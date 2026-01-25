США: большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике и вопросам о Запорожской АЭС

Американские чиновники заявили, что значительная часть переговоров на этой неделе была посвящена экономическим вопросам и теме контроля над Запорожской атомной электростанцией, которая находится под оккупацией российских войск. Об этом сообщает POLITICO, передает УНН.

Детали

Американские чиновники заявили, что большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике, а также тому, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию в Украине, которая сейчас оккупирована российскими войсками. По словам издания, не было достигнуто соглашения, но москва настаивает на том, чтобы Украина и россия разделили электроэнергию, производимую на этой станции, которая является крупнейшей в Европе.

Один из американских чиновников заявил, что обе стороны начинают видеть потенциальные выгоды от мира.

Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например, план процветания для Украины, а также некоторые возможности для россии заключать бизнес-сделки с Соединенными Штатами Америки - сказал чиновник.

Он также отметил, что сейчас между Европой и россией не хватает доверия

Очевидно, что сейчас между Европой и россией нет большого доверия, но мы хотим создать рамки, в которых может начаться новая парадигма, которая позволит начать строить доверие путем демонстрации реальной деэскалации - подчеркнул он.

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и россией. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Новые трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией состоятся 1 февраля в Абу-Даби.

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.

Также УНН сообщал, что россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби александра зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "вагнер".