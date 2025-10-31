Достижение справедливости – совместная работа государств, следователей и журналистов: Генпрокурор после встречи с медиа в Литве
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подчеркнул важность международного сотрудничества в расследовании военных преступлений рф. Он отметил, что Литва одной из первых присоединилась к совместной следственной группе, а ее решение привлечь к ответственности подозреваемого в военных преступлениях является историческим.
Достижение справедливости – это совместная работа государств, следователей и журналистов, вместе добьемся неотвратимости наказания. Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, подводя итоги встречи с литовскими медиа, передает УНН.
Сегодня в Литве встреча с местными журналистами и еще одна возможность поблагодарить партнеров за солидарность. Литовские медиа глубоко чувствуют нашу трагедию и делают важное дело: рассказывают миру правду о зверствах рф. Это имеет значение: когда правда звучит громко, ослабевает безнаказанность
Во время разговора Кравченко подчеркнул ключевое:
• в Украине зарегистрировано и расследуется около 190 тысяч уголовных производств по военным преступлениям;
• международная координация — жизненно необходима. Совместная следственная группа, к которой Литва присоединилась одной из первых, — пример эффективного сотрудничества;
• решение литовских партнеров привлечь к ответственности подозреваемого в военных преступлениях — историческое и дает сильный сигнал: ни один исполнитель, ни один командир не избежит правосудия.
Для меня очевидно: достижение справедливости это совместная работа государств, следователей и журналистов. Я уверен — вместе мы добьемся неотвратимости наказания. И сделаем так, чтобы следующие поколения никогда не почувствовали того, что переживает нынешняя Украина
Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подытожил визит в Литву, главной целью которого была первая в истории экстрадиция российского военнослужащего за военные преступления, совершенные на территории Украины, указав, что с литовскими коллегами состоялась координация дальнейших шагов в этом направлении.