ISW: кремль маніпулює результатами саміту Трампа з путіним на Алясці для дезінформування світу

$43.170.00
50.520.00
ukenru
25 січня, 18:28 • 12084 перегляди
Нардеп Орест Саламаха загинув у ДТП під Львовом
25 січня, 16:32 • 20717 перегляди
Ситуація у Києві залишається надскладною - КлименкоPhoto
25 січня, 16:17 • 19092 перегляди
Документ про двосторонні гарантії безпеки зі США готовий на 100% - Зеленський
25 січня, 15:48 • 18278 перегляди
Рейтинг найсильніших армій світу: Україна посіла 20 місце
25 січня, 12:24 • 16821 перегляди
Україна відзначає День Департаменту кібербезпеки СБУ: ключова битва триває" в цифрі"
25 січня, 11:02 • 15777 перегляди
Зеленський обговорив із президентом Литви підтримку енергетики та оборонну співпрацюPhotoVideo
25 січня, 10:05 • 15350 перегляди
росія може застосувати хімічну зброю масового ураження в Україні, якщо війна зайде в глухий кут - ЗМІ
Ексклюзив
25 січня, 08:49 • 16081 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 27046 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 45521 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4.7м/с
89%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Виїхав на квадроциклі на зустрічну смугу:​ ДБР встановлює обставини смертельної ДТП, в якій загинув нардеп Саламаха25 січня, 19:26 • 7410 перегляди
Ворожий дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі на очах у патрульнихVideo25 січня, 19:49 • 10138 перегляди
Заступника Сі Цзіньпіна звинувачують у передачі США даних про ядерну програму Китаю - WSJ25 січня, 20:18 • 5402 перегляди
Українська енергетика пережила найскладніший тиждень з часів блекауту 2022 року - СвириденкоPhoto25 січня, 20:51 • 4842 перегляди
Зеленський у Вільнюсі обговорив енергетичну підтримку та ППО з лідерами Литви і ПольщіVideo25 січня, 21:59 • 4116 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 89884 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 104201 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 111637 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 105254 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 105978 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Саламаха Орест Ігорович
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Вільнюс
Білорусь
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 21618 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 21740 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 38159 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 38446 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 51495 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Соціальна мережа
Bild
The Hill

ISW: кремль маніпулює результатами саміту Трампа з путіним на Алясці для дезінформування світу

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Аналітики ISW вважають, що Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці в серпні 2025 року для створення ілюзії "спільного американо-російського розуміння" щодо припинення війни в Україні. росія намагається уникнути тиску США, балансуючи між демонстрацією сили та взаємодією.

ISW: кремль маніпулює результатами саміту Трампа з путіним на Алясці для дезінформування світу

кремль продовжує використовували відсутність ясності щодо результатів саміту на Алясці у серпні 2025 року, щоб ввести в оману світ у намаганнях запевнити у досягненні "спільного американсько-російського розуміння щодо угоди про припинення війни в Україні, незважаючи на відсутність чіткого спільного результату чи комюніке. Про це йдеться у матеріалі Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують на заяву заступника міністра закордонних справ рф сергія рябкова, за словами якого росія "віддана фундаментальним домовленостям", які "були досягнуті росією та США на саміті США-росія на Алясці у серпні 2025 року".

Речник кремля дмитро пєсков зробив заяву, в якій припустив, що кремль використовує свою участь у поточних переговорах зі Сполученими Штатами, щоб запобігти значному посиленню тиску США на росію, що може перешкодити її воєнним зусиллям. 24 січня Пєсков заявив, що "імпульсивні" методи зовнішньої політики Трампа не узгоджуються з російськими, і що кремль розглядає ці методи як такі, що мають на меті змусити інших "прогнутися" перед Трампом

- зазначається у статті.

Усе це наслідки байдужості ключових держав світу: Зеленський про війну рф проти України та інші російські війни25.01.26, 16:23 • 5490 переглядiв

В ISW оцінюють, що з лютого 2025 року кремль намагається балансувати між демонстрацією сили своєму населенню та союзникам і достатньою взаємодією зі Сполученими Штатами, щоб уникнути додаткового тиску з боку Америки, який міг би змусити російського диктатора володимира путіна піти на компроміс щодо своїх початкових воєнних цілей та розпочати змістовні переговори щодо припинення війни.

Відверта критика пєсковим зовнішньої політики Трампа та твердження про те, що росія не повинна йти на компроміси перед обличчям тиску США, свідчать про те, що кремль прагне забезпечити, щоб адміністрація Трампа не запровадила додаткових обмежувальних заходів безпосередньо проти росії. Заява пєскова може бути мовчазним визнанням кремлем вразливості росії до посилення тиску

- вважають аналітики.

На їхнє переконання, Захід, включаючи Сполучені Штати, не зміг спростувати теорію перемоги путіна, при цьому кремль не висловив жодних ознак готовності до компромісу.

"Сполучені Штати та Європа можуть спростувати теорію перемоги путіна та змусити росію піти на поступки шляхом додаткового тиску, як то посилення військового потенціалу України, санкції та арешт іноземних російських активів, а також обмеження доступу росії до ресурсів, необхідних для підтримки її довгострокових військових зусиль", - резюмують в ISW.

Нагадаємо

Тристоронні переговори між Україною, США і росією відбудуться у неділю, 1 лютого. Місце переговорів - Абу-Дабі (ОАЕ).

США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС25.01.26, 11:08 • 9020 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніПолітика
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Аляска
Інститут вивчення війни
Дональд Трамп
Європа
Сполучені Штати Америки
Україна