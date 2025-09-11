$41.210.09
Ексклюзив
09:16 • 800 перегляди
Мінекономіки про новий Трудовий кодекс: майже готовий до внесення на розгляд ВР
07:11 • 11192 перегляди
Польща реагує на вторгнення дронів рф: повітряний рух на сході країни обмежено до зими
05:01 • 28662 перегляди
Річниця терактів 11 вересня: яким був наймасштабніший теракт в історії людства
Ексклюзив
10 вересня, 15:04 • 40493 перегляди
Чи відмовиться Євросоюз від російського газу під тиском США: пояснює експерт
Ексклюзив
10 вересня, 13:48 • 90336 перегляди
Прицільні удари ворога по промислових об'єктах в Україні: коли відновлення стає не просто бізнесом, а відповідальністю
10 вересня, 13:15 • 49148 перегляди
Трамп вимагає смертної кари для вбивці українки Ірини Заруцької
Ексклюзив
10 вересня, 12:25 • 47078 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідження виявить склад злочину у його діях - юрист
10 вересня, 12:10 • 43189 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10 вересня, 10:41 • 83007 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
10 вересня, 08:44 • 102877 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Дощі "заблоковані" на заході: у п'ятницю 12 вересня погода дивуватиме - Діденко

Київ • УНН

 • 84 перегляди

12 вересня дощі пройдуть у західних областях України, блоковані антициклоном. Температура повітря розподілиться цікаво, від +16°C на заході до +28°C на півдні та сході.

Дощі "заблоковані" на заході: у п'ятницю 12 вересня погода дивуватиме - Діденко

Температура повітря наступної доби розподілиться цікаво: від Волині до Чернівців - холодяка; а на решті території місцями навіть дуже тепло. Передає УНН із посиланням на Діденко Наталію, українського метеоролога. 

Деталі

За новим прогнозом, у п'ятницю, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях України.

Антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому ці дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід.

- пояснює фахівчиня.

Прогностична карта щодо температури повітря здивує:

Найцікавішою буде температурна картинка в західній частині України - смуга, що витягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину аж до Чернівецької області - холодяка (див. карту), передбачається +16+19 градусів, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини +23+25 градусів!

- пояснює Діденко. 

Згідно з прогнозом погоди, 12 вересня, на сході, центрі, півднгі і півночі буде тепло, а місцями навіть щось на кшталт "спеки".

  • у східних областях та в прибережних районах помірно тепло, вдень очікується +22+24 градуси;
    • у центральних областях дуже тепло, +24+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20+23 градуси;
      • в південній частині ясно, що тепло, +24+28 градусів, проте на півдні Одещини несподівано свіжіше, +22+26 градусів;
        • в північних областях також дуже тепло, +24+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19+22 градуси.

          Погода в столиці

          У Києві 12-го вересня дощів не очікується. Діденко зауважує, що близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами. 

          Тому й відчуття будуть більш прохолодні, ніж реальні на термометрі, очікується в столиці завтра +23 градуси.

          - пояснює метеоролог. 

          Нагадаємо

          На початку тижня українців попереджали, що хоча й без кардинальних змін у температурі, але кілька дощових днів будуть мати місце. 

          Ігор Тележніков

