ISW: кремль маніпулює результатами саміту Трампа з путіним на Алясці для дезінформування світу

кремль продовжує використовували відсутність ясності щодо результатів саміту на Алясці у серпні 2025 року, щоб ввести в оману світ у намаганнях запевнити у досягненні "спільного американсько-російського розуміння щодо угоди про припинення війни в Україні, незважаючи на відсутність чіткого спільного результату чи комюніке. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву заступника міністра закордонних справ рф сергія рябкова, за словами якого росія "віддана фундаментальним домовленостям", які "були досягнуті росією та США на саміті США-росія на Алясці у серпні 2025 року".

Речник кремля дмитро пєсков зробив заяву, в якій припустив, що кремль використовує свою участь у поточних переговорах зі Сполученими Штатами, щоб запобігти значному посиленню тиску США на росію, що може перешкодити її воєнним зусиллям. 24 січня Пєсков заявив, що "імпульсивні" методи зовнішньої політики Трампа не узгоджуються з російськими, і що кремль розглядає ці методи як такі, що мають на меті змусити інших "прогнутися" перед Трампом - зазначається у статті.

В ISW оцінюють, що з лютого 2025 року кремль намагається балансувати між демонстрацією сили своєму населенню та союзникам і достатньою взаємодією зі Сполученими Штатами, щоб уникнути додаткового тиску з боку Америки, який міг би змусити російського диктатора володимира путіна піти на компроміс щодо своїх початкових воєнних цілей та розпочати змістовні переговори щодо припинення війни.

Відверта критика пєсковим зовнішньої політики Трампа та твердження про те, що росія не повинна йти на компроміси перед обличчям тиску США, свідчать про те, що кремль прагне забезпечити, щоб адміністрація Трампа не запровадила додаткових обмежувальних заходів безпосередньо проти росії. Заява пєскова може бути мовчазним визнанням кремлем вразливості росії до посилення тиску - вважають аналітики.

На їхнє переконання, Захід, включаючи Сполучені Штати, не зміг спростувати теорію перемоги путіна, при цьому кремль не висловив жодних ознак готовності до компромісу.

"Сполучені Штати та Європа можуть спростувати теорію перемоги путіна та змусити росію піти на поступки шляхом додаткового тиску, як то посилення військового потенціалу України, санкції та арешт іноземних російських активів, а також обмеження доступу росії до ресурсів, необхідних для підтримки її довгострокових військових зусиль", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться у неділю, 1 лютого. Місце переговорів - Абу-Дабі (ОАЕ).

