10:04 • 2004 перегляди
Рада повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ: що відомо
08:52 • 4630 перегляди
Зеленський прибув до Єлисейського палацу: розпочинається зустріч "Коаліції охочих"
08:49 • 6096 перегляди
Після майже 4-х років: Рада проголосувала за відновлення трансляції своїх засідань
Ексклюзив
08:13 • 9008 перегляди
НБУ вилучив сотні мільйонів банкнот: які купюри зникають з обігу
Ексклюзив
08:05 • 8772 перегляди
На святкуванні Рош га-Шана в Умані очікують близько 30-35 тис. хасидів, місто готується – мер
Ексклюзив
05:20 • 24536 перегляди
Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримкиPhoto
3 вересня, 17:28 • 36102 перегляди
Європейці готові надати Україні гарантії безпеки в той день, коли буде підписаний мир - Макрон
3 вересня, 13:52 • 39089 перегляди
Маємо забезпечити захист неба, путін сподівається, що зима вбиватиме українців – Зеленський
Ексклюзив
3 вересня, 12:08 • 36965 перегляди
У Зеленського пояснили, що потрібно, щоб "дотиснути" тіньовий флот рфVideo
Ексклюзив
3 вересня, 11:49 • 66461 перегляди
Місія МВФ в Києві: економіст пояснив, на що очікувати Україні
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"

Київ • УНН

 • 92 перегляди

Вікторія Бекхем розповіла про свою тривалу боротьбу з акне, що спричиняло невпевненість та впливало на її публічний образ. Вона дотримується спеціальної дієти та використовує натуральну косметику для контролю стану шкіри.

Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"

Модельєрка та колишня учасниця Spice Girls Вікторія Бекхем розповіла про свій давній досвід боротьби з проблемною шкірою. За словами 51-річної зірки, акне супроводжує її більшу частину дорослого життя та стало причиною тривалої невпевненості у власній зовнішності. Про це повідомляє Іndependent, цитуючи Бекхем, пише УНН.

Деталі

Бекхем відверто поділилася, що через акне роками почувалася скутою і навіть уникала щирих усмішок на публічних знімках. 

Ймовірно, на багатьох фотографіях я виглядала суворо, але мені було так некомфортно

– пояснила зірка.

Вона додала, що й досі дуже обережно ставиться до косметики, аби уникнути подразнень.

Я дуже відкрито розповідала про те, як у мене проблеми зі шкірою, тому я обережна і не використовую нічого, що може її подразнити

– зазначила Вікторія.

У прямому ефірі в Instagram Бекхем продемонструвала засоби власної косметичної лінії та підкреслила, що віддає перевагу натуральному макіяжу, який підкреслює природний вигляд шкіри. Вона зазначила, що навіть вийшла на червону доріжку лише з консилером, без тонального крему.

Мадонна в центрі скандалу: провокаційні фото з "Папою" підірвали соцмережі14.12.24, 15:13 • 106720 переглядiв

Якби ви сказали мені кілька років тому, що я вийду на червону доріжку, нафарбована лише невеликою кількістю консилера і без тонального крему, я б подумала, що ви збожеволіли

– пригадує зірка.

Бекхем також розповіла, що суворо дотримується дієти вже понад 25 років – виключає м’ясо, пшеницю та молочні продукти, віддає перевагу рибі на пару та овочам. Це, за її словами, допомагає контролювати стан шкіри.

Зірка зізналася, що колись читала негативні коментарі про себе в мережі, але зараз відмовилася від цього, тому що, за її словами, у неї немає часу.

Експерти відзначають, що акне у дорослому віці у жінок часто пов’язане з гормональними коливаннями, але його можуть провокувати й стрес, неправильне харчування, косметика чи рафіновані вуглеводи.

Леді Гага відчувла "дискомфорт" та скасувала виступ во Флориді всього за кілька хвилин до початку04.09.25, 12:56 • 666 переглядiв

Степан Гафтко

УНН Lite