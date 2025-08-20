$41.360.10
Українці отримають безоплатні ліки від аутоімунних та нейром'язових захворювань

Київ • УНН

 • 908 перегляди

Кабінет міністрів України розширив перелік безоплатних ліків та медвиробів. До списку додали препарати для лікування аутоімунних та нейром'язових захворювань, а також медвироби для корекції сколіозу.

Українці отримають безоплатні ліки від аутоімунних та нейром'язових захворювань

Без додаткових фінансових витрат українці отримають лікування від низки захворювань, а також необхідні медвироби. Передає УНН із посиланням на сторінку Юлії Свириденко, прем'єр-міністра України.

Деталі

Кабінет міністрів України ухвалив низку важливих рішень у декількох сферах, зокрема у медицині.

Прем'єр Юлія Свириденко анонсувала розширення переліку безоплатних ліків і медвиробів, які закуповує держава.

У новому у списку:

  • ліки від аутоімунних захворювань нервової системи та нейром'язових захворювань;
    • медвироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

      Рішення дозволить тисячам українців отримати сучасне та якісне лікування без додаткових фінансових витрат для них та їхніх родин.

      - пояснює дописі на сторінці прем'єр-міністра України.

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів України виділив 300 млн грн на відновлення квартир та добудову укриттів у Київській області.

      Уряд України розглядає постанову, яка дозволить виїзд за кордон чоловікам віком до 22 років

      Ігор Тележніков

