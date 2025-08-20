Українці отримають безоплатні ліки від аутоімунних та нейром'язових захворювань
Київ • УНН
Кабінет міністрів України розширив перелік безоплатних ліків та медвиробів. До списку додали препарати для лікування аутоімунних та нейром'язових захворювань, а також медвироби для корекції сколіозу.
Без додаткових фінансових витрат українці отримають лікування від низки захворювань, а також необхідні медвироби. Передає УНН із посиланням на сторінку Юлії Свириденко, прем'єр-міністра України.
Деталі
Кабінет міністрів України ухвалив низку важливих рішень у декількох сферах, зокрема у медицині.
Прем'єр Юлія Свириденко анонсувала розширення переліку безоплатних ліків і медвиробів, які закуповує держава.
У новому у списку:
- ліки від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань;
- медвироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин.
