Допомогли понад 120 чоловікам незаконно виїхати з України: на Волині п'ять прикордонників отримали підозру
Київ • УНН
П'ятьом військовослужбовцям Волинського прикордонного загону повідомлено про підозру у сприянні незаконному перетину кордону. Вони дозволили понад 120 чоловікам призовного віку виїхати до Польщі.
Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом військовослужбовцям Волинського прикордонного загону у сприянні незаконному перетину державного кордону чоловіками призовного віку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.
Деталі
Як встановило слідство, в період з жовтня 2023-го по січень 2024 року фігуранти систематично не здійснювали належного контролю документів на одному з напрямків пропуску через українсько-польський кордон.
В результаті понад 120 чоловіків безперешкодно виїхали в Польщу в умовах воєнного стану.
Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища та порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених в умовах воєнного стану.
Фігурантам загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.
Нагадаємо
На Закарпатті викрили начальника групи правоохоронного органу, який використав службову інформацію для організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку до Румунії за 2 тисячі доларів. Фігурант вимагав оплату у криптовалюті через зникаючі повідомлення в Telegram.