Дожди «заблокированы» на западе: в пятницу 12 сентября погода будет удивлять – Диденко
Киев • УНН
12 сентября дожди пройдут в западных областях Украины, заблокированные антициклоном. Температура воздуха распределится интересно, от +16°C на западе до +28°C на юге и востоке.
Температура воздуха в ближайшие сутки распределится интересно: от Волыни до Черновцов - холодно; а на остальной территории местами даже очень тепло. Передает УНН со ссылкой на Диденко Наталью, украинского метеоролога.
Детали
По новому прогнозу, в пятницу, 12 сентября, дожди пройдут в западных областях Украины.
Антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток.
Прогностическая карта по температуре воздуха удивит:
Самой интересной будет температурная картинка в западной части Украины - полоса, которая вытянется от Волыни, Ровенщины через Тернопольщину, Хмельницкую, Ивано-Франковскую до Черновицкой области - холодно (см. карту), предполагается +16+19 градусов, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовщины +23+25 градусов!
Согласно прогнозу погоды, 12 сентября, на востоке, в центре, на юге и севере будет тепло, а местами даже что-то вроде "жары".
- в восточных областях и в прибрежных районах умеренно тепло, днем ожидается +22+24 градуса;
- в центральных областях очень тепло, +24+28 градусов, однако на Винниччине кое-где +20+23 градуса;
- в южной части ясно, что тепло, +24+28 градусов, однако на юге Одесской области неожиданно свежее, +22+26 градусов;
- в северных областях также очень тепло, +24+27 градусов, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19+22 градуса.
Погода в столице
В Киеве 12 сентября дождей не ожидается. Диденко отмечает, что близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками.
Поэтому и ощущения будут более прохладные, чем реальные на термометре, ожидается в столице завтра +23 градуса.
Напомним
В начале недели украинцев предупреждали, что хотя и без кардинальных изменений в температуре, но несколько дождливых дней будут иметь место.