Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"
Вікторія Бекхем розповіла про свою тривалу боротьбу з акне, що спричиняло невпевненість та впливало на її публічний образ. Вона дотримується спеціальної дієти та використовує натуральну косметику для контролю стану шкіри.
Модельєрка та колишня учасниця Spice Girls Вікторія Бекхем розповіла про свій давній досвід боротьби з проблемною шкірою. За словами 51-річної зірки, акне супроводжує її більшу частину дорослого життя та стало причиною тривалої невпевненості у власній зовнішності. Про це повідомляє Іndependent, цитуючи Бекхем, пише УНН.
Бекхем відверто поділилася, що через акне роками почувалася скутою і навіть уникала щирих усмішок на публічних знімках.
Ймовірно, на багатьох фотографіях я виглядала суворо, але мені було так некомфортно
Вона додала, що й досі дуже обережно ставиться до косметики, аби уникнути подразнень.
Я дуже відкрито розповідала про те, як у мене проблеми зі шкірою, тому я обережна і не використовую нічого, що може її подразнити
У прямому ефірі в Instagram Бекхем продемонструвала засоби власної косметичної лінії та підкреслила, що віддає перевагу натуральному макіяжу, який підкреслює природний вигляд шкіри. Вона зазначила, що навіть вийшла на червону доріжку лише з консилером, без тонального крему.
Якби ви сказали мені кілька років тому, що я вийду на червону доріжку, нафарбована лише невеликою кількістю консилера і без тонального крему, я б подумала, що ви збожеволіли
Бекхем також розповіла, що суворо дотримується дієти вже понад 25 років – виключає м’ясо, пшеницю та молочні продукти, віддає перевагу рибі на пару та овочам. Це, за її словами, допомагає контролювати стан шкіри.
Зірка зізналася, що колись читала негативні коментарі про себе в мережі, але зараз відмовилася від цього, тому що, за її словами, у неї немає часу.
Експерти відзначають, що акне у дорослому віці у жінок часто пов’язане з гормональними коливаннями, але його можуть провокувати й стрес, неправильне харчування, косметика чи рафіновані вуглеводи.
