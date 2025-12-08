$42.060.13
Дані ООН та Євростату про масовий виїзд українців не відповідають дійсності - ДПСУ

Київ • УНН

 • 356 перегляди

Речник ДПСУ Андрій Демченко спростував інформацію ООН та Євростату щодо різкого зростання кількості українців, які залишили країну восени. За його даними, пасажиропотік знизився з 4,4 млн у серпні до 2,6 млн у листопаді, при цьому 85% перетинів здійснюють громадяни України.

Дані ООН та Євростату про масовий виїзд українців не відповідають дійсності - ДПСУ

Інформація ООН та Євростату про різке зростання кількості українців, які залишили країну восени, не підтверджується. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Відповідно до макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України, який ґрунтується на даних ООН та Євростату, кількість мігрантів за межами України оцінюється у 5,9 мільйона осіб.

За словами Демченка, з вересня пасажиропотік почав знижуватися. Якщо в серпні кордон перетнули приблизно 4,4 млн осіб, то в листопаді цей показник становив уже близько 2,6 млн. При цьому 85% усіх перетинів здійснюють громадяни України, каже речник ДПСУ.

На чому ґрунтуються дані ООН про значно більший виїзд українців - сказати складно. Ми не бачимо різких коливань ані на виїзд, ані на в’їзд

- заявив Демченко.

Він додав, що у літні місяці переважав в’їзд до країни, у вересні - виїзд. Жовтень показав приблизно рівні потоки в обидва боки, а в листопаді більше людей саме поверталися в Україну.

Нагадаємо

У 2025 році 122 тисячі українців були змушені покинути свої домівки через війну. Загалом близько 10 мільйонів українців стали біженцями або внутрішньо переміщеними особами.

Євген Устименко

СуспільствоНаші за кордоном
Війна в Україні
Державний кордон України
Національний банк України
Державна прикордонна служба України
Організація Об'єднаних Націй
Україна