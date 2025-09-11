Дощі "заблоковані" на заході: у п'ятницю 12 вересня погода дивуватиме - Діденко

Температура повітря наступної доби розподілиться цікаво: від Волині до Чернівців - холодяка; а на решті території місцями навіть дуже тепло. Передає УНН із посиланням на Діденко Наталію, українського метеоролога.

За новим прогнозом, у п'ятницю, 12 вересня, дощі пройдуть у західних областях України.

Антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому ці дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід.

Прогностична карта щодо температури повітря здивує:

Найцікавішою буде температурна картинка в західній частині України - смуга, що витягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину аж до Чернівецької області - холодяка (див. карту), передбачається +16+19 градусів, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини +23+25 градусів!

Згідно з прогнозом погоди, 12 вересня, на сході, центрі, півднгі і півночі буде тепло, а місцями навіть щось на кшталт "спеки".

У Києві 12-го вересня дощів не очікується. Діденко зауважує, що близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами.

Тому й відчуття будуть більш прохолодні, ніж реальні на термометрі, очікується в столиці завтра +23 градуси.