Всесвітній день сексуального здоров’я: фахівці дали поради для його підтримки

Київ • УНН

 • 158 перегляди

4 вересня відзначається День сексуального здоров'я. Фахівці поділилися порадами щодо безпечної сексуальної поведінки та необхідних обстежень для чоловіків і жінок.

Сьогодні, 4 вересня, у світі відзначають День сексуального здоров’я. І хоча це свято не є офіційним, воно нагадує людям, що потрібно свідомо ставитись до власної сексуальності, і що не менш важливо – до репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. УНН поспілкувався з акушер-гінекологом Маргаритою Чорненькою та урологом Олегом Калашником Медичного дому Odrex про правила безпечної сексуальної поведінки та про те, як вчасно розпізнати наявність проблеми.

Базові правила безпечної сексуальної поведінки, які варто знати кожному

Обовʼязково говоріть із партнером. Не бійтесь ставити питання щодо стану його здоровʼя, методу контрацепції, який плануєте використовувати, обстежень, які раніше проходив партнер

- каже Чорненька.

Вона наголошує, що найвідповідальніший підхід – це обстеження партнерів до початку статевих відносин, а також - вакцинація від ВПЛ та гепатиту В.

Після обстеження лікар допоможе підібрати контрацепцію. Однак ситуації бувають різними, тому у випадках, коли партнери не обстежені, використовуйте презерватив систематично та правильно (захист від інфекцій, що передаються статевим шляхом та небажаної вагітності на 80-95%)

- наголошує фахівчиня.

Вона радить памʼятати, що презерватив потрібно обовʼязково змінювати при зміні видів сексу. Зокрема оральний секс також має бути із захистом, а сексуальні іграшки суворо індивідуальними та проходити ретельну обробку. 

Презервативи справді залишаються одним із найефективніших методів профілактики інфекцій, що передаються статевим шляхом. Водночас важливо розуміти: вони не забезпечують стовідсоткового захисту

- зауважує лікарка.

МОЗ: "Скоріш за все, що ми будемо стикатися з вірусним гепатитом А, але малоймовірно, що це будуть маштбні спалахи у великих містах"27.08.25, 19:27 • 2520 переглядiв

Лікарка пояснює, що деякі інфекції, зокрема вірус папіломи людини (ВПЛ) та генітальний герпес, можуть передаватися через контакт шкіри чи слизових оболонок, тому презерватив тут не допоможе. 

Тож "навіть за умови правильного використання презервативу бар’єр не гарантує повної безпеки, адже збудники здатні потрапляти в організм через ділянки, що залишаються відкритими".

Які обстеження та аналізи варто регулярно проходити чоловікам для збереження сексуального здоров’я

Уролог Олег Калашник розповідає, що загалом все залежить від віку пацієнта. Тож для хлопців підліткового віку потрібен обов'язковий періодичний нагляд дитячого уролога з метою виключення варикоцеле (варикозного розширення вен гроноподібного сплетіння). виключення інших органічних патологій сечовидільного тракту.

Фахівець пояснює, що варикоцеле може в перспективі погіршувати якість спермограми (сперматозоїди стають менш рухливі, з'являються дефектні форми клітин), що своєю чергою може призвести до подальших проблем при плануванні сім'ї в майбутньому. "Якщо чоловіку до 30 років, в нього постійний статевий партнер, відсутні будь-які скарги зі сторони урології, відсутні шкідливі звички (насамперед паління), то пацієнту ціленаправлено звертатися до уролога з метою збереження сексуального здоров'я немає потреби", – також підкреслює Калашник.

Втім фахівець зазначає, що проходження планового чек-апу раз на рік аби виключити органічної патології та скорегувати хронічні захворювання (за наявності) – тільки вітається.

Для цього виконується план-мінімум: загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, ниркові проби, УЗД урологічний комплекс. Далі вже в процесі консультації лікар на основі скарг та досліджень може направити пацієнта на дообстеження

- розповідає лікар.

Сюди входять як інструментальні так і лабораторні дослідження. Зокрема дослідження біохімічних показників крові, виключення гормональних порушень тощо.

Вже починаючи з 45 років до вищезазначеного переліку додається аналіз ПСА (простатспецифічний антиген), який треба виконувати 1 раз на рік

- наполягає він.

Українці отримають безоплатні ліки від аутоімунних та нейром'язових захворювань20.08.25, 20:02 • 10427 переглядiв

Які обстеження та аналізи жінкам варто проходити регулярно для збереження сексуального здоров’я

Для жінок – це щорічне обстеження у гінеколога: огляд, ПАП-тест або ПАП-тест + ВПЛ (з 35 років), бажано УЗД органів малого таза

- пояснює Чорненька.

Гінеколог наголошує, що рутинний огляд не включає обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом, тому варто бути максимально відвертими із лікарем і за наявності необхідності пройти обстеження, оскільки дуже часто захворювання протікають безсимптомно. 

Як вчасно розпізнати проблеми

Будь-які скарги зі сторони жіночої репродуктивної системи – це привід звернутись до лікаря, підкреслює Чорненька.

Втім особливо тривожними за її словами можуть бути: 

  • патологічні виділення зі статевих шляхів, зміна їх консистенції, запаху та кольору;
    • свербіж, печіння, дискомфорт у піхві та під час сечовипускання;
      • біль внизу живота;
        • біль під час статевого акту;
          • висипи, утворення в області зовнішніх статевих органів.   

            Не розглядайте варіант "само пройде" або самолікування, бо часто це призводить до неприємних наслідків

            - підкреслює гінеколог.

            Також вона додає, що обов'язково раз ні рік проходити обстеження у гінеколога навіть за відсутності скарг. Залежно від способу життя, стану здоровʼя та планів, лікар розписує план обстеження. 

            Якщо ви відмічаєте погіршення статевої функції (зниження ерекції), якщо у вас виникають больові відчуття в області калитки, промежини, дискомфорт при сечовипусканні, часте сечовипускання, незрозумілі виділення зі статевих шляхів, наявність висипань тощо – варто звернутись до уролога з метою дообстеження

            - додає уролог.

            Програма лікування безпліддя: у МОЗ пояснили вікове обмеження для жінок06.08.25, 15:59 • 89993 перегляди

            Які інфекції передаються статевим шляхом і як від них захиститися

            Найбільш поширені – це сифіліс, гонорея, хламідіоз, трихомоніаз, гепатит В та С (рідше), ВПЛ (вірус папіломи людини), ВІЛ (вірус імунодефіциту людини), ВПГ (вірус простого герпесу), розповідає Чорненька.

            Уролог насамперед акцентує увагу на такі хвороби як хламідіоз, трихомоніаз, гонорея (що передаються під час статевого акту), можуть виникати уретрити, пов'язані з інфікуванням уреаплазми.

            Та й загалом варто не забувати про те, що іноді можуть загострюватись умовно-специфічні бактерії (яскравим прикладом є кишкова паличка, що зустрічається в кишківнику) та за певних умов може спричинити загострення простатиту

            - зазначає Калашник.

            Також, за його словами, потрібно акцентувати увагу пацієнта, що під час статевого акту пацієнт може заразитись такими інфекціями як ВІЛ, гепатити В, С, сифіліс тощо.

            Безумовно, найбільш надійним методом захисту є бар'єрні методи контрацепції – використання презервативу

            - підсумовує він.

            За десять років народжуваність в Україні зменшилася у 2,2 раза18.07.25, 13:09 • 5429 переглядiв

            Чи впливають стрес і психічне здоров’я на сексуальне життя та здатність до зачаття

            Так, і вплив досить значний. Хронічні стреси можуть призводити до проблем з овуляцією і, як наслідок, із настанням вагітності. Також можуть впливати на змінення регулярності та характеру менструального циклу, посилювати прояви ПМС (передменструального синдрому) та впливати на болісність при менструаціях

            -  розповідає гінеколог.

            Вона також додає, що стрес впливає на лібідо, пригнічуючи його. 

            Уникнути цього за словами лікарки можна, дотримуючись таких правил:

            • регулярна фізична активність, збалансоване харчування, сон не менше 7-8 годин на добу;
              • підтримка партнера й створення безпечного психологічного середовища;
                • психотерапія. 

                  Стреси та певні психічні порушення, постійні недосипання негативно впливають на лібідо та ерекцію чоловіка

                  - погоджується із фахівчинею уролог Калашник.

                  Він також зазначає, що прийом антидепресантів та деяких видів наркотичних речовин можуть зменшувати статевий потяг чоловіка.

                  Але насамперед при прийомі таких пацієнтів, ми маємо виключити органічну та запальну патологію у пацієнта. Якщо ж при обстеженні патології не виявлено, пацієнту рекомендуємо змінити ритм життя. За необхідності звернутись до психолога тощо

                  - підсумовує лікар.

                  Проте допомога уролога на цьому не закінчується. Лікар може "точково" допомогти дещо зменшити прояви еректильної дисфункції у пацієнта. Та, як правило, це все потребує мультидисциплінарного підходу до пацієнта і для кожного пацієнта він індивідуальний, підкреслює фахівець.

                  Понад мільярд людей живе з психічними розладами: терміново потрібні кошти на лікування - ВООЗ02.09.25, 17:47 • 3822 перегляди

                  Альона Уткіна

                  СуспільствоЗдоров'яПублікації