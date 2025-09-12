$41.310.10
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Источники в Генштабе об атаке дронов рф: однозначно цель была, чтобы они долетели до Польши

Киев • УНН

 • 166 просмотра

Две группы российских дронов атаковали Польшу в ночь на 10 сентября, одна из них двигалась через беларусь. рф использовала польские и литовские SIM-карты для своих БПЛА.

Источники в Генштабе об атаке дронов рф: однозначно цель была, чтобы они долетели до Польши

В ночь на 10 сентября в воздушном нападении участвовали две группы российских дронов. Первая двигалась с востока на запад прямо, не маневрируя, вторая через беларусь также в направлении Польши. Поэтому это однозначно было направлено на то, чтобы шахеды долетели до Польши. Об этом сообщил источник в Генштабе, комментируя дроновую атаку РФ на Польшу, передает УНН.

Что касается Польши. У нас есть информация, как это все происходит. У нас есть программные продукты, которые позволяют видеть, как летели, куда летели. Поэтому мы не видим там (в пересечении ударными БПЛА границы Польши) влияния средств радиоэлектронной борьбы. Потому что "Шахеды", "Герберы" и другие БПЛА имеют свои маленькие технические нюансы. Там были две группы (которые летели – ред.). Первая двигалась с востока на запад прямо, не маневрируя, вторая группа двигалась через Беларусь также в том направлении. Поэтому я считаю, что это однозначно было направлено на то, чтобы эти шахеды долетели до Польши 

- рассказал профессиональный собеседник.

Также собеседник прокомментировал информацию о том, что россия использовала польские и литовские SIM-карты на своих БПЛА.

Что касается карт. Да, это правда. Действительно, обнаруживаются такие карты. Действительно, россияне их используют 

- сказал чиновник в Генштабе.

Польша под ударом российских дронов: Шмыгаль передал Сикорскому последние данные о вражеской атаке12.09.25, 16:24 • 2446 просмотров

Контекст

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было зафиксировано 19 вторжений в воздушное пространство Польши.

Власти Польши заявили о сбитии российских дронов, нарушивших ее воздушное пространство во время атаки на Украину. Обломки одного из них уже нашли.

Кроме того, стало известно, что россия готовила дроновые атаки против Польши еще с июля текущего года. Для этого использовались польские и литовские SIM-карты.

НАТО активировало статью 4 Североатлантического договора из-за атаки российских дронов.

Анна Мурашко

Война в УкраинеНовости Мира
Беларусь
НАТО
Шахед-136
Дональд Туск
Польша