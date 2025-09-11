Дощі "заблоковані" на заході: у п'ятницю 12 вересня погода дивуватиме - Діденко
Київ • УНН
12 вересня дощі пройдуть у західних областях України, блоковані антициклоном. Температура повітря розподілиться цікаво, від +16°C на заході до +28°C на півдні та сході.
Температура повітря наступної доби розподілиться цікаво: від Волині до Чернівців - холодяка; а на решті території місцями навіть дуже тепло. Передає УНН із посиланням на Діденко Наталію, українського метеоролога.
Деталі
За новим прогнозом, у п'ятницю, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях України.
Антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому ці дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід.
Прогностична карта щодо температури повітря здивує:
Найцікавішою буде температурна картинка в західній частині України - смуга, що витягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину аж до Чернівецької області - холодяка (див. карту), передбачається +16+19 градусів, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини +23+25 градусів!
Згідно з прогнозом погоди, 12 вересня, на сході, центрі, півднгі і півночі буде тепло, а місцями навіть щось на кшталт "спеки".
- у східних областях та в прибережних районах помірно тепло, вдень очікується +22+24 градуси;
- у центральних областях дуже тепло, +24+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20+23 градуси;
- в південній частині ясно, що тепло, +24+28 градусів, проте на півдні Одещини несподівано свіжіше, +22+26 градусів;
- в північних областях також дуже тепло, +24+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19+22 градуси.
Погода в столиці
У Києві 12-го вересня дощів не очікується. Діденко зауважує, що близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами.
Тому й відчуття будуть більш прохолодні, ніж реальні на термометрі, очікується в столиці завтра +23 градуси.
Нагадаємо
На початку тижня українців попереджали, що хоча й без кардинальних змін у температурі, але кілька дощових днів будуть мати місце.