Дані ООН та Євростату про масовий виїзд українців не відповідають дійсності - ДПСУ

Інформація ООН та Євростату про різке зростання кількості українців, які залишили країну восени, не підтверджується. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає УНН.

Відповідно до макроекономічного та монетарного огляду Національного банку України, який ґрунтується на даних ООН та Євростату, кількість мігрантів за межами України оцінюється у 5,9 мільйона осіб.

За словами Демченка, з вересня пасажиропотік почав знижуватися. Якщо в серпні кордон перетнули приблизно 4,4 млн осіб, то в листопаді цей показник становив уже близько 2,6 млн. При цьому 85% усіх перетинів здійснюють громадяни України, каже речник ДПСУ.

На чому ґрунтуються дані ООН про значно більший виїзд українців - сказати складно. Ми не бачимо різких коливань ані на виїзд, ані на в’їзд