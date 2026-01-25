$43.170.00
Эксклюзив
08:49 • 698 просмотра
Неделя перезапуска будущего: астрологический прогноз на 26 января - 1 февраля 2026 года
24 января, 18:16 • 17475 просмотра
Переговоры Украины, рф и США в Абу-Даби возобновятся 1 февраля - журналист Axios
24 января, 16:43 • 35166 просмотра
Украина на грани гуманитарной катастрофы из-за атак рф на энергетику - гендиректор ДТЭК
Эксклюзив
24 января, 10:00 • 30364 просмотра
Призывы Кличко к выезду из Киева: что происходит с рынком аренды жилья в столице и области
24 января, 07:25 • 39584 просмотра
рф атаковала Украину двумя "Цирконами", обезврежено 15 из 21 ракеты и 357 из 375 дронов
24 января, 00:59 • 38024 просмотра
Ночной массированный удар по Украине: ракеты в Киеве и попадание "шахедов" в жилые дома Харькова: последствия
23 января, 23:44 • 48208 просмотра
Ночная атака на столицу: Киев и область под массированным ударом дронов, баллистики и крылатых ракет
23 января, 20:34 • 44844 просмотра
Рассчитываем в ближайшие дни перейти от аварийных к почасовым отключениям - Шмыгаль
23 января, 19:10 • 35607 просмотра
Единовременная финансовая помощь и кредит 0% на энергооборудование: в Украине приняли пакет поддержки для бизнеса
23 января, 18:06 • 29646 просмотра
Сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от рф по окончании войны: Зеленский о трехсторонней встрече в Эмиратах
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

США: большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике и вопросам о Запорожской АЭС

Киев • УНН

 • 20 просмотра

На этой неделе переговоры сосредоточились на экономических вопросах и контроле над Запорожской АЭС, которая находится под оккупацией. Соглашение не достигнуто, но Москва предлагает разделить электроэнергию станции.

США: большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике и вопросам о Запорожской АЭС

Американские чиновники заявили, что значительная часть переговоров на этой неделе была посвящена экономическим вопросам и теме контроля над Запорожской атомной электростанцией, которая находится под оккупацией российских войск. Об этом сообщает POLITICO, передает УНН.

Детали

Американские чиновники заявили, что большая часть переговоров на этой неделе была посвящена экономике, а также тому, кто контролирует Запорожскую атомную электростанцию в Украине, которая сейчас оккупирована российскими войсками. По словам издания, не было достигнуто соглашения, но москва настаивает на том, чтобы Украина и россия разделили электроэнергию, производимую на этой станции, которая является крупнейшей в Европе.

Один из американских чиновников заявил, что обе стороны начинают видеть потенциальные выгоды от мира.

Обе стороны начинают представлять, что они могут получить от мира, например, план процветания для Украины, а также некоторые возможности для россии заключать бизнес-сделки с Соединенными Штатами Америки

- сказал чиновник.

Он также отметил, что сейчас между Европой и россией не хватает доверия

Очевидно, что сейчас между Европой и россией нет большого доверия, но мы хотим создать рамки, в которых может начаться новая парадигма, которая позволит начать строить доверие путем демонстрации реальной деэскалации

- подчеркнул он.

Напомним

В субботу, 24 января, завершились переговоры в Абу-Даби между США, Украиной и россией. Послы обеих воюющих стран встречались с американскими посредниками.

Новые трехсторонние переговоры между Украиной, США и россией состоятся 1 февраля в Абу-Даби.

Президент Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи украинской делегации с россиянами и американцами в Абу-Даби. Обсуждения сосредоточились на возможных параметрах окончания войны.

Также УНН сообщал, что россия отправила на трехсторонние переговоры с Украиной и США в Абу-Даби александра зорина, сотрудника ГРУ, который вербовал сирийских наемников для ЧВК "вагнер".

Алла Киосак

