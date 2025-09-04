Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"

Модельєрка та колишня учасниця Spice Girls Вікторія Бекхем розповіла про свій давній досвід боротьби з проблемною шкірою. За словами 51-річної зірки, акне супроводжує її більшу частину дорослого життя та стало причиною тривалої невпевненості у власній зовнішності. Про це повідомляє Іndependent, цитуючи Бекхем, пише УНН.

Деталі

Бекхем відверто поділилася, що через акне роками почувалася скутою і навіть уникала щирих усмішок на публічних знімках.

Ймовірно, на багатьох фотографіях я виглядала суворо, але мені було так некомфортно – пояснила зірка.

Вона додала, що й досі дуже обережно ставиться до косметики, аби уникнути подразнень.

Я дуже відкрито розповідала про те, як у мене проблеми зі шкірою, тому я обережна і не використовую нічого, що може її подразнити – зазначила Вікторія.

У прямому ефірі в Instagram Бекхем продемонструвала засоби власної косметичної лінії та підкреслила, що віддає перевагу натуральному макіяжу, який підкреслює природний вигляд шкіри. Вона зазначила, що навіть вийшла на червону доріжку лише з консилером, без тонального крему.

Якби ви сказали мені кілька років тому, що я вийду на червону доріжку, нафарбована лише невеликою кількістю консилера і без тонального крему, я б подумала, що ви збожеволіли – пригадує зірка.

Бекхем також розповіла, що суворо дотримується дієти вже понад 25 років – виключає м’ясо, пшеницю та молочні продукти, віддає перевагу рибі на пару та овочам. Це, за її словами, допомагає контролювати стан шкіри.

Зірка зізналася, що колись читала негативні коментарі про себе в мережі, але зараз відмовилася від цього, тому що, за її словами, у неї немає часу.

Експерти відзначають, що акне у дорослому віці у жінок часто пов’язане з гормональними коливаннями, але його можуть провокувати й стрес, неправильне харчування, косметика чи рафіновані вуглеводи.

