Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
08:52 • 4242 просмотра
Зеленский прибыл в Елисейский дворец: начинается встреча "Коалиции желающих"
08:49 • 5738 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
08:13 • 8536 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
08:05 • 8380 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
05:20 • 24350 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 36021 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 39009 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
3 сентября, 12:08 • 36929 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
3 сентября, 11:49 • 66330 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"

Киев • УНН

 • 22 просмотра

Виктория Бекхэм рассказала о своей длительной борьбе с акне, что вызывало неуверенность и влияло на ее публичный образ. Она придерживается специальной диеты и использует натуральную косметику для контроля состояния кожи.

Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"

Модельер и бывшая участница Spice Girls Виктория Бекхэм рассказала о своем давнем опыте борьбы с проблемной кожей. По словам 51-летней звезды, акне сопровождает ее большую часть взрослой жизни и стало причиной длительной неуверенности в собственной внешности. Об этом сообщает Independent, цитируя Бекхэм, пишет УНН.

Детали

Бекхэм откровенно поделилась, что из-за акне годами чувствовала себя скованной и даже избегала искренних улыбок на публичных снимках. 

Вероятно, на многих фотографиях я выглядела сурово, но мне было так некомфортно

– объяснила звезда.

Она добавила, что до сих пор очень осторожно относится к косметике, чтобы избежать раздражений.

Я очень открыто рассказывала о том, как у меня проблемы с кожей, поэтому я осторожна и не использую ничего, что может ее раздражать

– отметила Виктория.

В прямом эфире в Instagram Бекхэм продемонстрировала средства собственной косметической линии и подчеркнула, что отдает предпочтение натуральному макияжу, который подчеркивает естественный вид кожи. Она отметила, что даже вышла на красную дорожку только с консилером, без тонального крема.

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети14.12.24, 15:13 • 106720 просмотров

Если бы вы сказали мне несколько лет назад, что я выйду на красную дорожку, накрашенная лишь небольшим количеством консилера и без тонального крема, я бы подумала, что вы сошли с ума

– вспоминает звезда.

Бекхэм также рассказала, что строго придерживается диеты уже более 25 лет – исключает мясо, пшеницу и молочные продукты, отдает предпочтение рыбе на пару и овощам. Это, по ее словам, помогает контролировать состояние кожи.

Звезда призналась, что когда-то читала негативные комментарии о себе в сети, но сейчас отказалась от этого, потому что, по ее словам, у нее нет времени.

Эксперты отмечают, что акне во взрослом возрасте у женщин часто связано с гормональными колебаниями, но его могут провоцировать и стресс, неправильное питание, косметика или рафинированные углеводы.

Леди Гага почувствовала "дискомфорт" и отменила выступление во Флориде всего за несколько минут до начала04.09.25, 12:56 • 600 просмотров

Степан Гафтко

УНН Lite