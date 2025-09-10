День портвейна, Всемирный день предотвращения самоубийств, Международный день макияжа: что еще отмечают 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, в мире отмечают День портвейна, Международный день гинекологического здоровья, а также Международный день макияжа, пишет УНН.

День портвейна

Портвейн – это португальское сладкое креплёное вино. Его чаще всего производят из красных или из тёмно-жёлтых сортов винограда.

Появление портвейна, как ни странно, тесно связано с политикой. Из-за постоянных войн с Францией в 17-м веке Великобритания начала экспортировать вино из Португалии. Но во время перевозки морем вино портилось. Поэтому на этапе ферментации винограда виноделы начали добавлять в него спирт.

В промышленных масштабах эту технологию начали применять в конце 18-го века.

Настоящим портвейном называют такое вино исключительно из района реки Дору на Севере Португалии.

Что интересно, День портвейна отмечают дважды: 27 января и 10 сентября.

Всемирный день предотвращения самоубийств

10 сентября - Всемирный день предотвращения самоубийств. Самоубийство - важная проблема общественного здравоохранения, которую часто игнорируют. Она окружена стигмой, мифами и табу. Но каждый случай самоубийства - это трагедия, которая серьёзно затрагивает не только отдельных людей, но и их семьи и сообщества.

В ВОЗ сообщают о более чем 700 000 смертей из-за самоубийства ежегодно. Сосредоточение внимания на предотвращении самоубийств очень важно для построения социальных связей, повышения осведомлённости и вселения надежды на лучшую жизнь.

Всемирный день предотвращения самоубийств начали проводить по инициативе Международной ассоциации по предотвращению самоубийств (МАПС) при активной поддержке Всемирной организации здравоохранения и под патронажем Организации Объединённых Наций.

Международный день гинекологического здоровья

Ещё 10 сентября — это Международный день гинекологического здоровья. Ещё одно сегодняшнее неофициальное, но важное событие, которое возникло по инициативе Кэт Меззилла в 2001 году.

Женщина сумела преодолеть онкологическое заболевание влагалища, и с тех пор посвятила свою жизнь поддержке женщин, столкнувшихся с подобными проблемами.

В этот день во многих странах мира проводятся разнообразные мероприятия по необходимости осмотра женщин у профильных специалистов и ранней диагностики гинекологических болезней.

Международный день макияжа

10 сентября ежегодно во всём мире отмечают международный праздник – Международный день макияжа, посвящённый искусству макияжа и его значению в жизни людей. Сегодняшний праздник напоминает, что безупречный макияж для женщины, один из очень важных этапов на пути к успеху. Макияж – это не просто косметика на лице, а форма самовыражения, способ создания образа и проявления индивидуальности.

В современном мире макияж является неотъемлемой частью повседневной жизни многих людей. Он может быть как лёгким и естественным, так и ярким и авангардным. Визажисты превращают его в искусство, создавая на лице настоящие шедевры, будь то для модных показов, съёмок фильмов или просто для повседневного использования.

День памяти преподобного Павла Печерского послушного

10 сентября - День памяти преподобного Павла Печерского послушного.

Святой Павел пребывал в Дальних пещерах Киево-Печерской Лавры. После принятия монашеского образа в Печерском монастыре преподобный смиренно трудился на самых тяжёлых работах, куда бы ни посылал его настоятель.

Преподобный отец никогда не бездельничал. Даже когда святой был свободен, он постоянно молился и молол зерно на жерновах, чтобы этой тяжёлой работой утомить своё тело.