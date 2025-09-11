Дожди «заблокированы» на западе: в пятницу 12 сентября погода будет удивлять – Диденко

Температура воздуха в ближайшие сутки распределится интересно: от Волыни до Черновцов - холодно; а на остальной территории местами даже очень тепло. Передает УНН со ссылкой на Диденко Наталью, украинского метеоролога.

По новому прогнозу, в пятницу, 12 сентября, дожди пройдут в западных областях Украины.

Антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток.

Прогностическая карта по температуре воздуха удивит:

Самой интересной будет температурная картинка в западной части Украины - полоса, которая вытянется от Волыни, Ровенщины через Тернопольщину, Хмельницкую, Ивано-Франковскую до Черновицкой области - холодно (см. карту), предполагается +16+19 градусов, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовщины +23+25 градусов!

Согласно прогнозу погоды, 12 сентября, на востоке, в центре, на юге и севере будет тепло, а местами даже что-то вроде "жары".

В Киеве 12 сентября дождей не ожидается. Диденко отмечает, что близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками.

Поэтому и ощущения будут более прохладные, чем реальные на термометре, ожидается в столице завтра +23 градуса.