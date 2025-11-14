Помогли более 120 мужчинам незаконно выехать из Украины: на Волыни пять пограничников получили подозрение
Киев • УНН
Пятерым военнослужащим Волынского пограничного отряда сообщено о подозрении в содействии незаконному пересечению границы. Они позволили более 120 мужчинам призывного возраста выехать в Польшу.
Правоохранители сообщили о подозрении пятерым военнослужащим Волынского пограничного отряда в содействии незаконному пересечению государственной границы мужчинами призывного возраста. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора.
Подробности
Как установило следствие, в период с октября 2023-го по январь 2024 года фигуранты систематически не осуществляли надлежащего контроля документов на одном из направлений пропуска через украинско-польскую границу.
В результате более 120 мужчин беспрепятственно выехали в Польшу в условиях военного положения.
Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332, ч. 3 ст. 419 УК Украины – содействие незаконной переправке лиц через государственную границу должностным лицом с использованием служебного положения и нарушение правил несения пограничной службы, повлекшее тяжкие последствия, совершенных в условиях военного положения.
Фигурантам грозит лишение свободы от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Напомним
На Закарпатье разоблачили начальника группы правоохранительного органа, который использовал служебную информацию для организации незаконной переправки мужчины призывного возраста в Румынию за 2 тысячи долларов. Фигурант требовал оплату в криптовалюте через исчезающие сообщения в Telegram.