоелектронної боротьби. Тому що "Шахеди", "Гербери" та інші БПЛА мають свої маленькі технічні нюанси. Там були дві групи (які летіли – ред.). Перша рухалась зі сходу на захід прямо, не маневруючи, друга група рухалась через білорусь також у тому напрямку. Тому я вважаю, що це однозначно було спрямовано на те, щоб ці шахеди долетіли до Польщі - розповів фаховий співрозмовник.

Також співрозмовник прокоментував інформацію про те, що росія використовувала польські та литовські SIM-картки на своїх БПЛА.

Щодо карток. Так, це правда. Дійсно, виявляються такі картки. Дійсно, росіяни їх використовують - сказав посадовець у Генштабі.

Польща під ударом російських дронів: Шмигаль передав Сікорському останні дані щодо ворожої атаки

Контекст

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у ніч проти 10 вересня було зафіксовано 19 вторгнень у повітряний простір Польщі.

Влада Польщі заявила про збиття російських дронів, які порушили її повітряний простір під час атаки на Україну. Уламки одного з них вже знайшли.

Крім того, стало відомо, що росія готувала дронові атаки проти Польщі ще з липня поточного року. Для цього використовувались польські та литовські SIM-картки.

НАТО активувало статтю 4 Північноатлантичного договору через атаку російських дронів.