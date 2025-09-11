$41.210.09
Эксклюзив
09:16 • 684 просмотра
Минэкономики о новом Трудовом кодексе: почти готов к внесению на рассмотрение ВР
07:11 • 11105 просмотра
Польша реагирует на вторжение дронов РФ: воздушное движение на востоке страны ограничено до зимы
05:01 • 28499 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества
Эксклюзив
10 сентября, 15:04 • 40411 просмотра
Откажется ли Евросоюз от российского газа под давлением США: объясняет эксперт
Эксклюзив
10 сентября, 13:48 • 90189 просмотра
Прицельные удары врага по промышленным объектам в Украине: когда восстановление становится не просто бизнесом, а ответственностьюPhoto
10 сентября, 13:15 • 49102 просмотра
Трамп требует смертной казни для убийцы украинки Ирины Заруцкой
Эксклюзив
10 сентября, 12:25 • 47046 просмотра
Против отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука откроют уголовное дело, если служебное расследование выявит состав преступления в его действиях - юрист
10 сентября, 12:10 • 43164 просмотра
НАТО активирует статью 4 после атаки российских дронов на Польшу
Эксклюзив
10 сентября, 10:41 • 82931 просмотра
Стратегия доступности: как собственные торговые марки аптек снижают цены на лекарства и развивают рынок
10 сентября, 08:44 • 102791 просмотра
Мировые лидеры жестко отреагировали на атаку российских дронов по Украине и нарушение воздушного пространства ПольшиVideo
Дожди «заблокированы» на западе: в пятницу 12 сентября погода будет удивлять – Диденко

Киев • УНН

 • 36 просмотра

12 сентября дожди пройдут в западных областях Украины, заблокированные антициклоном. Температура воздуха распределится интересно, от +16°C на западе до +28°C на юге и востоке.

Дожди «заблокированы» на западе: в пятницу 12 сентября погода будет удивлять – Диденко

Температура воздуха в ближайшие сутки распределится интересно: от Волыни до Черновцов - холодно; а на остальной территории местами даже очень тепло. Передает УНН со ссылкой на Диденко Наталью, украинского метеоролога.

Детали

По новому прогнозу, в пятницу, 12 сентября, дожди пройдут в западных областях Украины.

Антициклон на северо-востоке блокирует перенос влажной атлантической воздушной массы, поэтому эти дожди колеблются над западом, не продвигаясь на восток.

- объясняет специалист.

Прогностическая карта по температуре воздуха удивит:

Самой интересной будет температурная картинка в западной части Украины - полоса, которая вытянется от Волыни, Ровенщины через Тернопольщину, Хмельницкую, Ивано-Франковскую до Черновицкой области - холодно (см. карту), предполагается +16+19 градусов, однако на Закарпатье и в некоторых районах Львовщины +23+25 градусов!

- объясняет Диденко.

Согласно прогнозу погоды, 12 сентября, на востоке, в центре, на юге и севере будет тепло, а местами даже что-то вроде "жары".

  • в восточных областях и в прибрежных районах умеренно тепло, днем ожидается +22+24 градуса;
    • в центральных областях очень тепло, +24+28 градусов, однако на Винниччине кое-где +20+23 градуса;
      • в южной части ясно, что тепло, +24+28 градусов, однако на юге Одесской области неожиданно свежее, +22+26 градусов;
        • в северных областях также очень тепло, +24+27 градусов, а вот на Житомирщине и Сумщине местами +19+22 градуса.

          Погода в столице

          В Киеве 12 сентября дождей не ожидается. Диденко отмечает, что близость неустойчивой западной влажной воздушной массы может прикрыть небо облаками.

          Поэтому и ощущения будут более прохладные, чем реальные на термометре, ожидается в столице завтра +23 градуса.

          - объясняет метеоролог.

          Напомним

          В начале недели украинцев предупреждали, что хотя и без кардинальных изменений в температуре, но несколько дождливых дней будут иметь место.

          Игорь Тележников

          Погода и окружающая среда
          Дожди в Украине
          Черновицкая область
          Львовская область
          Хмельницкая область
          Ровненская область
          Винницкая область
          Тернопольская область
          Ивано-Франковская область
          Житомирская область
          Сумская область
          Одесская область
          Волынская область
          Закарпатская область
          Украина
          Киев