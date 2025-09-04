Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержанию

Сегодня, 4 сентября, в мире отмечают День сексуального здоровья. И хотя этот праздник не является официальным, он напоминает людям, что нужно сознательно относиться к собственной сексуальности, и что не менее важно – к репродуктивному здоровью и планированию семьи. УНН пообщался с акушером-гинекологом Маргаритой Черненькой и урологом Олегом Калашником Медицинского дома Odrex о правилах безопасного сексуального поведения и о том, как вовремя распознать наличие проблемы.

Базовые правила безопасного сексуального поведения, которые стоит знать каждому

Обязательно говорите с партнером. Не бойтесь задавать вопросы о состоянии его здоровья, методе контрацепции, который планируете использовать, обследованиях, которые ранее проходил партнер - говорит Черненькая.

Она подчеркивает, что самый ответственный подход – это обследование партнеров до начала половых отношений, а также – вакцинация от ВПЧ и гепатита В.

После обследования врач поможет подобрать контрацепцию. Однако ситуации бывают разными, поэтому в случаях, когда партнеры не обследованы, используйте презерватив систематически и правильно (защита от инфекций, передающихся половым путем и нежелательной беременности на 80-95%) - подчеркивает специалист.

Она советует помнить, что презерватив нужно обязательно менять при смене видов секса. В частности, оральный секс также должен быть с защитой, а сексуальные игрушки строго индивидуальными и проходить тщательную обработку.

Презервативы действительно остаются одним из самых эффективных методов профилактики инфекций, передающихся половым путем. В то же время важно понимать: они не обеспечивают стопроцентной защиты - отмечает врач.

Врач объясняет, что некоторые инфекции, в частности вирус папилломы человека (ВПЧ) и генитальный герпес, могут передаваться через контакт кожи или слизистых оболочек, поэтому презерватив здесь не поможет.

Поэтому "даже при условии правильного использования презерватива барьер не гарантирует полной безопасности, ведь возбудители способны попадать в организм через участки, остающиеся открытыми".

Какие обследования и анализы стоит регулярно проходить мужчинам для сохранения сексуального здоровья

Уролог Олег Калашник рассказывает, что в целом все зависит от возраста пациента. Поэтому для парней подросткового возраста нужен обязательный периодический надзор детского уролога с целью исключения варикоцеле (варикозного расширения вен гроздевидного сплетения), исключения других органических патологий мочевыделительного тракта.

Специалист объясняет, что варикоцеле может в перспективе ухудшать качество спермограммы (сперматозоиды становятся менее подвижными, появляются дефектные формы клеток), что в свою очередь может привести к дальнейшим проблемам при планировании семьи в будущем. "Если мужчине до 30 лет, у него постоянный половой партнер, отсутствуют какие-либо жалобы со стороны урологии, отсутствуют вредные привычки (прежде всего курение), то пациенту целенаправленно обращаться к урологу с целью сохранения сексуального здоровья нет необходимости", – также подчеркивает Калашник.

Впрочем, специалист отмечает, что прохождение планового чек-апа раз в год, чтобы исключить органическую патологию и скорректировать хронические заболевания (при наличии) – только приветствуется.

Для этого выполняется план-минимум: общий анализ крови, общий анализ мочи, почечные пробы, УЗИ урологический комплекс. Далее уже в процессе консультации врач на основе жалоб и исследований может направить пациента на дообследование - рассказывает врач.

Сюда входят как инструментальные, так и лабораторные исследования. В частности, исследование биохимических показателей крови, исключение гормональных нарушений и т.д.

Уже начиная с 45 лет к вышеупомянутому перечню добавляется анализ ПСА (простатспецифический антиген), который нужно выполнять 1 раз в год - настаивает он.

Какие обследования и анализы женщинам стоит проходить регулярно для сохранения сексуального здоровья

Для женщин – это ежегодное обследование у гинеколога: осмотр, ПАП-тест или ПАП-тест + ВПЧ (с 35 лет), желательно УЗИ органов малого таза - объясняет Черненькая.

Гинеколог подчеркивает, что рутинный осмотр не включает обследование на инфекции, передающиеся половым путем, поэтому стоит быть максимально откровенными с врачом и при наличии необходимости пройти обследование, поскольку очень часто заболевания протекают бессимптомно.

Как вовремя распознать проблемы

Любые жалобы со стороны женской репродуктивной системы – это повод обратиться к врачу, подчеркивает Черненькая.

Впрочем, особенно тревожными, по ее словам, могут быть:

патологические выделения из половых путей, изменение их консистенции, запаха и цвета;

зуд, жжение, дискомфорт во влагалище и при мочеиспускании;

боль внизу живота;

боль во время полового акта;

высыпания, образования в области наружных половых органов.

Не рассматривайте вариант "само пройдет" или самолечения, потому что часто это приводит к неприятным последствиям - подчеркивает гинеколог.

Также она добавляет, что обязательно раз в год проходить обследование у гинеколога даже при отсутствии жалоб. В зависимости от образа жизни, состояния здоровья и планов, врач расписывает план обследования.

Если вы отмечаете ухудшение половой функции (снижение эрекции), если у вас возникают болевые ощущения в области мошонки, промежности, дискомфорт при мочеиспускании, частое мочеиспускание, непонятные выделения из половых путей, наличие высыпаний и т.д. – стоит обратиться к урологу с целью дообследования - добавляет уролог.

Какие инфекции передаются половым путем и как от них защититься

Наиболее распространенные – это сифилис, гонорея, хламидиоз, трихомониаз, гепатит В и С (реже), ВПЧ (вирус папилломы человека), ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), ВПГ (вирус простого герпеса), рассказывает Черненькая.

Уролог прежде всего акцентирует внимание на такие болезни как хламидиоз, трихомониаз, гонорея (передающиеся во время полового акта), могут возникать уретриты, связанные с инфицированием уреаплазмы.

Да и в целом стоит не забывать о том, что иногда могут обостряться условно-специфические бактерии (ярким примером является кишечная палочка, встречающаяся в кишечнике) и при определенных условиях может вызвать обострение простатита - отмечает Калашник.

Также, по его словам, нужно акцентировать внимание пациента, что во время полового акта пациент может заразиться такими инфекциями как ВИЧ, гепатиты В, С, сифилис и т.д.

Безусловно, наиболее надежным методом защиты являются барьерные методы контрацепции – использование презерватива - подытоживает он.

Влияют ли стресс и психическое здоровье на сексуальную жизнь и способность к зачатию

Да, и влияние достаточно значительное. Хронические стрессы могут приводить к проблемам с овуляцией и, как следствие, с наступлением беременности. Также могут влиять на изменение регулярности и характера менструального цикла, усиливать проявления ПМС (предменструального синдрома) и влиять на болезненность при менструациях - рассказывает гинеколог.

Она также добавляет, что стресс влияет на либидо, подавляя его.

Избежать этого, по словам врача, можно, соблюдая следующие правила:

регулярная физическая активность, сбалансированное питание, сон не менее 7-8 часов в сутки;

поддержка партнера и создание безопасной психологической среды;

психотерапия.

Стрессы и определенные психические нарушения, постоянные недосыпания негативно влияют на либидо и эрекцию мужчины - соглашается со специалистом уролог Калашник.

Он также отмечает, что прием антидепрессантов и некоторых видов наркотических веществ могут уменьшать половое влечение мужчины.

Но прежде всего при приеме таких пациентов, мы должны исключить органическую и воспалительную патологию у пациента. Если же при обследовании патологии не выявлено, пациенту рекомендуем изменить ритм жизни. При необходимости обратиться к психологу и т.д. - подытоживает врач.

Однако помощь уролога на этом не заканчивается. Врач может "точечно" помочь несколько уменьшить проявления эректильной дисфункции у пациента. Но, как правило, это все требует мультидисциплинарного подхода к пациенту и для каждого пациента он индивидуален, подчеркивает специалист.

