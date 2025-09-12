Польща під ударом російських дронів: Шмигаль передав Сікорському останні дані щодо ворожої атаки
Київ • УНН
Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що делегації Польщі передали останні дані щодо навмисної атаки "шахедами". Обговорено посилення оборонної співпраці та можливості спільного виробництва дронів і далекобійних засобів.
У Міністерстві оборони України передали польській делегації останні дані щодо навмисної атаки "шахедами" проти Польщі цього тижня. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після змістовної зустрічі з делегацією на чолі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає УНН.
Основна увага – посилення оборонної співпраці для подолання спільних безпекових викликів. росія обрала стратегію ескалації гібридної агресії, загрожуючи всім країнам Європи. Саме тому ми шукаємо спільні рішення, які підвищать обороноздатність як України, так і її європейських партнерів. Передали делегації останні дані щодо навмисної атаки "шахедами" проти Польщі цього тижня. Обговорили можливості співпраці для перехоплення повітряних цілей
За словами міністра оборони, Україна готова ділитися з союзниками досвідом боротьби з безпілотниками, обмінюватися технологіями та запускати спільні підприємства в межах проєктів Build in Ukraine та Build with Ukraine. Водночас Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів, зокрема балістичних ракет.
Окремо обговорили застосування європейського механізму SAFE для розвитку ОПК наших країн.
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Очікуються переговори щодо безпеки, євроатлантичної інтеграції України та посилення тиску на росію.