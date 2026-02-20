$43.270.03
Друг Трампа уклав угоду з російським "Новатеком" щодо видобутку газу на Алясці - NYT

Київ • УНН

 • 72 перегляди

Американський фінансист Джентрі Біч, пов'язаний з родиною Трампа, уклав угоду з російським "Новатеком" щодо розробки газового проєкту на Алясці. Ця співпраця відбувається на тлі війни РФ проти України та західних санкцій.

Друг Трампа уклав угоду з російським "Новатеком" щодо видобутку газу на Алясці - NYT

Американський фінансист, пов’язаний із родиною президента США Дональда Трампа, домовився про співпрацю з однією з ключових російських газових компаній, попри війну рф проти України та дію західних санкцій. Про це пише New York Times, передає УНН.

Деталі

Американський фінансист Джентрі Біч, який має тісні зв’язки з родиною президента США Дональда Трампа, уклав угоду про співпрацю з російською газовою компанією "Новатек" щодо розробки проєкту з видобутку природного газу на Алясці. Документ було підписано восени минулого року.

Біч є головою інвестиційної компанії America First Global. Він підтвердив факт домовленостей, зазначивши, що проєкт перебуває на початковій стадії та стикається з низкою технічних і політичних перешкод. Фінансові умови угоди він розкривати відмовився.

У компанії "Новатек" підтвердили переговори з американською стороною та заявили, що йдеться про можливе використання їхніх технологій зі скраплення природного газу для віддалених районів Аляски.

За даними видання, домовленості з’явилися на тлі контактів між США та росією щодо потенційних енергетичних проєктів. Зокрема, NYT зазначає, що після зустрічі Дональда Трампа з володимиром путіним на Алясці сторони обговорювали можливі енергетичні угоди в кулуарах переговорів. За словами співрозмовників газети, такі ініціативи могли розглядатися як спосіб стимулювати кремль до переговорів щодо припинення війни проти України та пом’якшення санкцій.

Суд дозволив ConocoPhillips продовжити розвідку нафти на Алясці29.01.26, 00:14 • 3602 перегляди

У матеріалі також зазначається, що Джентрі Біч був залучений до збору коштів для передвиборчої кампанії Дональда Трампа у 2016 році та допомагав формувати економічні підходи його адміністрації. Крім того, він є давнім знайомим Дональда Трампа-молодшого ще з часів навчання в коледжі.

Сам Біч заявив, що його особисті зв’язки з родиною президента не впливали на укладення угоди, і він не веде спільного бізнесу з Трампами. Також він заперечив, що його дії пов’язані з офіційними мирними переговорами. Водночас фінансист визнав, що інформація про проєкт відома "на найвищому рівні" у Вашингтоні та Москві.

Як нагадує NYT, "Новатек" є другим за обсягами видобутку природного газу в росії та найбільшим виробником зрідженого природного газу. Компанія перебуває під санкційним тиском, а її проєкт "Арктик ЗПГ-2" суттєво скоротив виробництво через західні обмеження.

Нагадаємо

Аналітики ISW вважають, що кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці в серпні 2025 року для створення ілюзії "спільного американо-російського розуміння" щодо припинення війни в Україні. росія намагається уникнути тиску США, балансуючи між демонстрацією сили та взаємодією.

Андрій Тимощенков

Світ
російська пропаганда
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Аляска
Інститут вивчення війни
The New York Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна