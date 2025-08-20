Украинцы получат бесплатные лекарства от аутоиммунных и нейромышечных заболеваний
Киев • УНН
Кабинет министров Украины расширил перечень бесплатных лекарств и медизделий. В список добавили препараты для лечения аутоиммунных и нейромышечных заболеваний, а также медизделия для коррекции сколиоза.
Без дополнительных финансовых затрат украинцы получат лечение от ряда заболеваний, а также необходимые медизделия. Передает УНН со ссылкой на страницу Юлии Свириденко, премьер-министра Украины.
Детали
Кабинет министров Украины принял ряд важных решений в нескольких сферах, в частности в медицине.
Премьер Юлия Свириденко анонсировала расширение перечня бесплатных лекарств и медизделий, которые закупает государство.
В новом списке:
- лекарства от аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
- медизделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.
Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей.
