Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"

Модельер и бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала о своем давнем опыте борьбы с проблемной кожей. По словам 51-летней звезды, акне сопровождает ее большую часть взрослой жизни и стало причиной длительной неуверенности в собственной внешности. Об этом сообщает Independent, цитируя Бекхэм, пишет УНН.

Детали

Бекхэм откровенно поделилась, что из-за акне годами чувствовала себя скованной и даже избегала искренних улыбок на публичных снимках.

Вероятно, на многих фотографиях я выглядела сурово, но мне было так некомфортно – объяснила звезда.

Она добавила, что до сих пор очень осторожно относится к косметике, чтобы избежать раздражений.

Я очень открыто рассказывала о том, как у меня проблемы с кожей, поэтому я осторожна и не использую ничего, что может ее раздражать – отметила Виктория.

В прямом эфире в Instagram Бекхэм продемонстрировала средства собственной косметической линии и подчеркнула, что отдает предпочтение натуральному макияжу, который подчеркивает естественный вид кожи. Она отметила, что даже вышла на красную дорожку только с консилером, без тонального крема.

Если бы вы сказали мне несколько лет назад, что я выйду на красную дорожку, накрашенная лишь небольшим количеством консилера и без тонального крема, я бы подумала, что вы сошли с ума – вспоминает звезда.

Бекхэм также рассказала, что строго придерживается диеты уже более 25 лет – исключает мясо, пшеницу и молочные продукты, отдает предпочтение рыбе на пару и овощам. Это, по ее словам, помогает контролировать состояние кожи.

Звезда призналась, что когда-то читала негативные комментарии о себе в сети, но сейчас отказалась от этого, потому что, по ее словам, у нее нет времени.

Эксперты отмечают, что акне во взрослом возрасте у женщин часто связано с гормональными колебаниями, но его могут провоцировать и стресс, неправильное питание, косметика или рафинированные углеводы.

