Допомогли понад 120 чоловікам незаконно виїхати з України: на Волині п'ять прикордонників отримали підозру

11:47 • 3126 перегляди
Кількість загиблих внаслідок нічної атаки у Києві зросла до шести: виявили тіло ще однієї загиблої
Ексклюзив
09:52 • 29937 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
08:55 • 22059 перегляди
Patriot проти ракет рф і "довгі нептуни" по цілях на російській території: Зеленський отримав доповіді Сирського і командувача ПС ЗСУ
07:50 • 26644 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
07:18 • 52566 перегляди
росія атакувала Україну 430 дронами та 18 ракетами, включно з балістикою та аеробалістикою - ЗеленськийPhotoVideo
13 листопада, 21:46 • 97798 перегляди
Збірна України розгромно програла Франції у відборі на ЧС-2026
13 листопада, 18:55 • 131559 перегляди
Конкурс на посаду керівника ДП “Оператор ГТС” зупинили: причина - розслідування НАБУ, де фігурує фіналістка
13 листопада, 16:42 • 128191 перегляди
Більшість регіонів України у п'ятницю очікують нові графіки відключень: без світла буде від 2 до 4 черг
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266911 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
13 листопада, 14:39 • 113843 перегляди
У ЄС заявили про "продуктивні" переговори щодо фінансування для України, але ще продовжуватимуть "вирішувати занепокоєння"
Кількість постраждалих на Київщині зросла до шести, серед них дитинаPhoto14 листопада, 03:34 • 18575 перегляди
Оператори дронів розбили російський "танк-черепаху" та "розібрали" по одному ворожу піхоту - ДПСУVideo14 листопада, 04:03 • 23482 перегляди
Атака на Київ: 1 людина загинула, 24 травмовані, понад 40 врятованоPhoto14 листопада, 04:13 • 59487 перегляди
Атака рф на Київ: відомо про трьох загиблих та 26 постраждалихPhoto14 листопада, 06:10 • 44124 перегляди
Атака рф на Київ забрала життя 4 людей, 27 пораненоPhoto07:19 • 53481 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto12:13 • 2506 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
09:52 • 29940 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 266911 перегляди
Бенкет під час чуми: як керівництво Державного біотехнологічного університету отримує премії при заборгованості по зарплатах
Ексклюзив
13 листопада, 11:14 • 219092 перегляди
Їжа для покращення самопочуття: топ веганських та безглютенових рецептівPhoto13 листопада, 10:59 • 98621 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Юрій Ігнат
Ігор Клименко
Україна
Одеська область
Харківська область
Державний кордон України
Київська область
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу09:46 • 15691 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"08:54 • 15349 перегляди
Наомі Кемпбелл зустрілася з Папою Римським у ВатиканіPhoto12 листопада, 20:00 • 79345 перегляди
Перед зустріччю з кінозірками, Папа Лев XIV розкрив свої чотири улюблені фільми12 листопада, 16:40 • 78017 перегляди
Готелі під брендом Marriott виселили гостей після банкрутства партнера Sonder 12 листопада, 09:10 • 66648 перегляди
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot

Допомогли понад 120 чоловікам незаконно виїхати з України: на Волині п'ять прикордонників отримали підозру

Київ • УНН

 • 2170 перегляди

П'ятьом військовослужбовцям Волинського прикордонного загону повідомлено про підозру у сприянні незаконному перетину кордону. Вони дозволили понад 120 чоловікам призовного віку виїхати до Польщі.

Допомогли понад 120 чоловікам незаконно виїхати з України: на Волині п'ять прикордонників отримали підозру

Правоохоронці повідомили про підозру п’ятьом військовослужбовцям Волинського прикордонного загону у сприянні незаконному перетину державного кордону чоловіками призовного віку. Про це повідомляє УНН з посиланням на Офіс Генпрокурора.

Деталі

Як встановило слідство, в період з жовтня 2023-го по січень 2024 року фігуранти систематично не здійснювали належного контролю документів на одному з напрямків пропуску через українсько-польський кордон.

В результаті понад 120 чоловіків безперешкодно виїхали в Польщу в умовах воєнного стану.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 КК України – сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон службовою особою з використанням службового становища та порушення правил несення прикордонної служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинених в умовах воєнного стану.

Фігурантам загрожує позбавлення волі від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Нагадаємо

На Закарпатті викрили начальника групи правоохоронного органу, який використав службову інформацію для організації незаконного переправлення чоловіка призовного віку до Румунії за 2 тисячі доларів. Фігурант вимагав оплату у криптовалюті через зникаючі повідомлення в Telegram.

Євген Устименко

