Досягнення справедливості – спільна робота держав, слідчих та журналістів: Генпрокурор після зустрічі із медіа у Литві

Досягнення справедливості - спільна робота держав, слідчих та журналістів, разом доб’ємося невідворотності покарання. На цьому наголосив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, підбиваюси підсумки зустрічі із литовськими медіа, передає УНН.

Сьогодні в Литві зустріч із місцевими журналістами та ще одна нагода подякувати партнерам за солідарність. Литовські медіа глибоко відчувають нашу трагедію і роблять важливу справу: розповідають світу правду про звірства рф. Це має значення: коли правда звучить голосно, слабшає безкарність

Під час розмови Кравченко наголосив на ключовому:

• в Україні зареєстровано та розслідується близько 190 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів;

• міжнародна координація — життєво необхідна. Спільна слідча група, до якої Литва приєдналася однією з перших, — приклад ефективної співпраці;

• рішення литовських партнерів притягнути до відповідальності підозрюваного у воєнних злочинах — історичне й дає сильний сигнал: жоден виконавець, жоден командир не уникне правосуддя.

Для мене очевидно: досягнення справедливості це спільна робота держав, слідчих та журналістів. Я впевнений — разом ми доб’ємося невідворотності покарання. І зробимо так, щоб наступні покоління ніколи не відчули того, що переживає нинішня Україна