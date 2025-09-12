Польша под ударом российских дронов: Шмыгаль передал Сикорскому последние данные о вражеской атаке
Киев • УНН
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что делегации Польши передали последние данные о преднамеренной атаке "шахедами". Обсуждены усиление оборонного сотрудничества и возможности совместного производства дронов и дальнобойных средств.
В Министерстве обороны Украины передали польской делегации последние данные о преднамеренной атаке "шахедами" против Польши на этой неделе. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль после содержательной встречи с делегацией во главе с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, передает УНН.
Основное внимание – усиление оборонного сотрудничества для преодоления общих вызовов безопасности. Россия выбрала стратегию эскалации гибридной агрессии, угрожая всем странам Европы. Именно поэтому мы ищем общие решения, которые повысят обороноспособность как Украины, так и ее европейских партнеров. Передали делегации последние данные о преднамеренной атаке "шахедами" против Польши на этой неделе. Обсудили возможности сотрудничества для перехвата воздушных целей
По словам министра обороны, Украина готова делиться с союзниками опытом борьбы с беспилотниками, обмениваться технологиями и запускать совместные предприятия в рамках проектов Build in Ukraine и Build with Ukraine. В то же время Польша заинтересована в совместном производстве дронов и дальнобойных средств, в частности баллистических ракет.
Отдельно обсудили применение европейского механизма SAFE для развития ОПК наших стран.
Сикорский встретился с Зеленским: говорили об обмене опытом по дронам12.09.25, 15:58 • 654 просмотра
Напомним
Глава МИД Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев. Ожидаются переговоры по безопасности, евроатлантической интеграции Украины и усилению давления на россию.