Друг Трампа заключил сделку с российским "Новатэком" по добыче газа на Аляске - NYT

Американский финансист, связанный с семьей президента США Дональда Трампа, договорился о сотрудничестве с одной из ключевых российских газовых компаний, несмотря на войну рф против Украины и действие западных санкций. Об этом пишет New York Times, передает УНН.

Детали

Американский финансист Джентри Бич, имеющий тесные связи с семьей президента США Дональда Трампа, заключил соглашение о сотрудничестве с российской газовой компанией "Новатэк" по разработке проекта по добыче природного газа на Аляске. Документ был подписан осенью прошлого года.

Бич является главой инвестиционной компании America First Global. Он подтвердил факт договоренностей, отметив, что проект находится на начальной стадии и сталкивается с рядом технических и политических препятствий. Финансовые условия сделки он раскрывать отказался.

В компании "Новатэк" подтвердили переговоры с американской стороной и заявили, что речь идет о возможном использовании их технологий по сжижению природного газа для отдаленных районов Аляски.

По данным издания, договоренности появились на фоне контактов между США и Россией по потенциальным энергетическим проектам. В частности, NYT отмечает, что после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске стороны обсуждали возможные энергетические сделки в кулуарах переговоров. По словам собеседников газеты, такие инициативы могли рассматриваться как способ стимулировать Кремль к переговорам по прекращению войны против Украины и смягчению санкций.

В материале также отмечается, что Джентри Бич был вовлечен в сбор средств для предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году и помогал формировать экономические подходы его администрации. Кроме того, он является давним знакомым Дональда Трампа-младшего еще со времен учебы в колледже.

Сам Бич заявил, что его личные связи с семьей президента не влияли на заключение сделки, и он не ведет совместного бизнеса с Трампами. Также он отрицал, что его действия связаны с официальными мирными переговорами. В то же время финансист признал, что информация о проекте известна "на высшем уровне" в Вашингтоне и Москве.

Как напоминает NYT, "Новатэк" является вторым по объемам добычи природного газа в России и крупнейшим производителем сжиженного природного газа. Компания находится под санкционным давлением, а ее проект "Арктик СПГ-2" существенно сократил производство из-за западных ограничений.

Напомним

Аналитики ISW считают, что Кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске в августе 2025 года для создания иллюзии "общего американо-российского понимания" относительно прекращения войны в Украине. Россия пытается избежать давления США, балансируя между демонстрацией силы и взаимодействием.