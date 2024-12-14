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Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Мадонна в центре скандала: провокационные фото с "Папой" взорвали соцсети

Киев  •  УНН

 • 10247 просмотра

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Певица опубликовала в Instagram фото, созданные с помощью ИИ, где «Папа Франциск» обнимает ее за талию.

Певица Мадонна снова оказалась в центре скандала, поделившись на своей Instagram-странице изображениями, созданными с помощью искусственного интеллекта, где она вместе с "Папой Франциском". Фото она опубликовала в Instagram-историях, передает УНН

Детали

На опубликованных фото, которые вызвали широкий резонанс, "Папа Римский" якобы демонстрирует слишком близкий жест, положив руку на талию певицы.

66-летняя звезда подписала один из снимков словами: "Выходные начинаются так...", а другой: "Приятно быть замеченной...".

Образ Мадонны на фото также соответствует ее эпатажному стилю: корсет с глубоким декольте и массивные украшения на шее.

Этот жест стал очередным вызовом со стороны певицы в ее многолетнем конфликте с Католической церковью, который длится более трех десятилетий.

Самые громкие скандалы

В 1989 году клип на песню Like a Prayer вызвал возмущение Ватикана и ситуация привела к разрыву контракта с компанией Pepsi, которая спонсировала проект. В клипе были изображены горение крестов и романтическое взаимодействие с темнокожим святым.

В 1990 году во время исполнения Like a Virgin певица изобразила сексуально провокационный номер с использованием религиозных символов, что привело к осуждению ее шоу со стороны католических организаций.

Ким Кардашьян вызвала бурное обсуждение из-за фотосессии в белье с четками23 нояб. 2024, 12:25 • 106699 просмотров

В номере на песню Live to Tell во время тура Confessions в 2006 году Мадонна появилась на сцене распятой на блестящем кресте, что вызвало резкую критику со стороны религиозных лидеров, включая Ватикан.

А в 2023 году во время выступления в Милане Мадонна намекнула на то, что была экс-коммуницирована Католической церковью, и посмеялась над этим.

Напомним

Мадонна требует у продюсеров 100 млн долл. на съемки собственного байопика.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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