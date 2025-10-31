Досягнення справедливості – спільна робота держав, слідчих та журналістів: Генпрокурор після зустрічі із медіа у Литві
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підкреслив важливість міжнародної співпраці у розслідуванні воєнних злочинів рф. Він наголосив, що Литва однією з перших приєдналася до спільної слідчої групи, а її рішення притягнути до відповідальності підозрюваного у воєнних злочинах є історичним.
Досягнення справедливості - спільна робота держав, слідчих та журналістів, разом доб’ємося невідворотності покарання. На цьому наголосив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, підбиваюси підсумки зустрічі із литовськими медіа, передає УНН.
Сьогодні в Литві зустріч із місцевими журналістами та ще одна нагода подякувати партнерам за солідарність. Литовські медіа глибоко відчувають нашу трагедію і роблять важливу справу: розповідають світу правду про звірства рф. Це має значення: коли правда звучить голосно, слабшає безкарність
Під час розмови Кравченко наголосив на ключовому:
• в Україні зареєстровано та розслідується близько 190 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів;
• міжнародна координація — життєво необхідна. Спільна слідча група, до якої Литва приєдналася однією з перших, — приклад ефективної співпраці;
• рішення литовських партнерів притягнути до відповідальності підозрюваного у воєнних злочинах — історичне й дає сильний сигнал: жоден виконавець, жоден командир не уникне правосуддя.
Для мене очевидно: досягнення справедливості це спільна робота держав, слідчих та журналістів. Я впевнений — разом ми доб’ємося невідворотності покарання. І зробимо так, щоб наступні покоління ніколи не відчули того, що переживає нинішня Україна
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко підсумував візит до Литви, головною метою якого була перша в історії екстрадиція російського військовослужбовця за воєнні злочини, здійснені на території України, вказавши, що з литовськими колегами відбулася координація подальших кроків у цьому напрямі.