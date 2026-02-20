$43.270.03
13:29
НБУ прекращает обращение банкнот 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003–2007 годов
12:53
ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против россии в следующий понедельник - Каллас
12:27
Экспорт китайских дронов в рф использует новый маршрут через Таиланд - Bloomberg
Эксклюзив
10:00
Defence City дает преимущества предприятиям ОПК, но требует более гибких условий доступа - эксперт
09:43
10 тысяч северокорейских солдат сейчас в россии и обучаются гибридной войне - Зеленский
07:56
Экспорт оборонной продукции Украины может достичь "нескольких миллиардов долларов" в этом году - замсекретаря СНБО
Эксклюзив
19 февраля, 15:01
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Друг Трампа заключил сделку с российским "Новатэком" по добыче газа на Аляске - NYT

Киев • УНН

 1734 просмотра

Американский финансист Джентри Бич, связанный с семьей Трампа, заключил соглашение с российским "Новатэком" о разработке газового проекта на Аляске. Это сотрудничество происходит на фоне войны РФ против Украины и западных санкций.

Друг Трампа заключил сделку с российским "Новатэком" по добыче газа на Аляске - NYT

Американский финансист, связанный с семьей президента США Дональда Трампа, договорился о сотрудничестве с одной из ключевых российских газовых компаний, несмотря на войну рф против Украины и действие западных санкций. Об этом пишет New York Times, передает УНН.

Детали

Американский финансист Джентри Бич, имеющий тесные связи с семьей президента США Дональда Трампа, заключил соглашение о сотрудничестве с российской газовой компанией "Новатэк" по разработке проекта по добыче природного газа на Аляске. Документ был подписан осенью прошлого года.

Бич является главой инвестиционной компании America First Global. Он подтвердил факт договоренностей, отметив, что проект находится на начальной стадии и сталкивается с рядом технических и политических препятствий. Финансовые условия сделки он раскрывать отказался.

В компании "Новатэк" подтвердили переговоры с американской стороной и заявили, что речь идет о возможном использовании их технологий по сжижению природного газа для отдаленных районов Аляски.

По данным издания, договоренности появились на фоне контактов между США и Россией по потенциальным энергетическим проектам. В частности, NYT отмечает, что после встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске стороны обсуждали возможные энергетические сделки в кулуарах переговоров. По словам собеседников газеты, такие инициативы могли рассматриваться как способ стимулировать Кремль к переговорам по прекращению войны против Украины и смягчению санкций.

Суд разрешил ConocoPhillips продолжить разведку нефти на Аляске29.01.26, 00:14 • 3604 просмотра

В материале также отмечается, что Джентри Бич был вовлечен в сбор средств для предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году и помогал формировать экономические подходы его администрации. Кроме того, он является давним знакомым Дональда Трампа-младшего еще со времен учебы в колледже.

Сам Бич заявил, что его личные связи с семьей президента не влияли на заключение сделки, и он не ведет совместного бизнеса с Трампами. Также он отрицал, что его действия связаны с официальными мирными переговорами. В то же время финансист признал, что информация о проекте известна "на высшем уровне" в Вашингтоне и Москве.

Как напоминает NYT, "Новатэк" является вторым по объемам добычи природного газа в России и крупнейшим производителем сжиженного природного газа. Компания находится под санкционным давлением, а ее проект "Арктик СПГ-2" существенно сократил производство из-за западных ограничений.

Напомним

Аналитики ISW считают, что Кремль использует отсутствие ясности относительно саммита на Аляске в августе 2025 года для создания иллюзии "общего американо-российского понимания" относительно прекращения войны в Украине. Россия пытается избежать давления США, балансируя между демонстрацией силы и взаимодействием.

Андрей Тимощенков

