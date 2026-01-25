США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС

Американські чиновники заявили, що значна частина переговорів цього тижня була присвячена економічним питанням та темі контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яка перебуває під окупацією російських військ. Про це повідомляє POLITICO, передає УНН.

Деталі

Американські чиновники заявили, що велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці, а також тому, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію в Україні, яка зараз окупована російськими військами. За словами видання, не було досягнуто угоди, але москва наполягає на тому, щоб Україна та росія розділили електроенергію, вироблену на цій станції, яка є найбільшою в Європі.

Один з американських чиновників заявив, що обидві сторони починають бачити потенційні вигоди від миру.

Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, наприклад, план процвітання для України, а також деякі можливості для росії укладати бізнес-угоди з Сполученими Штатами Америки - сказав чиновник.

Він також зазначив, що наразі між Європою та росією бракує довіри

Очевидно, що зараз між Європою та росією немає великої довіри, але ми хочемо створити рамки, в яких може початися нова парадигма, яка дозволить почати будувати довіру шляхом демонстрації реальної деескалації - наголосив він.

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершилися переговори в Абу-Дабі між США, Україною та росією. Посли обох країн, що воювали, зустрічалися з американськими посередниками.

Нові тристоронні переговори між Україною, США та росією відбудуться 1 лютого в Абу-Дабі.

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Обговорення зосередилися на можливих параметрах закінчення війни.

Також УНН повідомляв, що росія відправила на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі олександра зоріна, співробітника ГРУ, який вербував сирійських найманців для ПВК "вагнер".