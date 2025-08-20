$41.360.10
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украинцы получат бесплатные лекарства от аутоиммунных и нейромышечных заболеваний

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Кабинет министров Украины расширил перечень бесплатных лекарств и медизделий. В список добавили препараты для лечения аутоиммунных и нейромышечных заболеваний, а также медизделия для коррекции сколиоза.

Украинцы получат бесплатные лекарства от аутоиммунных и нейромышечных заболеваний

Без дополнительных финансовых затрат украинцы получат лечение от ряда заболеваний, а также необходимые медизделия. Передает УНН со ссылкой на страницу Юлии Свириденко, премьер-министра Украины.

Детали

Кабинет министров Украины принял ряд важных решений в нескольких сферах, в частности в медицине.

Премьер Юлия Свириденко анонсировала расширение перечня бесплатных лекарств и медизделий, которые закупает государство.

В новом списке:

  • лекарства от аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
    • медизделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

      Решение позволит тысячам украинцев получить современное и качественное лечение без дополнительных финансовых затрат для них и их семей.

      - объясняет в сообщении на странице премьер-министра Украины.

      Напомним

      Кабинет министров Украины выделил 300 млн грн на восстановление квартир и достройку укрытий в Киевской области.

      Правительство Украины рассматривает постановление, которое позволит выезд за границу мужчинам в возрасте до 22 лет.

      Игорь Тележников

      ПолитикаЗдоровье
      Лекарственные средства
      Киевская область
      Юлия Свириденко
      Украина