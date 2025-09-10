День портвейну, Всесвітній день запобігання самогубствам, Міжнародний день макіяжу: що ще відзначають 10 вересня

Сьогодні, 10 вересня, у світі відзначають День портвейну, Міжнародний день гінекологічного здоров’я, а також Міжнародний день макіяжу, пише УНН.

День портвейну

Портвейн – це португальське солодке кріплене вино. Його найчастіше виробляють з червоних або з темно-жовтих сортів винограду.

Поява портвейну, як не дивно, тісно пов’язана з політикою. Через постійні війни з Францією у 17-му столітті Велика Британія почала експортувати вино з Португалії. Але під час перевезення морем вино псувалося. Тому на етапі ферментації винограду винороби почали додавати до нього спирт.

У промислових масштабах цю технологію почали застосовувати наприкінці 18-го століття.

Справжнім портвейном називають таке вино виключно з району річки Дору на Півночі Португалії.

Що цікаво, День портвейну відзначають двічі: 27 січня та 10 вересня.

Всесвітній день запобігання самогубствам

10 вересня - Всесвітній день запобігання самогубствам. Самогубство - важлива проблема охорони громадського здоров’я, яку часто ігнорують. Вона оточена стигмою, міфами та табу. Але кожен випадок самогубства - це трагедія, яка серйозно зачіпає не лише окремих людей, але й їхні сім'ї та спільноти.

У ВООЗ повідомляють про понад 700 000 смертей через самогубство щороку. Зосередження уваги на запобіганні самогубствам дуже важливе для побудови соціальних зв'язків, підвищення обізнаності та вселення надії на краще життя.

Всесвітній день запобігання самогубствам почали проводитися з ініціативи Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам (МАПС) при активній підтримці Всесвітньої організації охорони здоров'я та під патронажем Організації Об'єднаних Націй.

Міжнародний день гінекологічного здоров’я

Ще 10 вересня — це Міжнародний день гінекологічного здоров’я. Ще одна сьогоднішня неофіційна, але важлива подія, яка виникла за ініціативи Кет Меззілли у 2001 році.

Жінка зуміла подолати онкологічне захворювання піхви, і з того часу присвятила своє життя підтримці жінок, які зіткнулися з подібними проблемами.

У цей день в багатьох країнах світу проводяться різноманітні заходи щодо необхідності огляду жінок у профільних спеціалістів та ранньої діагностики гінекологічних хвороб.

Міжнародний день макіяжу

10 вересня щорічно у всьому світі відзначають міжнародне свято – Міжнародний день макіяжу, присвячений мистецтву макіяжу та його значенню у житті людей. Сьогоднішнє свято нагадує, що бездоганний макіяж для жінки, один із дуже важливих етапів на шляху до успіху. Макіяж – це не просто косметика на обличчі, а форма самовираження, спосіб створення образу та прояви індивідуальності.

У сучасному світі макіяж є невід'ємною частиною повсякденного життя багатьох людей. Він може бути як легким та природним, так і яскравим та авангардним. Візажисти перетворюють його на мистецтво, створюючи на обличчі справжні шедеври, будь то для модних показів, зйомок фільмів або просто для повсякденного використання.

День пам’яті преподобного Павла Печерського послушного

10 вересня - День пам’яті преподобного Павла Печерського послушного.

Святий Павло перебував в Дальніх печерах Києво-Печерської Лаври. Після прийняття чернечого образу в Печерському монастирі преподобний покірливо трудився на найважчих роботах, куди б не посилав його настоятель.

Преподобний отець ніколи не байдикував. Навіть коли святий був вільний, він постійно молився і молов зерно на жорнах, щоб цією важкою роботою втомити своє тіло.