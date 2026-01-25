США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС

$43.170.00
50.520.00
ukenru
Ексклюзив
08:49 • 908 перегляди
Тиждень перезапуску майбутнього: астрологічний прогноз на 26 січня - 1 лютого 2026 року
24 січня, 18:16 • 17613 перегляди
Переговори України, рф і США в Абу-Дабі поновляться 1 лютого - журналіст Axios
24 січня, 16:43 • 35312 перегляди
Україна на межі гуманітарної катастрофи через атаки рф на енергетику - гендиректор ДТЕК
Ексклюзив
24 січня, 10:00 • 30472 перегляди
Заклики Кличка до виїзду з Києва: що відбувається з ринком оренди житла у столиці та області
24 січня, 07:25 • 39674 перегляди
рф атакувала Україну двома "Цирконами", знешкоджено 15 з 21 ракети і 357 з 375 дронів
24 січня, 00:59 • 38059 перегляди
Нічний масований удар по Україні: ракети в Києві та влучання "шахедів" у житлові будинки Харкова: наслідки
23 січня, 23:44 • 48238 перегляди
Нічна атака на столицю: Київ та область під масованим ударом дронів, балістики та крилатих ракет
23 січня, 20:34 • 44859 перегляди
Розраховуємо найближчими днями перейти від аварійних до погодинних відключень - Шмигаль
23 січня, 19:10 • 35617 перегляди
Одноразова фінансова допомога та кредит 0% на енергообладнання: в Україні ухвалили пакет підтримки для бізнесу
23 січня, 18:06 • 29653 перегляди
Зараз має бути принаймні частина відповідей від рф щодо закінчення війни: Зеленський про тристоронню зустріч в Еміратах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−9°
2.5м/с
81%
753мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Стармер і Трамп мали розмову: йшлося про війну в Україні24 січня, 23:33 • 6760 перегляди
Атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки ворожих ударів25 січня, 00:06 • 11258 перегляди
"Дуже конструктивні": Віткофф прокоментував тристоронні переговори між Україною, рф та США25 січня, 00:41 • 15207 перегляди
Житлові будинки та критична інфраструктура: через російські удари в суботу пошкоджено 170 об’єктів - МВС25 січня, 01:15 • 9214 перегляди
ЄСПЛ зобов’язав Україну виплатити екссудді Тандиру компенсацію за утримання в СІЗО03:35 • 12637 перегляди
Публікації
Платні дороги, нові штрафи та масові перевірки: чи справді це очікує на українських водіїв23 січня, 15:12 • 74288 перегляди
Що ж робити з питанням Донбасу: позиції України, росії та США23 січня, 12:42 • 87513 перегляди
Європі можна, Україні - ні? Чому МВФ вимагає прибрати субсидії та по кому це вдарить найперше
Ексклюзив
23 січня, 08:04 • 100659 перегляди
Від "легендарної" сварки в Овальному кабінеті до порозуміння та розмов про далекобійні ракети: як Зеленський пережив рік переговорів із Трампом22 січня, 16:50 • 94492 перегляди
Як Україні допомагають пережити зиму 2026: світло, тепло і міжнародна солідарність22 січня, 14:43 • 95482 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Беньямін Нетаньягу
Пем Бонді
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Харків
Європа
Реклама
УНН Lite
Пройшлися по "правилу двох піц" Безоса: внутрішній чат Amazon вибухнув мемами в очікуванні нових скорочень - ЗМІ24 січня, 11:07 • 16353 перегляди
Фестиваль ліхтарів відкрили у Китаї на честь місячного Нового рокуPhotoVideo24 січня, 08:56 • 16797 перегляди
Даша Квіткова ніжно привітала нареченого і "підколола" його через їхню різницю у віціPhoto23 січня, 12:32 • 33476 перегляди
"Намріяла": Леся Нікітюк стала ведучою Нацвідбору на Євробачення - хто складе їй компаніюPhoto23 січня, 11:14 • 34062 перегляди
"В мене є робота, друзі, батьки": фіналістка "Холостяка" розповіла, чи досі закохана у Тараса Цимбалюка22 січня, 17:56 • 47068 перегляди
Актуальне
Опалення
Техніка
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Fox News

США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Цього тижня переговори зосередилися на економічних питаннях та контролі над Запорізькою АЕС, яка перебуває під окупацією. Угоди не досягнуто, але москва пропонує розділити електроенергію станції.

США: велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці та питанням про Запорізьку АЕС

Американські чиновники заявили, що значна частина переговорів цього тижня була присвячена економічним питанням та темі контролю над Запорізькою атомною електростанцією, яка перебуває під окупацією російських військ. Про це повідомляє POLITICO, передає УНН.

Деталі

Американські чиновники заявили, що велика частина переговорів цього тижня була присвячена економіці, а також тому, хто контролює Запорізьку атомну електростанцію в Україні, яка зараз окупована російськими військами. За словами видання, не було досягнуто угоди, але москва наполягає на тому, щоб Україна та росія розділили електроенергію, вироблену на цій станції, яка є найбільшою в Європі.

Один з американських чиновників заявив, що обидві сторони починають бачити потенційні вигоди від миру.

Обидві сторони починають уявляти, що вони можуть отримати від миру, наприклад, план процвітання для України, а також деякі можливості для росії укладати бізнес-угоди з Сполученими Штатами Америки

- сказав чиновник.

Він також зазначив, що наразі між Європою та росією бракує довіри

Очевидно, що зараз між Європою та росією немає великої довіри, але ми хочемо створити рамки, в яких може початися нова парадигма, яка дозволить почати будувати довіру шляхом демонстрації реальної деескалації

- наголосив він.

Нагадаємо

У суботу, 24 січня, завершилися переговори в Абу-Дабі між США, Україною та росією. Посли обох країн, що воювали, зустрічалися з американськими посередниками.

Нові тристоронні переговори між Україною, США та росією відбудуться 1 лютого в Абу-Дабі.

Президент Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі української делегації з росіянами та американцями в Абу-Дабі. Обговорення зосередилися на можливих параметрах закінчення війни.

Також УНН повідомляв, що росія відправила на тристоронні переговори з Україною та США в Абу-Дабі олександра зоріна, співробітника ГРУ, який вербував сирійських найманців для ПВК "вагнер".

Алла Кіосак

Війна в УкраїніЕкономікаПолітикаНовини Світу
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Абу-Дабі
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна