Ексклюзив
11:55 • 12043 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
10:50 • 13705 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськ
Ексклюзив
09:11 • 14464 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 24254 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 16519 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 15931 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
12 вересня, 05:51 • 38939 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 40074 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 53043 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 86776 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Польща під ударом російських дронів: Шмигаль передав Сікорському останні дані щодо ворожої атаки

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що делегації Польщі передали останні дані щодо навмисної атаки "шахедами". Обговорено посилення оборонної співпраці та можливості спільного виробництва дронів і далекобійних засобів.

Польща під ударом російських дронів: Шмигаль передав Сікорському останні дані щодо ворожої атаки

У Міністерстві оборони України передали польській делегації останні дані щодо навмисної атаки "шахедами" проти Польщі цього тижня. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль після змістовної зустрічі з делегацією на чолі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським, передає УНН.

Основна увага – посилення оборонної співпраці для подолання спільних безпекових викликів. росія обрала стратегію ескалації гібридної агресії, загрожуючи всім країнам Європи. Саме тому ми шукаємо спільні рішення, які підвищать обороноздатність як України, так і її європейських партнерів. Передали делегації останні дані щодо навмисної атаки "шахедами" проти Польщі цього тижня. Обговорили можливості співпраці для перехоплення повітряних цілей 

- повідомив Шмигаль.

За словами міністра оборони, Україна готова ділитися з союзниками досвідом боротьби з безпілотниками, обмінюватися технологіями та запускати спільні підприємства в межах проєктів Build in Ukraine та Build with Ukraine. Водночас Польща зацікавлена у спільному виробництві дронів та далекобійних засобів, зокрема балістичних ракет.

Окремо обговорили застосування європейського механізму SAFE для розвитку ОПК наших країн.

Сікорський зустрівся із Зеленським: говорили про обмін досвідом щодо дронів12.09.25, 15:58 • 618 переглядiв

Нагадаємо

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський прибув до Києва. Очікуються переговори щодо безпеки, євроатлантичної інтеграції України та посилення тиску на росію.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Радослав Сікорський
Міністерство оборони України
Шахед-136
Європа
Україна
Денис Шмигаль
Польща