ISW: кремль манипулирует результатами саммита Трампа с путиным на Аляске для дезинформации мира

Кремль продолжает использовать отсутствие ясности относительно результатов саммита на Аляске в августе 2025 года, чтобы ввести в заблуждение мир в попытках заверить в достижении "общего американо-российского понимания относительно соглашения о прекращении войны в Украине, несмотря на отсутствие четкого общего результата или коммюнике. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают на заявление заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, по словам которого Россия "привержена фундаментальным договоренностям", которые "были достигнуты Россией и США на саммите США-Россия на Аляске в августе 2025 года".

Представитель Кремля Дмитрий Песков сделал заявление, в котором предположил, что Кремль использует свое участие в текущих переговорах с Соединенными Штатами, чтобы предотвратить значительное усиление давления США на Россию, что может помешать ее военным усилиям. 24 января Песков заявил, что "импульсивные" методы внешней политики Трампа не согласуются с российскими, и что Кремль рассматривает эти методы как имеющие целью заставить других "прогнуться" перед Трампом - отмечается в статье.

В ISW оценивают, что с февраля 2025 года Кремль пытается балансировать между демонстрацией силы своему населению и союзникам и достаточным взаимодействием с Соединенными Штатами, чтобы избежать дополнительного давления со стороны Америки, которое могло бы заставить российского диктатора Владимира Путина пойти на компромисс относительно своих первоначальных военных целей и начать содержательные переговоры о прекращении войны.

Откровенная критика Песковым внешней политики Трампа и утверждение о том, что Россия не должна идти на компромиссы перед лицом давления США, свидетельствуют о том, что Кремль стремится обеспечить, чтобы администрация Трампа не ввела дополнительных ограничительных мер непосредственно против России. Заявление Пескова может быть молчаливым признанием Кремлем уязвимости России к усилению давления - считают аналитики.

По их убеждению, Запад, включая Соединенные Штаты, не смог опровергнуть теорию победы Путина, при этом Кремль не выразил никаких признаков готовности к компромиссу.

"Соединенные Штаты и Европа могут опровергнуть теорию победы Путина и заставить Россию пойти на уступки путем дополнительного давления, как то усиление военного потенциала Украины, санкции и арест иностранных российских активов, а также ограничение доступа России к ресурсам, необходимым для поддержания ее долгосрочных военных усилий", - резюмируют в ISW.

Напомним

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией состоятся в воскресенье, 1 февраля. Место переговоров - Абу-Даби (ОАЭ).

